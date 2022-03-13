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Удар оккупантов по Яворовскому полигону вызван "разочарованием" Путина, - Салливан
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что удары российской армии по Яворивскому полигону возле Львова являются признаком разочарования президента Путина ходом военных действий в Украине.
Об этом Салливан рассказал в эфире CNN, сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Салливан сказал, что российские удары во Львове у границы с Польшей являются признаком того, что Путин "разочарован".
"(Путин, - ред.) разочарован тем фактом, что его войска не продвигаются вперед так, как он думал, в больших городах, включая Киев, так что он увеличивает количество целей, на которые он нападает, и он пытается причинить вред в каждой части страны", - заявил Салливан.
Топ комментарии
+49 Y.M. Z.
показать весь комментарий13.03.2022 17:46
+38 Tommy Lee
показать весь комментарий13.03.2022 17:48
+21 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий13.03.2022 17:48
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Пожалуйста, подождите...
Варто зазначити, що 6 березня на територію Яворівського військового полігону приїжджав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Останній у своєму мікроблозі Twitter навіть опублікував фото, яка була зроблена на території стратегічного об'єкту." - focus .ua/
2 остальное - террор для создания хаоса
3 не везде, его задача создавать фейки, управление населением, удержание рейтингов для более длительного нахождения у "корыта"
Тем более, что путинские орки убили журналиста гражданина США?
они что уже знали, что он уволен 5 лет назад?
Так що пофігу
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
В чем разница между шизофреником и неврастеником?
Неарамтеник знает что 2×2=4, но нервнічает.
Шизофреник думает что 2×2=5 и при этом спокоен.
Що можна сказати про істоту, яка бачить в Україні націоналістів, НАТО та думає що її тут ******* і чекають?
Твоя ненависть не за адресою.
@vits2014
50 мин
"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком.
Просто хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей
https://twitter.com/i/status/1503021186451750920
А якщо пуйло ще більше розчарується підірве одну з АЕС, яким **** ви НАТО, гаранти по будапешту США і Великобританія, можете нам помогти в даний момент?