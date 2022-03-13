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Удар окупантів по Яворівському полігону спричинений "розчаруванням" Путіна, - Салліван
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що удари російської армії по Яворівському полігону біля Львова є ознакою розчарування президента Путіна ходом воєнних дій в Україні.
Про це Салліван розповів у ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Салліван сказав, що російські удари під Львовом біля кордону з Польщею є ознакою того, що Путін "розчарований".
"(Путін, - ред.) розчарований тим фактом, що його війська не просуваються вперед так, як він думав, у великих містах, включно з Києвом, так що він збільшує кількість цілей, на які він нападає, і він намагається завдати шкоди кожній частині країни", - заявив Салліван.
Топ коментарі
+49 Y.M. Z.
показати весь коментар13.03.2022 17:46
+38 Tommy Lee
показати весь коментар13.03.2022 17:48
+21 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар13.03.2022 17:48
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Будь ласка, зачекайте...
Варто зазначити, що 6 березня на територію Яворівського військового полігону приїжджав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Останній у своєму мікроблозі Twitter навіть опублікував фото, яка була зроблена на території стратегічного об'єкту." - focus .ua/
2 остальное - террор для создания хаоса
3 не везде, его задача создавать фейки, управление населением, удержание рейтингов для более длительного нахождения у "корыта"
Тем более, что путинские орки убили журналиста гражданина США?
они что уже знали, что он уволен 5 лет назад?
Так що пофігу
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
В чем разница между шизофреником и неврастеником?
Неарамтеник знает что 2×2=4, но нервнічает.
Шизофреник думает что 2×2=5 и при этом спокоен.
Що можна сказати про істоту, яка бачить в Україні націоналістів, НАТО та думає що її тут ******* і чекають?
Твоя ненависть не за адресою.
@vits2014
50 мин
"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком.
Просто хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей
https://twitter.com/i/status/1503021186451750920
А якщо пуйло ще більше розчарується підірве одну з АЕС, яким **** ви НАТО, гаранти по будапешту США і Великобританія, можете нам помогти в даний момент?