РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12947 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине
38 349 73
война (46875) обстрел (20216) Путин (29862) полигон (315) Салливан Джейк (180)

Удар оккупантов по Яворовскому полигону вызван "разочарованием" Путина, - Салливан

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Удар оккупантов по Яворовскому полигону вызван

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что удары российской армии по Яворивскому полигону возле Львова являются признаком разочарования президента Путина ходом военных действий в Украине.

Об этом Салливан рассказал в эфире CNN, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Салливан сказал, что российские удары во Львове у границы с Польшей являются признаком того, что Путин "разочарован".

"(Путин, - ред.) разочарован тем фактом, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в больших городах, включая Киев, так что он увеличивает количество целей, на которые он нападает, и он пытается причинить вред в каждой части страны", - заявил Салливан.

Смотрите: Жилой дом и здание детсада повреждены в Малине в результате падения обломков российской ракеты, - ГСЧС. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+49
Це надзвичайно цінна для України інформація.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:46
+38
Ви не доведіть до того, щоб у своєму розчаруванні він не вдарив по "сан_франциско" чи "парижу".
показать весь комментарий
13.03.2022 17:48
+21
подоляк арахамия селфи до удара - унаслідок ... по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені, - ОДА
показать весь комментарий
13.03.2022 17:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ми маємо з цього приводу ще й радіти - путін же розчарований.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:46 Ответить
Ждём инфаркта от разачарования
показать весь комментарий
13.03.2022 18:46 Ответить
Украине глубоко плевать ,на настроения ****…го извращенца Гитлера № 2 , путлера ! НАТО , если вы здравомыслящие - Утилизируйте МОНСТРА , пока он не применил ядерное оружие
показать весь комментарий
13.03.2022 19:24 Ответить
Це надзвичайно цінна для України інформація.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:46 Ответить
... це правда, цінніша за обіцяні літаки та системи пво, які один день дають на другий передумують, бо х...йло застрахав ядерною бомбою. Як подивитись в гамериканських кінах так 10 морських котиків розбивають будь яку армію, а насправді сикуни ви янкі.
показать весь комментарий
13.03.2022 20:20 Ответить
Я в ****.....................................
показать весь комментарий
13.03.2022 17:47 Ответить
Ви не доведіть до того, щоб у своєму розчаруванні він не вдарив по "сан_франциско" чи "парижу".
показать весь комментарий
13.03.2022 17:48 Ответить
Так кацы уже собрались парасеи бомбить терактами.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:03 Ответить
подоляк арахамия селфи до удара - унаслідок ... по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені, - ОДА
показать весь комментарий
13.03.2022 17:48 Ответить
Підтримуєш москальські фейки, *******??
показать весь комментарий
13.03.2022 17:55 Ответить
"За тиждень до обстрілу радник голови ОП Михайло Подоляк відвідував стратегічний об'єкт у Львівській області та публікував у соцмережах знімок із полігону.

Варто зазначити, що 6 березня на територію Яворівського військового полігону приїжджав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Останній у своєму мікроблозі Twitter навіть опублікував фото, яка була зроблена на території стратегічного об'єкту." - focus .ua/
показать весь комментарий
13.03.2022 17:58 Ответить
А до їх візиту яворівський полігон був супер секретним об'єктом, про чкий кацапи не знали?
показать весь комментарий
13.03.2022 18:02 Ответить
Може і знали, Та Подоляка їм нагадав куди вони ще не били.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:05 Ответить
Зрада на зраді. 600 чи скільки там ракет якось без нагадувань запускались.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:07 Ответить
просто так херячить по полигону нет смысла, а вот после публикации возможных целей в открытый доступ...
показать весь комментарий
13.03.2022 18:40 Ответить
А по всіх аеродромах єсть смисл? По школах, пологових, багатоквартирних будинках? Скрізь Подоляк засвітився?
показать весь комментарий
13.03.2022 18:49 Ответить
1 аэродромы - перерезают пути доставки

2 остальное - террор для создания хаоса

3 не везде, его задача создавать фейки, управление населением, удержание рейтингов для более длительного нахождения у "корыта"
показать весь комментарий
13.03.2022 19:01 Ответить
Та хватит падаляков с дерьмаками отмазывать -они обслуга ,а не власть и должны хотя бы в войну вести себя соответственно ,а не как прокацапские п&расы
показать весь комментарий
13.03.2022 19:01 Ответить
Есть обьекты более секретные чем Яворивський полигон...Тут в действительности срассия хотела показать что они думают что разрушили основной "приемник" вооружения Украиной...
показать весь комментарий
13.03.2022 18:11 Ответить
типу кацапи без Арахамії і Подоляка не знали про Яворівський полігон ?
показать весь комментарий
13.03.2022 18:01 Ответить
бачиш він або казачок засланий або на розум слабий
показать весь комментарий
13.03.2022 18:06 Ответить
2 в 1.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:10 Ответить
И зачем им тогда все эти шпиены? Если на картах Гугла всё есть
показать весь комментарий
13.03.2022 18:23 Ответить
Про полигон знают все, а вот про то, где там сейчас скопление людей - не все. Но эти два имбецила напомнили. Не перекручивай.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:34 Ответить
А я казав, що нехер робити фото та відео та ще і викладати в соціальні мережі. Імбіцили.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:40 Ответить
Шо попало. Як і його зовнішній вигляд.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:48 Ответить
А когда Байден будет "Розчарований"?
Тем более, что путинские орки убили журналиста гражданина США?
показать весь комментарий
13.03.2022 17:49 Ответить
Ніколи, вони вже сказали що його звільнили заднім числом. Скоро напишуть що він не американець,щоб не провокувати куйла.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:53 Ответить
А когла кацапские солдаты стреляли в человека, одетого со знаками отличия, что он журналист?
они что уже знали, что он уволен 5 лет назад?
показать весь комментарий
13.03.2022 18:02 Ответить
Не Афро

Так що пофігу
показать весь комментарий
13.03.2022 18:26 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2022 17:49 Ответить
Трохи невдале фото, коте викликає симпатію, а москалі ні.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:14 Ответить
собачки это FGM-148 и Стугна. NLAW не попал в кадр
показать весь комментарий
13.03.2022 18:42 Ответить
Агонії *****.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:50 Ответить
По логике америкосов и гейропейцев я могу приехать в их страны, вырезать там с десяток людей. А если меня попытаюся арестовать, то я скажу, что у меня кум работает диспетчером на АЭС и если вы меня троните, то он ее взорвет и мне ничего не будет
показать весь комментарий
13.03.2022 17:50 Ответить
Ты его еще на прийом к детскому психологу запиши, аналитик херов. Может хватит ковыряться у путина пальцем в заднице, а потом вынюхивать - что он ел на завтрак? Может пора просто замочить мудака?
показать весь комментарий
13.03.2022 17:50 Ответить
Такое впечатление, что он отмазывает *****.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:50 Ответить
Очень бы хотелось бы если Украина ударила обратно по Саратову.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:52 Ответить
Штати зовсім втратили тестостерон. Якби так само діяли у 1950 то не було би зараз ніякої Південної Кореї.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:52 Ответить
Чим далі, тим більше відчуття що путін просто з'їхав з глузду.
В чем разница между шизофреником и неврастеником?
Неарамтеник знает что 2×2=4, но нервнічает.
Шизофреник думает что 2×2=5 и при этом спокоен.
Що можна сказати про істоту, яка бачить в Україні націоналістів, НАТО та думає що її тут ******* і чекають?
показать весь комментарий
13.03.2022 17:53 Ответить
Дейлі мейл писала, що в ***** рак і він на стероїдах)
показать весь комментарий
13.03.2022 17:54 Ответить
та лучше шоб на астероидах...
показать весь комментарий
13.03.2022 17:57 Ответить
Дейли мейл это аналог спидинфо
показать весь комментарий
13.03.2022 18:26 Ответить
Ну спасибо, утешил, может что-то сделаете с этим про и ПВО
показать весь комментарий
13.03.2022 17:54 Ответить
Щоб це падло здохло і більше не розчаровувалось, за що наші воїни помирають, щоб хтось тільки висловлював занепокоєнняі вводив санкції, які поки що не дають результату, нам потрібно зараз, а не колись.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:55 Ответить
Салліван за 3 мім. попереджав про війну, але ми асфальт до останнього стелили.
Твоя ненависть не за адресою.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:57 Ответить
та я не на адресу Саллівана, я на адресу теї наволочі, що розчарувалась
показать весь комментарий
13.03.2022 18:21 Ответить
Vita

@vits2014

50 мин

"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком.

Просто хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей

https://twitter.com/i/status/1503021186451750920
показать весь комментарий
13.03.2022 17:55 Ответить
сбитьій люлькин просто люлей получил в плену или он люлькин-кебаб?
показать весь комментарий
13.03.2022 17:59 Ответить
Он люлькин-кебаб, по ссылке выше есть видео...
показать весь комментарий
13.03.2022 18:05 Ответить
Нужно ***** тоже немного разочаровать. Наприемер ***бнуть грязной атомной бомбой по озеру Байкал чтобы вместо самого глубокого в мире озера с пресной водой там была самая глубокая радиоактивная лужа
показать весь комментарий
13.03.2022 17:55 Ответить
И чем это его разочарует если воду Байкала уже несколько лет как продали Китаю и тот гонит её себе с озера
показать весь комментарий
13.03.2022 18:29 Ответить
Да неужели? А может потому что вы политические импотенты и даже не можете прикрыть западные области от ракет, и то что сидите обсранные и "наблюдаете" как убивают украинцев.
показать весь комментарий
13.03.2022 17:57 Ответить
Заїбало НАТО цей полігон 25 км від Польщі, та й Львів 75 км., могли би прикрити ракетами ППО з території Польщі, враховуючи відстань звідки ці ракети були випущені їх перехоплювати не так важко... а вони навіть тут ***** не можуть...
А якщо пуйло ще більше розчарується підірве одну з АЕС, яким **** ви НАТО, гаранти по будапешту США і Великобританія, можете нам помогти в даний момент?
показать весь комментарий
13.03.2022 18:03 Ответить
Я навіть впевнений, якщо б одна з цих ракет випадково впала у Польщі вони би ***** не зробили, висловили б стурбованість і попросили пуйла більше так не робити.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:07 Ответить
А коли вже ***** буде настільки розчарований що пальне собі у ботоксну макітру.?
показать весь комментарий
13.03.2022 18:00 Ответить
Пу- т - ин , вбивця і психічнохворий маньяк , щоб ти здох , падлюка 😡
показать весь комментарий
13.03.2022 18:00 Ответить
Скоро будут заголовки: Столтенберг обеспокоен ядерными ударами по странам восточной европы, но не хочет прямой конфронтации с россией, так как это может привести к 3-й мирово1
показать весь комментарий
13.03.2022 18:02 Ответить
Ви бачили того Столтенберга-очкарика? Воно своєї тіні лякається. Ніколи воно не буде воювати як і Байден старий пердун.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:08 Ответить
ага, разочарован низкой степенью озабоченности.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:02 Ответить
А разрушение Мариуполя чем вызвано?
показать весь комментарий
13.03.2022 18:05 Ответить
То може годі вже Заходу сцятися від слова "пукін"?!
показать весь комментарий
13.03.2022 18:16 Ответить
Маніяк є маніяк. А раптом після Яворова йому захочеться згадати молодість і взяти штурмом Берлін :" Едут, едут по Берлину наши казаки...". Пора вже щось з цим робити.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:17 Ответить
навіщо ви придумуєте йому виправдання?Просто світ зараз поділяється на людей і "рускіх"
показать весь комментарий
13.03.2022 18:24 Ответить
Саливан, шуруй вслед за русским военным кораблем. Обосцались вы со стариком Бидоном так хоть не вякайте.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:24 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2022 18:30 Ответить
Підказка ******* - найкращі ліки від розчарування - яду випити, або шнурок на шию.
показать весь комментарий
13.03.2022 18:32 Ответить
Иди за русским кораблем, ****!
показать весь комментарий
13.03.2022 18:40 Ответить
чтоб он сдох в страшных мучениях,***** ******!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.03.2022 18:56 Ответить
Та нє. це воно в єкстазі
показать весь комментарий
13.03.2022 20:43 Ответить
т.е. этокак-то должно оправдать бомбардировки мирных городов и отказ "закрыть небо"...
показать весь комментарий
13.03.2022 19:36 Ответить
 
 