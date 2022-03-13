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Оккупанты ударили по Яворовскому полигону
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия нанесла авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Львова Андрей Садовой, информирует Цензор.НЕТ.
"По предварительным данным, они выпустили 8 ракет. Информация о пострадавших устанавливается. Все детали будут сообщены позже", - написал он.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич пишет: "По информации от военных, отработали ПВО по ракетам Российской Федерации. Сейчас все подразделения работают в полном военном режиме".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, около 5:45 утра во Львове были слышны взрывы.
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ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий13.03.2022 21:38 Ответить Мне нравится 0
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