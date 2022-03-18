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Журналистка Hromadske Виктория Рощина, предположительно, находится в плену у российских оккупантов, - заявление редакции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рощіна

Журналистка hromadske Виктория Рощина снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

11 марта мы опубликовали текст, в котором она рассказывает о том, как живет во временно оккупированный Энергодар.

"В эти дни журналистка готовила материалы о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Она планировала поехать в Мариуполь, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходит в городе, который более двух недель ежедневно обстреливают российские войска", - говорится в сообщении.

11 марта вечером Виктория Рощина, вероятно, была в пути из Запорожья в Мариуполь и имела плохую связь, поэтому мы почти не смогли говорить по телефону. Известно было только то, что из Энергодара к тому времени она уже уехала.

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12 марта мы не смогли выйти на связь с Викторией. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно.

Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
мы имеем дело с террористами, у которых нет ни правил ни совести, как можно быть настолько неосторожными..., для них нет разницы: ребенок, старик, женщина, священник или журналист, это просто цели...
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18.03.2022 17:22
+11
Это не повод менять на срочников и прочую фашистскую сволоч
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18.03.2022 17:23
+9
Каждое преступление России должно быть освещено в печати и разнесено по всему миру. Это очень важно. Чтобы все про них знали, что они совершают.
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18.03.2022 17:24
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мы имеем дело с террористами, у которых нет ни правил ни совести, как можно быть настолько неосторожными..., для них нет разницы: ребенок, старик, женщина, священник или журналист, это просто цели...
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18.03.2022 17:22 Ответить
Журналісти йдуть на рівні військових...
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18.03.2022 17:55 Ответить
Это не повод менять на срочников и прочую фашистскую сволоч
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18.03.2022 17:23 Ответить
Да. Надо просто орать что Россия занимается терроризмом и ворует людей. Но этим наши власти отчего-то не занимаются.
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18.03.2022 17:24 Ответить
Плюсую
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18.03.2022 19:09 Ответить
Что делает ФСБ России в Украине?
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18.03.2022 17:23 Ответить
Хоче приєднатися до інших кацапів, які вже покращили своїми тушками родючість українських чорноземів...
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18.03.2022 17:33 Ответить
Каждое преступление России должно быть освещено в печати и разнесено по всему миру. Это очень важно. Чтобы все про них знали, что они совершают.
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18.03.2022 17:24 Ответить
Журналістка гарячих точок ...
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18.03.2022 17:36 Ответить
Давайте выменяем ее на пару десятков летчиков и артиллеристов, котоыре потом будут ежедневно выпиливать по 100+ людей, да, Денисова?
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18.03.2022 17:44 Ответить
Шкода людини, але хто її туди посилав ? Багато випадків з 14року - якісь ніби волонтери і ніби журналісти кудись їдуть, їх затримують, потім міняють на десяток головорізів, а декотрі наші бійці до сьогодні в полоні. Нехай СБУ пробиває що за журналістка і т.д.
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18.03.2022 17:55 Ответить
Це журналісти Хробацького, вони ********** лізти в такі місця (часто без необхідних дозволів), звідки їх потім доводиться витягувати/обмінювати...
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18.03.2022 18:10 Ответить
Может не нужно было обьявлять об этом? Она там может быть под другим именем. Я не знаю зачем вообще сливать эту инфу о заложниках в паблик? Это не сможет им помочь, только навредит.
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18.03.2022 17:57 Ответить
Шкода звичайно. Але її курсування по передовій чи по окупованій території просто дорого буде коштувати Україні
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18.03.2022 18:47 Ответить
 
 