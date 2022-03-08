Байден закликав Конгрес виділити 12 млрд доларів для допомоги Україні
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Президент США Джо Байден закликав Конгрес виділити 12 млрд доларів для допомоги Україні.
Про це 8 березня американський лідер сказав під час свого звернення, передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.
"Ціна російської агресії є великою. Але очевидно, що Україна не поступиться. Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, то ситуація стане лише гіршою. Ми мусимо підтримати український народ. Я закликаю Конгрес ухвалити пакет на 12 мільярдів доларів на підтримку України. І щоби було очевидно, що ніхто не дозволить Путіну просто забрати те, що він хоче. Ми будемо продовжувати надавати гуманітарну, безпекову допомогу. Ми будемо боротися проти тиранії. Люди всюди виступають на захист свободи. Війна Путіна проти України призведе до послаблення Росії, світ стане міцнішим, сильнішим", - сказав президент США.
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Про дану міру оголосив президент країни Джо Байден.
"Ми заборонили весь імпорт з Росії: нафти, газу і всієї енергетики. Російська нафта більше не буде прийнята в портах США", - сказав він.
Байден зазначив, що Америка не хоче субсидувати путінську війну.
Предлагаю рашке ввести ассиметричные санкции против Америки - запретить туда поставлять нефть и газ. это будет круто!
1. прийняти Закон України про заборону діяльності в Україні партії ОПЗЖ, як таку я пропагандує в Україні "руський мір" та робить все можливе, щоб руками окупантів та цієї терористичної ерефської армії знищити Україну та Українців;
2. прийняти Закон України про заборону діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, як одного із відділень ФСБ РФ, що діє в Україні та підриває наш суверинітет та територіальну цілісність Україні.
3. скасувати всі договори аренди храмів та церков ( і в першу чергу Києво-Печерської та Почаївської лавр) в Україні , які були укладені зеком януковичем та УПЦ МП на довгострокові терміни. Повиганяти із наших святинь ФСБшних попів та передати всі храми та церкви ПЦУ.
4. Генпрокуратурі Україні завести кримінальні справи по відношенню до всіх без виключення депутатів ВРУ партії ОПЗЖ за колабарціонізм та відверту анти-Українську діяльність і особливо їх лідерів бойка, шуфрича, новінського, льовочкіна, рабіновича та інших всіх без виключення.