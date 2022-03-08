Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд долларов для помощи Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд долларов для помощи Украине.
Об этом американский лидер сказал 8 марта во время своего обращения, передает Цензор.НЕТ, сообщает ТСН.
"Цена российской агрессии значительная. Но очевидно, что Украина не уступит. Если мы не будем противостоять нападениям Путина сейчас, то ситуация станет только хуже. Мы должны поддержать украинский народ. Я призываю Конгресс принять пакет на 12 миллиардов долларов в поддержку Украины. И чтобы было очевидно, что никто не позволит Путину просто забрать то, что он хочет.
Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь и помощь в области безопасности. Мы будем бороться против тирании. Люди повсюду выступают в защиту свободы. Война Путина против Украины приведет к ослаблению России, мир станет более крепким, сильным", - сказал президент США.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом просит Конгресс США выделить $10 млрд для поддержки Украины
Пожалуйста, подождите...
Про дану міру оголосив президент країни Джо Байден.
"Ми заборонили весь імпорт з Росії: нафти, газу і всієї енергетики. Російська нафта більше не буде прийнята в портах США", - сказав він.
Байден зазначив, що Америка не хоче субсидувати путінську війну.
Предлагаю рашке ввести ассиметричные санкции против Америки - запретить туда поставлять нефть и газ. это будет круто!
1. прийняти Закон України про заборону діяльності в Україні партії ОПЗЖ, як таку я пропагандує в Україні "руський мір" та робить все можливе, щоб руками окупантів та цієї терористичної ерефської армії знищити Україну та Українців;
2. прийняти Закон України про заборону діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, як одного із відділень ФСБ РФ, що діє в Україні та підриває наш суверинітет та територіальну цілісність Україні.
3. скасувати всі договори аренди храмів та церков ( і в першу чергу Києво-Печерської та Почаївської лавр) в Україні , які були укладені зеком януковичем та УПЦ МП на довгострокові терміни. Повиганяти із наших святинь ФСБшних попів та передати всі храми та церкви ПЦУ.
4. Генпрокуратурі Україні завести кримінальні справи по відношенню до всіх без виключення депутатів ВРУ партії ОПЗЖ за колабарціонізм та відверту анти-Українську діяльність і особливо їх лідерів бойка, шуфрича, новінського, льовочкіна, рабіновича та інших всіх без виключення.