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Окупанти вдарили по Яворівському полігону

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти вдарили по Яворівському полігону

Російська армія здійснила авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформація щодо потерпілих встановлюється. Усі деталі буде повідомлено згодом", - написав він.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич пише: "З інформації від військових, відпрацювали ППО по ракетах російської федерації. Зараз всі підрозділи працюють в повному воєнному режимі".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, близько 5:45 ранку у Львові було чутно вибухи.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Європа боїться війни. Так от вона. Вже майже у вас. ....
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13.03.2022 07:32
+35
Кончєна мерзота
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13.03.2022 07:29
+25
маю надію, шо після війни ППО поставлять біля кожного обл.центру
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13.03.2022 07:35
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Сторінка 2 з 2
ТАК КОЛИ ПО МОСКВІ БУДУТ СТРЕЛЯТЬ !?
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13.03.2022 21:38 Відповісти
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