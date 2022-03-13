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Удар окупантів по Яворівському полігону спричинений "розчаруванням" Путіна, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Удар окупантів по Яворівському полігону спричинений

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що удари російської армії по Яворівському полігону біля Львова є ознакою розчарування президента Путіна ходом воєнних дій в Україні.

Про це Салліван розповів у ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Салліван сказав, що російські удари під Львовом біля кордону з Польщею є ознакою того, що Путін "розчарований".

"(Путін, - ред.) розчарований тим фактом, що його війська не просуваються вперед так, як він думав, у великих містах, включно з Києвом, так що він збільшує кількість цілей, на які він нападає, і він намагається завдати шкоди кожній частині країни", - заявив Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Яворівському полігону

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Це надзвичайно цінна для України інформація.
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13.03.2022 17:46
+38
Ви не доведіть до того, щоб у своєму розчаруванні він не вдарив по "сан_франциско" чи "парижу".
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13.03.2022 17:48
+21
подоляк арахамия селфи до удара - унаслідок ... по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені, - ОДА
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13.03.2022 17:48
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То ми маємо з цього приводу ще й радіти - путін же розчарований.
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13.03.2022 17:46 Відповісти
Ждём инфаркта от разачарования
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13.03.2022 18:46 Відповісти
Украине глубоко плевать ,на настроения ****…го извращенца Гитлера № 2 , путлера ! НАТО , если вы здравомыслящие - Утилизируйте МОНСТРА , пока он не применил ядерное оружие
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13.03.2022 19:24 Відповісти
Це надзвичайно цінна для України інформація.
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13.03.2022 17:46 Відповісти
... це правда, цінніша за обіцяні літаки та системи пво, які один день дають на другий передумують, бо х...йло застрахав ядерною бомбою. Як подивитись в гамериканських кінах так 10 морських котиків розбивають будь яку армію, а насправді сикуни ви янкі.
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13.03.2022 20:20 Відповісти
Я в ****.....................................
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13.03.2022 17:47 Відповісти
Ви не доведіть до того, щоб у своєму розчаруванні він не вдарив по "сан_франциско" чи "парижу".
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13.03.2022 17:48 Відповісти
Так кацы уже собрались парасеи бомбить терактами.
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13.03.2022 18:03 Відповісти
подоляк арахамия селфи до удара - унаслідок ... по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені, - ОДА
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13.03.2022 17:48 Відповісти
Підтримуєш москальські фейки, *******??
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13.03.2022 17:55 Відповісти
"За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк відвідував стратегічний об'єкт у Львівській області та публікував у соцмережах знімок із полігону.

Варто зазначити, що 6 березня на територію Яворівського військового полігону приїжджав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Останній у своєму мікроблозі Twitter навіть опублікував фото, яка була зроблена на території стратегічного об'єкту." - focus .ua/
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13.03.2022 17:58 Відповісти
А до їх візиту яворівський полігон був супер секретним об'єктом, про чкий кацапи не знали?
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13.03.2022 18:02 Відповісти
Може і знали, Та Подоляка їм нагадав куди вони ще не били.
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13.03.2022 18:05 Відповісти
Зрада на зраді. 600 чи скільки там ракет якось без нагадувань запускались.
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13.03.2022 18:07 Відповісти
просто так херячить по полигону нет смысла, а вот после публикации возможных целей в открытый доступ...
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13.03.2022 18:40 Відповісти
А по всіх аеродромах єсть смисл? По школах, пологових, багатоквартирних будинках? Скрізь Подоляк засвітився?
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13.03.2022 18:49 Відповісти
1 аэродромы - перерезают пути доставки

2 остальное - террор для создания хаоса

3 не везде, его задача создавать фейки, управление населением, удержание рейтингов для более длительного нахождения у "корыта"
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13.03.2022 19:01 Відповісти
Та хватит падаляков с дерьмаками отмазывать -они обслуга ,а не власть и должны хотя бы в войну вести себя соответственно ,а не как прокацапские п&расы
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13.03.2022 19:01 Відповісти
Есть обьекты более секретные чем Яворивський полигон...Тут в действительности срассия хотела показать что они думают что разрушили основной "приемник" вооружения Украиной...
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13.03.2022 18:11 Відповісти
типу кацапи без Арахамії і Подоляка не знали про Яворівський полігон ?
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13.03.2022 18:01 Відповісти
бачиш він або казачок засланий або на розум слабий
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13.03.2022 18:06 Відповісти
2 в 1.
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13.03.2022 18:10 Відповісти
И зачем им тогда все эти шпиены? Если на картах Гугла всё есть
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13.03.2022 18:23 Відповісти
Про полигон знают все, а вот про то, где там сейчас скопление людей - не все. Но эти два имбецила напомнили. Не перекручивай.
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13.03.2022 19:34 Відповісти
А я казав, що нехер робити фото та відео та ще і викладати в соціальні мережі. Імбіцили.
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13.03.2022 18:40 Відповісти
Шо попало. Як і його зовнішній вигляд.
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13.03.2022 17:48 Відповісти
А когда Байден будет "Розчарований"?
Тем более, что путинские орки убили журналиста гражданина США?
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13.03.2022 17:49 Відповісти
Ніколи, вони вже сказали що його звільнили заднім числом. Скоро напишуть що він не американець,щоб не провокувати куйла.
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13.03.2022 17:53 Відповісти
А когла кацапские солдаты стреляли в человека, одетого со знаками отличия, что он журналист?
они что уже знали, что он уволен 5 лет назад?
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13.03.2022 18:02 Відповісти
Не Афро

Так що пофігу
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13.03.2022 18:26 Відповісти
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13.03.2022 17:49 Відповісти
Трохи невдале фото, коте викликає симпатію, а москалі ні.
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13.03.2022 18:14 Відповісти
собачки это FGM-148 и Стугна. NLAW не попал в кадр
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13.03.2022 18:42 Відповісти
Агонії *****.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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13.03.2022 17:50 Відповісти
По логике америкосов и гейропейцев я могу приехать в их страны, вырезать там с десяток людей. А если меня попытаюся арестовать, то я скажу, что у меня кум работает диспетчером на АЭС и если вы меня троните, то он ее взорвет и мне ничего не будет
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13.03.2022 17:50 Відповісти
Ты его еще на прийом к детскому психологу запиши, аналитик херов. Может хватит ковыряться у путина пальцем в заднице, а потом вынюхивать - что он ел на завтрак? Может пора просто замочить мудака?
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13.03.2022 17:50 Відповісти
Такое впечатление, что он отмазывает *****.
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13.03.2022 17:50 Відповісти
Очень бы хотелось бы если Украина ударила обратно по Саратову.
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13.03.2022 17:52 Відповісти
Штати зовсім втратили тестостерон. Якби так само діяли у 1950 то не було би зараз ніякої Південної Кореї.
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13.03.2022 17:52 Відповісти
Чим далі, тим більше відчуття що путін просто з'їхав з глузду.
В чем разница между шизофреником и неврастеником?
Неарамтеник знает что 2×2=4, но нервнічает.
Шизофреник думает что 2×2=5 и при этом спокоен.
Що можна сказати про істоту, яка бачить в Україні націоналістів, НАТО та думає що її тут ******* і чекають?
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13.03.2022 17:53 Відповісти
Дейлі мейл писала, що в ***** рак і він на стероїдах)
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13.03.2022 17:54 Відповісти
та лучше шоб на астероидах...
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13.03.2022 17:57 Відповісти
Дейли мейл это аналог спидинфо
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13.03.2022 18:26 Відповісти
Ну спасибо, утешил, может что-то сделаете с этим про и ПВО
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13.03.2022 17:54 Відповісти
Щоб це падло здохло і більше не розчаровувалось, за що наші воїни помирають, щоб хтось тільки висловлював занепокоєнняі вводив санкції, які поки що не дають результату, нам потрібно зараз, а не колись.
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13.03.2022 17:55 Відповісти
Салліван за 3 мім. попереджав про війну, але ми асфальт до останнього стелили.
Твоя ненависть не за адресою.
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13.03.2022 17:57 Відповісти
та я не на адресу Саллівана, я на адресу теї наволочі, що розчарувалась
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13.03.2022 18:21 Відповісти
Vita

@vits2014

50 мин

"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком.

Просто хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей

https://twitter.com/i/status/1503021186451750920
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13.03.2022 17:55 Відповісти
сбитьій люлькин просто люлей получил в плену или он люлькин-кебаб?
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13.03.2022 17:59 Відповісти
Он люлькин-кебаб, по ссылке выше есть видео...
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13.03.2022 18:05 Відповісти
Нужно ***** тоже немного разочаровать. Наприемер ***бнуть грязной атомной бомбой по озеру Байкал чтобы вместо самого глубокого в мире озера с пресной водой там была самая глубокая радиоактивная лужа
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13.03.2022 17:55 Відповісти
И чем это его разочарует если воду Байкала уже несколько лет как продали Китаю и тот гонит её себе с озера
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13.03.2022 18:29 Відповісти
Да неужели? А может потому что вы политические импотенты и даже не можете прикрыть западные области от ракет, и то что сидите обсранные и "наблюдаете" как убивают украинцев.
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13.03.2022 17:57 Відповісти
Заїбало НАТО цей полігон 25 км від Польщі, та й Львів 75 км., могли би прикрити ракетами ППО з території Польщі, враховуючи відстань звідки ці ракети були випущені їх перехоплювати не так важко... а вони навіть тут ***** не можуть...
А якщо пуйло ще більше розчарується підірве одну з АЕС, яким **** ви НАТО, гаранти по будапешту США і Великобританія, можете нам помогти в даний момент?
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13.03.2022 18:03 Відповісти
Я навіть впевнений, якщо б одна з цих ракет випадково впала у Польщі вони би ***** не зробили, висловили б стурбованість і попросили пуйла більше так не робити.
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13.03.2022 18:07 Відповісти
А коли вже ***** буде настільки розчарований що пальне собі у ботоксну макітру.?
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13.03.2022 18:00 Відповісти
Пу- т - ин , вбивця і психічнохворий маньяк , щоб ти здох , падлюка 😡
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13.03.2022 18:00 Відповісти
Скоро будут заголовки: Столтенберг обеспокоен ядерными ударами по странам восточной европы, но не хочет прямой конфронтации с россией, так как это может привести к 3-й мирово1
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13.03.2022 18:02 Відповісти
Ви бачили того Столтенберга-очкарика? Воно своєї тіні лякається. Ніколи воно не буде воювати як і Байден старий пердун.
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13.03.2022 18:08 Відповісти
ага, разочарован низкой степенью озабоченности.
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13.03.2022 18:02 Відповісти
А разрушение Мариуполя чем вызвано?
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13.03.2022 18:05 Відповісти
То може годі вже Заходу сцятися від слова "пукін"?!
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13.03.2022 18:16 Відповісти
Маніяк є маніяк. А раптом після Яворова йому захочеться згадати молодість і взяти штурмом Берлін :" Едут, едут по Берлину наши казаки...". Пора вже щось з цим робити.
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13.03.2022 18:17 Відповісти
навіщо ви придумуєте йому виправдання?Просто світ зараз поділяється на людей і "рускіх"
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13.03.2022 18:24 Відповісти
Саливан, шуруй вслед за русским военным кораблем. Обосцались вы со стариком Бидоном так хоть не вякайте.
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13.03.2022 18:24 Відповісти
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13.03.2022 18:30 Відповісти
Підказка ******* - найкращі ліки від розчарування - яду випити, або шнурок на шию.
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13.03.2022 18:32 Відповісти
Иди за русским кораблем, ****!
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13.03.2022 18:40 Відповісти
чтоб он сдох в страшных мучениях,***** ******!!!!!!!!!!
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13.03.2022 18:56 Відповісти
Та нє. це воно в єкстазі
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13.03.2022 20:43 Відповісти
т.е. этокак-то должно оправдать бомбардировки мирных городов и отказ "закрыть небо"...
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13.03.2022 19:36 Відповісти
 
 