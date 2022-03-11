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Конгрес США схвалив виділення Україні та союзникам $13,6 млрд допомоги

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Конгрес США схвалив виділення Україні та союзникам $13,6 млрд допомоги

Сенат США слідом за Палатою представників ухвалив масштабний законопроєкт з бюджетним фінансуванням у розмірі $1,5 трильйона, який також містить $13,6 мільярда на підтримку України та союзників на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, голосування у верхній палаті Конгресу США відбулося пізно ввечері в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США погодили пакет допомоги Україні, сума зросла до 13,6 млрд доларів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Я не прихильник Порошенка, якщо ви про це. А слуги, думаю, поставили рекорд за нахабством та розмахом ,так що, куди тому Порошенко.
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11.03.2022 06:58
+3
Думаю стільки не встигнуть вкрасти, щось і країні має лишитись
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11.03.2022 06:23
+2
Велике будівництво зараз переросте в освоєння допомоги.
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11.03.2022 06:48
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11.03.2022 06:20 Відповісти
. . . і союзникам - звучить особливо цікаво
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11.03.2022 06:21 Відповісти
Думаю стільки не встигнуть вкрасти, щось і країні має лишитись
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11.03.2022 06:23 Відповісти
Пєтя точно не переживе. Такі фінансові потоки, а він не при владі
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11.03.2022 06:51 Відповісти
Я не прихильник Порошенка, якщо ви про це. А слуги, думаю, поставили рекорд за нахабством та розмахом ,так що, куди тому Порошенко.
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11.03.2022 06:58 Відповісти
Просто взбзднуть, щоб взбзднуть?
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11.03.2022 08:31 Відповісти
і союзників..ну то тим хто надає прихісток біженцям...
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11.03.2022 06:34 Відповісти
Велике будівництво зараз переросте в освоєння допомоги.
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11.03.2022 06:48 Відповісти
Пока мы воюем, делить будут союзники?
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11.03.2022 07:17 Відповісти
До вчора стоголосо трубили про 14 млрд. "допомоги Україні". А вчора з"явилося цікаве доповнення "... та союзникам". І все якось зразу стало на свої місця...
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11.03.2022 08:35 Відповісти
Сподіваюся це зменшить нескінчені побори з українців, які розпочала нахабнюча українська влада
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11.03.2022 09:52 Відповісти
 
 