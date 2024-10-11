УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11663 відвідувача онлайн
Новини
1 353 17

Посол США в Україні Брінк заявила про необхідність притягнення Росії до відповідальності за смерть журналістки Рощиної

Посол Брінк відреагувала на загибель журналістки Рощиної в російському полоні

США "глибоко стривожені" смертю української журналістки Вікторії Рощиної за ґратами у Росії.

Про це у соцмережі Х написала пані посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломатка наголосила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за смерть української журналісти Вікторії Рощиної.

"Її трагічна смерть свідчить про триваючі викрадення та ув’язнення журналістів у росії, відвертий напад на вільні ЗМІ та правду. Росія буде відповідати за це", - написала Брінк.

Напередодні в Євросоюзі заявили, що "шоковані звістками" про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Читайте також: Смерть української журналістки Рощиної у полоні РФ: Прокуратура відкрила провадження про воєнний злочин і умисне вбивство

Автор: 

полон (1578) росія (65856) смерть (6774) США (23303) Брінк Бріджит (235) Рощина Вікторія (31)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
А до кого вона заяву цю апелює?
показати весь коментар
11.10.2024 20:59
+5
Ви ще побільше каналів ФСБшних відкрийте на кшталт раша тудей
показати весь коментар
11.10.2024 21:01
+3
Ага. Саме час скласти "список Рощиної"... Це нам допоможе як "список Магніцкого"...
показати весь коментар
11.10.2024 21:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до кого вона заяву цю апелює?
показати весь коментар
11.10.2024 20:59 Відповісти
То натягніть рашку! -- можна хором
показати весь коментар
11.10.2024 20:59 Відповісти
Ви ще побільше каналів ФСБшних відкрийте на кшталт раша тудей
показати весь коментар
11.10.2024 21:01 Відповісти
Подавайте позов до Гаазі
показати весь коментар
11.10.2024 21:01 Відповісти
Ага. Саме час скласти "список Рощиної"... Це нам допоможе як "список Магніцкого"...
показати весь коментар
11.10.2024 21:07 Відповісти
Безхребетні слімаки, нажаль, керують в сильних країнах цієї планети. Як би мали сміливість то вже б притягнули рашистів до відповідальності й не обов'язково війсковим шляхом , просто треба накласти нормальні жорсткі санкції які неможливо обійти включно з тими хто допомогти обійти спробує на зменшити ціну на нафту до максимального мінімума - критичного для Засрашки.
показати весь коментар
11.10.2024 21:09 Відповісти
Болт ложили орки на ті Штати.
показати весь коментар
11.10.2024 21:10 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2024 21:11 Відповісти
А чого Туркменістан не арештував хутина?
ТРЕБА ВВОДИТИ САНКЦІЇ ПРОТИ ПОСАДОВЦІВ І ЇХ РОДИН І БИЗНЕСУ
показати весь коментар
11.10.2024 21:12 Відповісти
Протягом 2022-2023, незважаючи на повномасштабну агресію рф проти України та скорочення українського експорту до Туркменістану у 2.3 рази, загальний товарообіг між двома країнами продовжив зростання за рахунок двократного збільшення імпорту. 2024 рік позначився одночасно нарощенням експорту у 2,5 рази (в основному трубної продукції, що складають понад 2/3 від загального експорту) та зниженням туркменського імпорту.
показати весь коментар
11.10.2024 21:16 Відповісти
Основна п'ятірка експорту (I півріччя 2024 року):

(7304) Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (частка: 68,9%): 23,82 млн дол. США;

(0207) М'ясо та їстівні субпродукти птиці (частка: 13,9%): 4,81 млн дол. США;

(8414) Насоси повітряні або вакуумні, повітряні компресори та вентилятори; витяжні ковпаки чи шафи з вентилятором (частка: 2,1%): 0,74 млн дол. США;

(3004) Лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі (частка: 2%): 0,70 млн дол. США.

(8413) Насоси для рідини, механізми для підіймання рідини (частка: 1,6%): 0,57 млн дол. США;
показати весь коментар
11.10.2024 21:18 Відповісти
Яким саме чином притягти?!! ,,Вухо від оселедця".....
показати весь коментар
11.10.2024 21:11 Відповісти
а ну спробуй, притягни , тисячі цивільних гинуть , дозволу гасити маньяка немає
показати весь коментар
11.10.2024 21:15 Відповісти
А як саме "глибоко стривожені"? По саме не можу, чи ще глибше? А як що до десятків (а то й сотень) тисяч вбитих, замордованих, згвалтованих інших громадян України - тут не так глибоко? А як щодо обстрілів КАБ-ами, ракетами, шлюхедами Харкова, Купянська і т.д. кожного дня?
Але у відповідь бити по кацапщині США своєю зброєю не дозволяє, бо діду Байдену страшно - ескалація буде, не дадуть з почестями на пенсію піти.
показати весь коментар
11.10.2024 21:36 Відповісти
Ну так в чому проблема?
Для безхребетного «цивілізованого світу» існує чудова іграшка: можете заочно осудити рашку, ***** і всіх його приспішників!
Влаштуєте першокласне шоу, де судді в мантіях і перуках, будуть виносити заочні вироки, а дебіли будуть стрибати як мавпи перед телевізорами: військових злочинців притягнуто до відповідальності!
показати весь коментар
11.10.2024 21:47 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2024 22:17 Відповісти
Американські лайноїди, ви ще намацковських збоченців імперських усяких карамурз більше на їхніх шпигунів та вбивць обміняйте замість наших полонених
показати весь коментар
11.10.2024 23:07 Відповісти
 
 