Окупанти вдарили по Яворівському полігону

Російська армія здійснила авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

Про це повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформація щодо потерпілих встановлюється. Усі деталі буде повідомлено згодом", - написав він.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич пише: "З інформації від військових, відпрацювали ППО по ракетах російської федерації. Зараз всі підрозділи працюють в повному воєнному режимі".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, близько 5:45 ранку у Львові було чутно вибухи.