Байден розпорядився виділити Україні ще $200 млн на зброю
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Президент США Джо Байден уповноважив Держдепартамент надати Україні додаткову військову допомогу у розмірі до $200 млн. Кошти підуть на придбання зброї, а також інші військові потреби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL
Ця допомога є частиною ширшої підтримки США у вигляді фінансування та санкцій, повідомляють американські ЗМІ. Допомогу України виділяють задля того, щоб підтримати країну у протистоянні російській агресії.
Також Байден планує підписати законопроект щодо додаткових державних витрат США. Цей документ передбачає виділення Україні $13,6 млрд військової, економічної та гуманітарної допомоги.
Приблизно половина цієї суми (6,5 млрд) буде спрямована на гуманітарну допомогу та підтримку економіки країни. З них 4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги двом мільйонам українців, які залишили країну через війну, яку розпочала Росія.
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де обіцяний ленд-ліз ?
Но куда идёт Эта помощь???Это же Сотни Миллионов долларов. Если постоянно пишут что нужны средства на каски,броники,обмундирование и т.д.
Похоже средства где то теряются.
они только "говорить" гаразды.
Я когда увидел гумкомвой из германии в30-40 камазов через польшу, просто был в шоке.
*********, нам дали Иглы 75 года сдохшие, объявили раиссии - санкции, И ТУТ ОТПРАВЛЯЕТЕ НИХУЯСЕБЕ ПОМОЩЬ , И НЕИЗВЕСТНО ЧТО В КАМАЗАХ. ГЕРМАНИЯ - ВЫ ПОСОБНИКИ ТЕРРОРИСТОВ. ****, СДОХНИТЕ ВМЕСТЕ С путиным.