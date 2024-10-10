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У російському полоні померла українська журналістка Рощина (оновлено)

Окупанти повідомили про смерть полоненої журналістки Вікторії Рощиної

Батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Наразі цю інформацію перевіряють. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Спочатку про це у своєму пості в телеграмі заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Однак згодом нардеп видалив своє повідомлення, перед тим написавши, що очікує підтвердження про смерть Рощиної від українських правоохоронців, пише hromadske.

"Батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки. За офіційною інформацією від російської влади це сталося в процесі етапування з Таганрогу до Москви. Щойно спілкувався з паном Володимиром. Крім висловлення співчуття пообіцяв що зробимо все можливе, щоб убивці його доньки понесли заслужену кару. Талановиту журналістку росіяни взяли заручницею в серпні 2023. А тепер убили", - зазначив у своєму першому повідомленні Юрчишин.

У російському полоні померла журналістка Вікторія Рощина

Читайте також: Імітація страт, електрошок, зґвалтування: Ворог катує військовополонених ЗСУ на всіх етапах полону, - ООН

Згодом представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні, передає Укрінформ.

"Справді, ми провели внутрішні розслідування, і, на жаль, ця інформація підтверджена. Ми знали Вікторію. В 22-му році вона робила матеріали в Координаційному штабі. Тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики теж", - сказав представник Координаційного штабу.

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Яценко зазначив, що про обставини смерті зарано говорити, проводиться відповідна робота, щоб їх встановити.

"Я думаю, що в будь-якому випадку про ці обставини ми дізнаємося. Також, якщо в цьому є винні, ті, хто спричинив цю смерть або загибель, то вони будуть обов'язково покарані. Тому що такі злочини не мають терміну давності", - сказав він.

За словами представника Координаційного штабу, робота щодо звільнення Вікторії з полону велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви, це був етап підготовки до її звільнення.

"Ми намагаємося постійно пам'ятати про всіх наших і військовослужбовців, і цивільних, і журналістів, які знаходяться у російській неволі, і робота постійно триває. На жаль, тут ми не встигли", - додав Яценко.

Зникнення журналістки Вікторії Рощиної

У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Читайте: Щонайменше 177 українських військових загинули в російському полоні, - Міноборони

Автор: 

полон (1578) росія (65856) смерть (6774) Рощина Вікторія (31)


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Топ коментарі
+74
І з ким там ******* хочуть зійтися по середині???
Із вбивцями жінок і дітей??
***** параша - ненавиджу!!!
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10.10.2024 16:12
+46
кати кдб тільки так і вміють. ріп
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10.10.2024 16:12
+41
Проклята орда
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10.10.2024 17:47
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кати кдб тільки так і вміють. ріп
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10.10.2024 16:12 Відповісти
Філія тих катів діє в Україні Переслідують НАЙКРАЩІХ Генералів ,офіцерів Ріфмастера , Тетяну Черновол , патріотів - Червінського, Малахова, Дудіна…………… московська церква ПОВНІСТЬЮ складається з цих катів в рясах, а ненажерливі істоти в раді 3 роки , масштабної війни імітували їх прикриття , якє закінчилось профанацією
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11.10.2024 03:44 Відповісти
І з ким там ******* хочуть зійтися по середині???
Із вбивцями жінок і дітей??
***** параша - ненавиджу!!!
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10.10.2024 16:12 Відповісти
Воюєм до перемоги! З Канади...
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10.10.2024 17:51 Відповісти
А ти не під проксі часом, кацапсіна брудна?
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10.10.2024 18:09 Відповісти
Чому ти ховаєшся під ніком, ублюд?
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10.10.2024 18:10 Відповісти
від щирого серця вболіваємо за вас, якщо ви на передку і бороните Україну від кацапської навали... і так само насрати на тебе, якщо ти висрався просто так - для лайків від зебілів-какаразніц, чи по-роботі від зєлєнських дермаків-хуйловців..
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10.10.2024 18:55 Відповісти
Так проблема в тому, що не лише *******.
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10.10.2024 19:02 Відповісти
з ким вигідно з тим і будуть договарюватись. хто їм завадить?
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10.10.2024 19:11 Відповісти
То підвези Абрамсів, Ф-16
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10.10.2024 19:13 Відповісти
Нафіга вони тобі, Дімітрій Піталав?
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10.10.2024 19:18 Відповісти
Та забув у тебе ухилянта спитати, Гробовскій! Чи тут фсбшною. зрадофіліню підпрацьовуєш?
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10.10.2024 19:49 Відповісти
R.I.P.
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10.10.2024 16:16 Відповісти
Такі тварі не мають права бути серед людей! Прокляття на їхні голови до сьомого коліна! Ненавиджу!!!
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10.10.2024 16:21 Відповісти
Проклята орда
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10.10.2024 17:47 Відповісти
що там з "українським моссадом", є якісь новини? Чи тільки кричимо, що все повернеться ворогам бумерангом і все
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10.10.2024 17:48 Відповісти
Український "Моссад " був тільки при Порошенко . А при цій , уже незаконній владі, маємо що маємо , завдяки 73 % ..((
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10.10.2024 18:41 Відповісти
Підтримую!
Про "Вагнергейт", сподіваюсь, всі пам'ятають?
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10.10.2024 19:15 Відповісти
Вагнергейт то були квіточки. Ви оглянтесь,за шість років вакханалії Зеленого виродка, Україна втратила чверть населення і п'яту частину території.
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10.10.2024 20:09 Відповісти
Ну, щодо цього, то головна вина таки лежить на московії.
Вина нашого керівництва - лише в тупості, і неспроможності адекватної оцінки реальної ситуації.
У випадку же ж Вагнергейтом, як і з клістронами - однозначне сприяння ворогу, і нанесення шкоди національним інтересам України!
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10.10.2024 20:18 Відповісти
Саме зеленський привів війну в Україну. Впевнений, що якби воно ще в молодості здохло від передозу, нічого цього не було би. Не було би Бучі, Маріуполя, Авдіївки, полонених азовців і ще мільйона катастроф.
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10.10.2024 20:28 Відповісти
1000 % вы правы
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10.10.2024 20:46 Відповісти
Війну розпочала русня, причому задовго до того, як Зеля став Президентом!
Тож саме русня привела війну в Україну, і звинувачувати у цьому Україну, і Українську владу - це ставити все з ніг на голову, і виправдовувати московію!
Вина Зеленського в тому, що він своїми діями послаблював Україну!
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10.10.2024 20:58 Відповісти
То, что происходило на Донбассе
Было локальной войной
И путин, видя то, как управляет страной Порошенко
Понимал, что в Украине падает поддержка русского мира
Путин приложил неимоверная усилия
Чтобы убрать Порошенко
И поставить пророссийские президента
А потом -провести с его помощью мягкую экспансию
Без войны
У путина с зеленским не получилось
Мало того - рейтинги Зеленского начали обваливаться
И он НЕМИНУЕМО проиграл бы следующие выборы
Зеленскому помог остаться президентом -путин
Хозяин . Настоящий хозяин Зеленского
А вы все еще талдычите про русских вошей
Когда есть такие украинские ГНИДЫ - как Зеленский
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10.10.2024 21:24 Відповісти
бач дехто настільки патетечний патріот що не взмозі міркувати раціонально... в них і корупції не було до 2019...
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10.10.2024 21:30 Відповісти
Нагадаю, на яких гаслах приходив до влади теперішній президент: "просто перестать стрелять", "если идет война, значит комуто єто вігодно". Війна була задовго до його виборі, проте він на це не зважав, він вибирався як президент мирної країни, в якій немає війни. З цього логічне і скорочення ракетних програм, розведення військ і віддача сірої зони кцапам "я не лох" якщо пам'ятаєте, дивні контакти з лукашенком і його шоблою (віддали вагнерів потім вимірялись що то "не наша операція" та інша дічь, яку вони несли). Не знімаю вини з рашки за війну, проте вибір президентом воюючої на той час країни людини, для якої війни не існує з позицією "просто не дивитись вгору" це колективна і самогубча дурість народу. А тепер розхльобуємо. Тоді "все усталі ат вайньі", то що тепер, відпочили? Половина Маріуполя що голосували за зе в кількості 90 відсотків вже відпочиває на кладовищі. Є халатність, є злочинна бездіяльність і я не знаю, що більше підходить до цієї влади на той момент, коли вони вибирались. Таке враження, що прйшли чиїсь бізнес-інтереси захистити, але влізли в цей заміс. Відповідальності не знімає.
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11.10.2024 16:18 Відповісти
Дякую, що так розлого погоджуєтесь із написаним мною.
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11.10.2024 17:22 Відповісти
Вони обоє винні. В прямій агресії - хло, в злочинній бездіяльності і ослабленні - інший
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11.10.2024 17:24 Відповісти
Червінській помалу дає інтерв'ю, але тема затихла
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11.10.2024 00:28 Відповісти
ісконний кацапський почерк-кацапські кати не змогли зламати тому закатували до смерті...
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10.10.2024 17:52 Відповісти
Треба починати, якійсь добрій людині, купляти касапські скальпи. По 1000баксів за штуку.. касапи до Нового Року закінчаться..
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10.10.2024 17:59 Відповісти
Що вилупку сьогодні щареєстрований,думаєш твій висер буде "гуляти" по кацапосайтах, "укри скальпи знімати будуть" лякатиме їх і попруть на війну проти України безкоштовно?
кацапня-звісно,дуріки,але гроші рахувати вміють...
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10.10.2024 19:46 Відповісти
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10.10.2024 18:13 Відповісти
... пообещал что сделаем все возможное, чтобы убийцы его дочери понесли заслуженное наказание.

Что ты сделаешь? Лишь бы пи@дануть что-нибудь дежурно-пламенное.
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10.10.2024 18:19 Відповісти
Могли б поміняти її на якогось кацапського попа , але ж ! ..
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10.10.2024 18:42 Відповісти
навіть на пучок попів
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10.10.2024 21:28 Відповісти
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10.10.2024 19:05 Відповісти
Так військова контррозвідка завалила гіві ,моторолку, ,сашку алкаша а потом прийшли з ***** та нелохі і тільки ківа придурок кінчився
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10.10.2024 19:14 Відповісти
вивезли цемаха, ключового свідка по збиттю боїнга під виглядом чийогось паралізованого баті .
А потім цемаха віддали, помінявши на якогось ноунейма, тих, хто його ловив і вивозив "віддячили" тюрьмою і звільненнями. Досягли *****
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11.10.2024 16:24 Відповісти
Тоесть убили а не умерла. И что на ето скажет западная либерасня. Что нужно с убийцами сесть за стол и договориться?
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10.10.2024 19:15 Відповісти
Упокій Боже її душу в мирі, і вчини справедливий суд над її катами
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10.10.2024 19:16 Відповісти
Господня Канцелярія може забути.Нажаль,маємо гіркий досвід,не минуло й 100 років-кати повернулись...
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10.10.2024 19:57 Відповісти
Не померла журналістка, а її закатовано і вбито!
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10.10.2024 19:16 Відповісти
Померла? Чи свиносарана її убила? СБУ-95 підкаже? Чи все буде як з Бакановим?
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10.10.2024 19:23 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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10.10.2024 19:43 Відповісти
Здичавілі виродки.
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10.10.2024 19:45 Відповісти
підори.вони там усі одержимі тим клятим мавзолєєм.
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10.10.2024 20:08 Відповісти
АНДРОФАГИ!
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10.10.2024 20:13 Відповісти
Замордували українку, ***** рашистські
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10.10.2024 20:18 Відповісти
Зе шобла зрадники, якщо хочуть здати наші території та домовлятись з людожерами.
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10.10.2024 20:51 Відповісти
Скільки можна писати "росіяни". РАШИСТИ - це РАШИСТИ. І більше ніяк. Цей термін має закріпитися навічно. Рашизм - це зло ,яке в стократ гірше фашизму
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10.10.2024 21:14 Відповісти
***** ця патетика від Яценко?! Ніхто не буде покараний! Вона більше року була в полоні! Журналістка! Жінка І всім було ***** крім батьків!
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10.10.2024 21:27 Відповісти
Зеленій банді пофігу. Вони ручними генералами кожен день зточують кращі бригади без укріплень і бк
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11.10.2024 00:30 Відповісти
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11.10.2024 00:51 Відповісти
Журналісти без даху - лізти в саме полум'я і ще хотіти залишитись живим...
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11.10.2024 02:04 Відповісти
Это ещё одна трагедия....следствие грёбаный переяславской рады..
Момент освобождения.осаоболителем хмелем...нашел братиков! Падла!!!
Освабадитель!!
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11.10.2024 09:43 Відповісти
У березні 2022 року Рощину й 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина на окупованій території, звідки вела репортаж. Джерело:
Як вона опинилася на ОТ в серпні 23-го, якщо кацапи на початку війни її захоплювали, а потім, наскільки я розумію вона була звільнена? Чому не виїхала на неокуповану частину, а навіть вела репортажі, розуміючи, що орківські нелюди рано чи пізно її знову схоплять? А це таки подвиг, як мені здається. Царствія небесного цій дівчині.
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11.10.2024 09:56 Відповісти
Сейчас американские+украинские иуды продают Украину.В кулуарах слышен взволнованый жидовский шепот...сколько?ай,дорого! и т.п.все американожидовские газетенки отрабатывают свои 30 серебрянников от ***** выливая на людей свою тупую блевотину.А нам нужно убивать кацапов Если каждый Украинец убьет 500 кацапов война закончится.
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11.10.2024 10:27 Відповісти
Будь-яка смерть українця на території, контрольованій Москвомордором, є вбивство і так її і треба називати. Інші формулювання можна залишити для Міжнародного Комітету Червоного Хреста
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11.10.2024 13:47 Відповісти
Око за око нужно сделать . И это будет справедливо. Как это делает Израиль.
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11.10.2024 19:41 Відповісти
 
 