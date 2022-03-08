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Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд долларов для помощи Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд долларов для помощи Украине

Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить 12 млрд долларов для помощи Украине.

Об этом американский лидер сказал 8 марта во время своего обращения, передает Цензор.НЕТ, сообщает ТСН.

"Цена российской агрессии значительная. Но очевидно, что Украина не уступит. Если мы не будем противостоять нападениям Путина сейчас, то ситуация станет только хуже. Мы должны поддержать украинский народ. Я призываю Конгресс принять пакет на 12 миллиардов долларов в поддержку Украины. И чтобы было очевидно, что никто не позволит Путину просто забрать то, что он хочет.

Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь и помощь в области безопасности. Мы будем бороться против тирании. Люди повсюду выступают в защиту свободы. Война Путина против Украины приведет к ослаблению России, мир станет более крепким, сильным", - сказал президент США.

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Топ комментарии
+9
приймаємо ЗБРОЄЮ, а не папірцями
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08.03.2022 19:05
+7
Так и делается. Дается карт бланш на 12 млрд в военторге США.
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08.03.2022 19:13
+5
Можно було б на цю суму купити зброї тіх же бойові літаки
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08.03.2022 19:08
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приймаємо ЗБРОЄЮ, а не папірцями
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08.03.2022 19:05 Ответить
Так он это и имел ввиду.
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08.03.2022 19:29 Ответить
Папірці то в рашці, а там як правило частина зброєю, частина баксами.
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08.03.2022 19:53 Ответить
Папірцями малося на увазі мабуть, якщо дати багато грошей нам, то багато з них не піде за призначенням, а буде вкрадена навіть в такі буремні часи.
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08.03.2022 20:10 Ответить
Можно було б на цю суму купити зброї тіх же бойові літаки
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08.03.2022 19:08 Ответить
Так и делается. Дается карт бланш на 12 млрд в военторге США.
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08.03.2022 19:13 Ответить
Перенавчити пілотів з Міг на американські літаки - процес не на один місяць, а в нас дорога кожна хвилина. Найбільш оптимально було би закупити американські ударні безпілотники далекої дії, щоб Байрактар підсвічував, а вони пускали ракети для знищення РСЗВ ворога, які зараз завдають найбільших руйнувань міст, та втрат ЗСУ.
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09.03.2022 16:43 Ответить
Ecio kakix 20 F-35 togda budet polnoje kontrol vozduxa nad Ukrainoj
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08.03.2022 19:10 Ответить
с американскими добровольцами-отпускниками за штурвалом
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08.03.2022 20:41 Ответить
Segodnia nasi liocyki objasnili sto znacyt F-35 u nas Litve i Estoniji sto stati prislali,tak skazali polnoja kontrol vozduxa nad Baltiskimi stranami jesli korotko.Vot vam takix bi imet.Mogli bi zaletet i k vam gosti
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08.03.2022 21:03 Ответить
Ага . Дело нужное , но это не совсем то , что нужно сейчас и срочно . Разве тольо в мешках мелкими монетами и катапульты .
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08.03.2022 19:10 Ответить
закрытым небом давайте
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08.03.2022 19:11 Ответить
Скільки коштує МІГ-29, вже модернізований? Хто зна?
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08.03.2022 19:13 Ответить
40 миллионов долларов. А вот самый дорогой самолет су30см - 50 лямов. Дороже только ПАК ФА, который в стадии разработки.
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08.03.2022 19:16 Ответить
Тогда если ГЕЙросцыкота боиться дать нам штурмовики, на эти бабки можно у них КУПИТЬ 300 самолетов, ну или меньше. Не??
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08.03.2022 19:24 Ответить
Немає ніякого значення , що скільки коштує .Спочатку треба ухвалити рішення , виділити ці кошти , якщо ухвалять , зробити замовлення , отримати замовлене . А там з'являться усілякі непередбачені перепони - три будуть "за" , один проти . Півроку може пройти
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08.03.2022 19:31 Ответить
Згідно вікіпедії 22 млн$ Ярду вистачить щоб весь європейский парк викупити. 👍
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08.03.2022 19:58 Ответить
США вводять заборону на весь імпорт російських нафти і газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

Про дану міру оголосив президент країни Джо Байден.

"Ми заборонили весь імпорт з Росії: нафти, газу і всієї енергетики. Російська нафта більше не буде прийнята в портах США", - сказав він.

Байден зазначив, що Америка не хоче субсидувати путінську війну.

Предлагаю рашке ввести ассиметричные санкции против Америки - запретить туда поставлять нефть и газ. это будет круто!
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08.03.2022 19:14 Ответить
надо просить 50 млрд и сразу сказать ,что почти все останется в сша и пойдет на военно промышленный комплекс сша ,изготавливающий оружие для украины-сразу все выделят и еще накинут-там оружейное лобби очень могущественное и ему сейчас пытаются уменьшить финансирование,а тут такой законный повод получить финансирование
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08.03.2022 19:31 Ответить
За эти денги можете купить хоть два парка ввс украины
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08.03.2022 19:51 Ответить
Шановне товариство! Я особисто аплодую стоячи такому рішенню Сполучених Штатів Америки! РеспектДжо Байдену!Але також хотілось би, щоб і з нашого боку також булиб у цей час зроблені адекватні кроки. Так я пропоную нашому парламенту ВРУ прийняти запобіжні закони, які б повністю б паралізували колоборантів та сепаратистів в Україні. Що я пропоную:
1. прийняти Закон України про заборону діяльності в Україні партії ОПЗЖ, як таку я пропагандує в Україні "руський мір" та робить все можливе, щоб руками окупантів та цієї терористичної ерефської армії знищити Україну та Українців;
2. прийняти Закон України про заборону діяльності в Україні УПЦ Московського патріархату, як одного із відділень ФСБ РФ, що діє в Україні та підриває наш суверинітет та територіальну цілісність Україні.
3. скасувати всі договори аренди храмів та церков ( і в першу чергу Києво-Печерської та Почаївської лавр) в Україні , які були укладені зеком януковичем та УПЦ МП на довгострокові терміни. Повиганяти із наших святинь ФСБшних попів та передати всі храми та церкви ПЦУ.
4. Генпрокуратурі Україні завести кримінальні справи по відношенню до всіх без виключення депутатів ВРУ партії ОПЗЖ за колабарціонізм та відверту анти-Українську діяльність і особливо їх лідерів бойка, шуфрича, новінського, льовочкіна, рабіновича та інших всіх без виключення.
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09.03.2022 01:24 Ответить
Вибачаюсь за опечатки в словах.
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09.03.2022 01:26 Ответить
 
 