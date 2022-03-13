Оккупанты ударили по Яворовскому полигону

Российская армия нанесла авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовой, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, они выпустили 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается. Все детали будут сообщены позже", - написал он.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич пишет: "По информации от военных, отработали ПВО по ракетам Российской Федерации. Сейчас все подразделения работают в полном военном режиме".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, около 5:45 утра во Львове были слышны взрывы.