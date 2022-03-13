Окупанти вдарили по Яворівському полігону
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Російська армія здійснила авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.
Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформація щодо потерпілих встановлюється. Усі деталі буде повідомлено згодом", - написав він.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич пише: "З інформації від військових, відпрацювали ППО по ракетах російської федерації. Зараз всі підрозділи працюють в повному воєнному режимі".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, близько 5:45 ранку у Львові було чутно вибухи.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар13.03.2022 21:38 Відповісти Мені подобається 0
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