УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53671 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
8707 14
армія РФ (2698) житло (249) обстріл (5105) будівництво (474) будинки (75)

Будівельники об’єднуються для відновлення житла в Україні після російських бомбардувань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Будівельники об’єднуються для відновлення житла в Україні після російських бомбардувань

Школа професійного девелопменту UrbanLand запустила волонтерську ініціативу, щоб допомогти відновити житло тим, хто його втратив. Долучитися запрошують девелоперів, проєктувальників, бригади будівельників, тих, хто може надати будівельні матеріали або фінансування.

Про це заявив засновник UrbanLand Ігор Райков, передає Цензор.НЕТ.

"Коли русcкій корабль остаточно піде нах@й з наших міст, необхідно буде відновити житло тим, у кого його більше немає. Державі буде чим зайнятись - дороги, мости, аеродроми та інше. А наша спільнота допоможе з відновленням житла", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".

Він зазначив, що наразі нічого не потрібно надавати та не потрібно перераховувати кошти чи ще щось, потрібно тільки підтвердити готовність до участі, зареєструвавшись на сайті цієї організації.

"Якщо ваше житло чи житло ваших знайомих знищено - заповніть форму "Потрібна допомога", - повідомив Райков.

Читайте також: Через обстріли російських військ за чотири дні постраждали четверо мирних жителів, пошкоджено 104 будинки

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
На нас очікує грандіозне будівництво.
І от тут треба пильнувати. щоб ніхто на ньому не мародерив
показати весь коментар
03.03.2022 07:31
+2
Якось так, да.
Тепер буде шалене будівництво.
показати весь коментар
03.03.2022 07:43
+2
угу, каломойский радостно потирает ручки
показати весь коментар
03.03.2022 07:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На нас очікує грандіозне будівництво.
І от тут треба пильнувати. щоб ніхто на ньому не мародерив
показати весь коментар
03.03.2022 07:31 Відповісти
Очень сильно смотреть, у строителей рефлекторно работает с п и з д и т ь. А пойманных судить по военному времени
показати весь коментар
03.03.2022 07:35 Відповісти
Справа не лише у будівельниках.
показати весь коментар
03.03.2022 07:44 Відповісти
велике будівництво? где-то я это уже слышал
показати весь коментар
03.03.2022 07:42 Відповісти
Якось так, да.
Тепер буде шалене будівництво.
показати весь коментар
03.03.2022 07:43 Відповісти
угу, каломойский радостно потирает ручки
показати весь коментар
03.03.2022 07:50 Відповісти
Навіть не сподівайтесь. У будівництво завжди можливо заховати чи не 100 відсотків маржі.
А в умовах моновлади це роблять на її користь.
показати весь коментар
03.03.2022 10:49 Відповісти
Барнаул, 3 марта - АиФ-Алтай.

В четверг, 3 марта, алтайские военные на один час ограничат движение по участку автодороги.



НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ
В Белокурихе вновь заработала канатная дорога на гору Церковка

В Госавтоинспекции края поясняют, что это плановое движение военных колонн. Ограничение будет действовать для всех видов транспорта.

«Ограничение действует с 22.10 до 23.10 на автодороге «н.п. Налобиха - Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. Полковниково», - уточняют в ведомстве.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
показати весь коментар
03.03.2022 07:34 Відповісти
Перебрасывают новое мясо в Украину?
показати весь коментар
03.03.2022 07:41 Відповісти
**** удираит до самолёта до хомяка!!!!!!
показати весь коментар
03.03.2022 07:43 Відповісти
А его бункер разве на Алтае? Вроде бы на Урале где-то
показати весь коментар
03.03.2022 07:48 Відповісти
**** удираит!!!!!!
показати весь коментар
03.03.2022 07:35 Відповісти
ловити гроссмейстера
показати весь коментар
03.03.2022 07:40 Відповісти
А вот и шакалы вылезли
С своим говно строями, за большые деньги. Ну и конечно же откаты
показати весь коментар
03.03.2022 07:41 Відповісти
 
 