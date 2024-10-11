Посол США в Україні Брінк заявила про необхідність притягнення Росії до відповідальності за смерть журналістки Рощиної
США "глибоко стривожені" смертю української журналістки Вікторії Рощиної за ґратами у Росії.
Про це у соцмережі Х написала пані посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломатка наголосила, що Росію потрібно притягнути до відповідальності за смерть української журналісти Вікторії Рощиної.
"Її трагічна смерть свідчить про триваючі викрадення та ув’язнення журналістів у росії, відвертий напад на вільні ЗМІ та правду. Росія буде відповідати за це", - написала Брінк.
Напередодні в Євросоюзі заявили, що "шоковані звістками" про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
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Але у відповідь бити по кацапщині США своєю зброєю не дозволяє, бо діду Байдену страшно - ескалація буде, не дадуть з почестями на пенсію піти.
Для безхребетного «цивілізованого світу» існує чудова іграшка: можете заочно осудити рашку, ***** і всіх його приспішників!
Влаштуєте першокласне шоу, де судді в мантіях і перуках, будуть виносити заочні вироки, а дебіли будуть стрибати як мавпи перед телевізорами: військових злочинців притягнуто до відповідальності!