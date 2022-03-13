Удар оккупантов по Яворовскому полигону вызван "разочарованием" Путина, - Салливан

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что удары российской армии по Яворивскому полигону возле Львова являются признаком разочарования президента Путина ходом военных действий в Украине.

Об этом Салливан рассказал в эфире CNN, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Салливан сказал, что российские удары во Львове у границы с Польшей являются признаком того, что Путин "разочарован".

"(Путин, - ред.) разочарован тем фактом, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в больших городах, включая Киев, так что он увеличивает количество целей, на которые он нападает, и он пытается причинить вред в каждой части страны", - заявил Салливан.

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