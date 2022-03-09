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За кілька годин МВФ розгляне питання виділення Україні $1,4 млрд, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За кілька годин МВФ розгляне питання виділення Україні $1,4 млрд, - Шмигаль
Фото: невідоме

Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення $1,4 млрд екстреної підтримки для України.

Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні 1,4 млрд доларів екстреної підтримки", - сказав глава уряду.

За словами Шмигаля, США 8 березня збільшили з 10 до 12 млрд доларів потенційний пакет допомоги для України. Конгрес США невдовзі розгляне це питання.

Також Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі 700 млн доларів.

"Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень - другий транш", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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купіть одразу щось толкове для армії щоб можна було деблокувати Маріуполь, літак якийсь
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09.03.2022 23:15 Відповісти
Деблокування Маріуполя це операція на тиждень, якщо не більше, і з того що я бачу вона вже почалась.
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09.03.2022 23:27 Відповісти
 
 