Конгрес США схвалив виділення Україні та союзникам $13,6 млрд допомоги
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Сенат США слідом за Палатою представників ухвалив масштабний законопроєкт з бюджетним фінансуванням у розмірі $1,5 трильйона, який також містить $13,6 мільярда на підтримку України та союзників на східному фланзі НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, голосування у верхній палаті Конгресу США відбулося пізно ввечері в четвер.
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