УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4060 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 364 3
війна (56124) СБУ (10002) ЗМІ (1238) хакер (825) кібератака (133)

Низка українських ЗМІ зазнали хакерської атаки з РФ, персональні дані не постраждали, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер,дані

Сьогодні низка онлайн-ресурсів українських ЗМІ зазнали хакерської атаки з Російської Федерації. Зокрема, на них було розміщено заборонену в Україні символіку, яку використовують окупанти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ спільно з профільними органами (НКЦК при РНБО, Держспецзв'язком, Кіберполіцією) провели ретельну перевірку цього факту.

"Наразі загрозу ліквідовано, всі ресурси відновили свою роботу.

Зауважимо, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах. Вже ідентифіковано мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки. Їхні дії будуть кваліфіковані згідно з чинним законодавством, зокрема, в контексті підтримки країни, котра вчиняє злочини проти людства та людяності.

Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після зламу на сайті МНС Росії з'явилось повідомлення про 13 тис. загиблих військових РФ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свиньи из ********* настолько тупые, что не в курсе о существовании addblock, который успешно блочит всю рекламу, а заодно и их сраную свастику Z, которую они хотели пропихнуть рекламой. Полстраны этот addblock юзает🤣
показати весь коментар
17.03.2022 23:11 Відповісти
Adblock, якщо точніше.
показати весь коментар
17.03.2022 23:20 Відповісти
Да насрать на них вместе со всей их стимволикой, начиная с щипаной курицы на гербе
показати весь коментар
17.03.2022 23:33 Відповісти
 
 