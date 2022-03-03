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Білий дім просить Конгрес США виділити $10 млрд на підтримку України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білий дім просить Конгрес США виділити $10 млрд на підтримку України

Адміністрація Байдена просить Конгрес США виділити ще 32,5 мільярда для українців та на боротьбу з коронавірусом у Сполучених Штатах.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Це рішення повинні узгодити до 11 березня. Адміністрація Байдена сподівається, що 10 мільярдів доларів допоможуть подолати кризу в Україні, яка стикнулася з наступом Росії.

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Адміністрація президента США Джозефа Байдена просить Конгрес схвалити 32,5 мільярда доларів для підтримки України проти російської агресії та підтримки Сполучених Штатів у боротьбі з коронавірусом. Україні планують виділити 10 мільярдів доларів. Зокрема, ці гроші скерують на:

  • зміцнення оборони українських військових,
  • захист електричної мережі від зривів,
  • посилення кібербезпеки,
  • наступна допомога іншим європейським союзникам.

"Враховуючи ситуацію, що швидко розвивається в Україні, я очікую, що з часом можуть виникнути додаткові потреби", – написала виконувачка обов'язків директора Офісу з управління та бюджету Шаланда Янг.

Наразі у законодавців є 8 днів, щоб завершити надзвичайні витрати та укласти ширшу угоду про державне фінансування.

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Сначала неплохо бы помочь агрессию остановить...
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03.03.2022 15:05 Відповісти
Згідно з християнськими повір'ями, коли падає хрест з церкви - це до великої біди. Проте з небайдужими українцями змогли знайти 34-метровий кран для встановлення хреста та отримати на це дозвіл.

Коли падає хрест, то це до великоï бiди. Нехай сьогоднішнє встановлення хреста на місце стане символом миру та змiцнить нашу вiру. Дякую Василеві Рахмайлову, чия компанія не побоялася куль в столиці і дала нам кран, людей. Дякую бізнесмену Михайлу Царенко, українській художниці Оксані Фурса, адвокату Ганні Коновалової, компанії "Металева покривля", які відстоювали можливість встановити хрест на місце. Українці - ви неймовірні.
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03.03.2022 15:09 Відповісти
Какой коронавирус?
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03.03.2022 15:15 Відповісти
Шановний Бiлий дiм! Просимо ввести нам засоби ППО. Ми всiм скажемо що "их тут нет". Чесно!!!
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03.03.2022 15:28 Відповісти
Оце вже серйозна сума!
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03.03.2022 15:43 Відповісти
Патриот как раз стоит 10 ярдов
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03.03.2022 15:44 Відповісти
Польша купила за 4,75
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03.03.2022 17:19 Відповісти
 
 