МВФ затвердив $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні, - фонд

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у ніч на четвер схвалила екстрену фінансову підтримку України у розмірі $1,4 млрд США (SDR1005,9 млн) у рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це зазначається в релізі фонду.

"Ця виплата в рамках RFI, еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають у зв'язку з наслідками війни, що триває, і надасть критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі, відіграючи роль каталізатора для фінансування від інших партнерів", – зазначається у інформації.

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