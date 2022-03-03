Будівельники об’єднуються для відновлення житла в Україні після російських бомбардувань
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Школа професійного девелопменту UrbanLand запустила волонтерську ініціативу, щоб допомогти відновити житло тим, хто його втратив. Долучитися запрошують девелоперів, проєктувальників, бригади будівельників, тих, хто може надати будівельні матеріали або фінансування.
Про це заявив засновник UrbanLand Ігор Райков, передає Цензор.НЕТ.
"Коли русcкій корабль остаточно піде нах@й з наших міст, необхідно буде відновити житло тим, у кого його більше немає. Державі буде чим зайнятись - дороги, мости, аеродроми та інше. А наша спільнота допоможе з відновленням житла", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".
Він зазначив, що наразі нічого не потрібно надавати та не потрібно перераховувати кошти чи ще щось, потрібно тільки підтвердити готовність до участі, зареєструвавшись на сайті цієї організації.
"Якщо ваше житло чи житло ваших знайомих знищено - заповніть форму "Потрібна допомога", - повідомив Райков.
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