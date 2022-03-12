УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4661 відвідувач онлайн
Новини ЕкономікаЗа кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 188 14
Байден (2325) Держдепартамент США (1306) допомога (5064) допомога і підтримка (845)

Байден розпорядився виділити Україні ще $200 млн на зброю

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

Байден розпорядився виділити Україні ще $200 млн на зброю

Президент США Джо Байден уповноважив Держдепартамент надати Україні додаткову військову допомогу у розмірі до $200 млн. Кошти підуть на придбання зброї, а також інші військові потреби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє OBOZREVATEL

Ця допомога є частиною ширшої підтримки США у вигляді фінансування та санкцій, повідомляють американські ЗМІ. Допомогу України виділяють задля того, щоб підтримати країну у протистоянні російській агресії.

Також Байден планує підписати законопроект щодо додаткових державних витрат США. Цей документ передбачає виділення Україні $13,6 млрд військової, економічної та гуманітарної допомоги.

Читайте також: Байден закликав Конгрес виділити 12 млрд доларів для допомоги Україні

Приблизно половина цієї суми (6,5 млрд) буде спрямована на гуманітарну допомогу та підтримку економіки країни. З них 4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги двом мільйонам українців, які залишили країну через війну, яку розпочала Росія.

Також читайте: МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні, - фонд
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
ППО + літаки і швидше, якомога швидше.
показати весь коментар
12.03.2022 19:50
+3
+ 100 !

де обіцяний ленд-ліз ?
показати весь коментар
12.03.2022 19:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ППО + літаки і швидше, якомога швидше.
показати весь коментар
12.03.2022 19:50 Відповісти
+ 100 !

де обіцяний ленд-ліз ?
показати весь коментар
12.03.2022 19:52 Відповісти
воюють не папірцями, а зброєю
показати весь коментар
12.03.2022 19:51 Відповісти
Та это ж просто какой-то негодяй, этот Байден. Начинаю подозревать, что он кацапского Вову недолюбливает.
показати весь коментар
12.03.2022 19:52 Відповісти
А ППО старигань так і не дає. Цікаво, якби на його місці був Трамп - то дав би ППО і літаки...
показати весь коментар
12.03.2022 19:55 Відповісти
простите меня...
Но куда идёт Эта помощь???Это же Сотни Миллионов долларов. Если постоянно пишут что нужны средства на каски,броники,обмундирование и т.д.
Похоже средства где то теряются.
показати весь коментар
12.03.2022 19:56 Відповісти
Джо, пришліть одразу зброєю або свого аудитора, щоб прослідкував за нашими , куди підуть ці 200 лямів…
показати весь коментар
12.03.2022 20:00 Відповісти
Краще зброя, техніка, гуманітарка, щоб менш було спокуси у піявок на тілі України, а ще це збереже час.
показати весь коментар
12.03.2022 20:03 Відповісти
я думаю и надеюсь что наши (друзья-надеюсь) всё сделают вовремя! я лично честен с собой., мы майже 9 років всё на авось рассосётся надеялись нихера або мало чого робили, а теперь как в росийськой поговорці - петушок клюнул...да нам трохи посчастило бо ми немножко полезни западу, но не преувеличивайте...поляки венгри словаки прибалти которие уже на западе (важнее) для европи нежели ми поєтому если ми просрем то просрем...вибора нет до ПЕРЕМОГИ!!!
показати весь коментар
12.03.2022 20:10 Відповісти
Купуйте системи ППО!!! Чим більше, тим краще!
показати весь коментар
12.03.2022 20:10 Відповісти
Треба Томагавки на вси гроши , остальное е !
показати весь коментар
12.03.2022 20:25 Відповісти
Ничего он нам не даст,
они только "говорить" гаразды.
Я когда увидел гумкомвой из германии в30-40 камазов через польшу, просто был в шоке.
*********, нам дали Иглы 75 года сдохшие, объявили раиссии - санкции, И ТУТ ОТПРАВЛЯЕТЕ НИХУЯСЕБЕ ПОМОЩЬ , И НЕИЗВЕСТНО ЧТО В КАМАЗАХ. ГЕРМАНИЯ - ВЫ ПОСОБНИКИ ТЕРРОРИСТОВ. ****, СДОХНИТЕ ВМЕСТЕ С путиным.
показати весь коментар
12.03.2022 20:59 Відповісти
 
 