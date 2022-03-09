Знищене окупантом майно можна буде зареєструвати через "Дію", - Шмигаль

Кожен, чий будинок або квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії".

Орієнтовно вже за тиждень у додатку "Дія" розпочнеться реєстрація про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні.

"Орієнтовно вже за тиждень у додатку "Дія" ми починаємо реєструвати інформацію пошкоджене і зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий будинок або квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії", - заявив прем'єр.

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Він також нагадав, що створено Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.

"Щойно війна буде завершена, ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог", - зазначив глава уряду.