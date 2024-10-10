У російському полоні померла українська журналістка Рощина (оновлено)
Батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Наразі цю інформацію перевіряють. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Спочатку про це у своєму пості в телеграмі заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
Однак згодом нардеп видалив своє повідомлення, перед тим написавши, що очікує підтвердження про смерть Рощиної від українських правоохоронців, пише hromadske.
"Батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки. За офіційною інформацією від російської влади це сталося в процесі етапування з Таганрогу до Москви. Щойно спілкувався з паном Володимиром. Крім висловлення співчуття пообіцяв що зробимо все можливе, щоб убивці його доньки понесли заслужену кару. Талановиту журналістку росіяни взяли заручницею в серпні 2023. А тепер убили", - зазначив у своєму першому повідомленні Юрчишин.
Згодом представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні, передає Укрінформ.
"Справді, ми провели внутрішні розслідування, і, на жаль, ця інформація підтверджена. Ми знали Вікторію. В 22-му році вона робила матеріали в Координаційному штабі. Тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики теж", - сказав представник Координаційного штабу.
Яценко зазначив, що про обставини смерті зарано говорити, проводиться відповідна робота, щоб їх встановити.
"Я думаю, що в будь-якому випадку про ці обставини ми дізнаємося. Також, якщо в цьому є винні, ті, хто спричинив цю смерть або загибель, то вони будуть обов'язково покарані. Тому що такі злочини не мають терміну давності", - сказав він.
За словами представника Координаційного штабу, робота щодо звільнення Вікторії з полону велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви, це був етап підготовки до її звільнення.
"Ми намагаємося постійно пам'ятати про всіх наших і військовослужбовців, і цивільних, і журналістів, які знаходяться у російській неволі, і робота постійно триває. На жаль, тут ми не встигли", - додав Яценко.
Зникнення журналістки Вікторії Рощиної
У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
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Із вбивцями жінок і дітей??
***** параша - ненавиджу!!!
Про "Вагнергейт", сподіваюсь, всі пам'ятають?
Вина нашого керівництва - лише в тупості, і неспроможності адекватної оцінки реальної ситуації.
У випадку же ж Вагнергейтом, як і з клістронами - однозначне сприяння ворогу, і нанесення шкоди національним інтересам України!
Тож саме русня привела війну в Україну, і звинувачувати у цьому Україну, і Українську владу - це ставити все з ніг на голову, і виправдовувати московію!
Вина Зеленського в тому, що він своїми діями послаблював Україну!
Было локальной войной
И путин, видя то, как управляет страной Порошенко
Понимал, что в Украине падает поддержка русского мира
Путин приложил неимоверная усилия
Чтобы убрать Порошенко
И поставить пророссийские президента
А потом -провести с его помощью мягкую экспансию
Без войны
У путина с зеленским не получилось
Мало того - рейтинги Зеленского начали обваливаться
И он НЕМИНУЕМО проиграл бы следующие выборы
Зеленскому помог остаться президентом -путин
Хозяин . Настоящий хозяин Зеленского
А вы все еще талдычите про русских вошей
Когда есть такие украинские ГНИДЫ - как Зеленский
кацапня-звісно,дуріки,але гроші рахувати вміють...
Что ты сделаешь? Лишь бы пи@дануть что-нибудь дежурно-пламенное.
А потім цемаха віддали, помінявши на якогось ноунейма, тих, хто його ловив і вивозив "віддячили" тюрьмою і звільненнями. Досягли *****
Вічна пам'ять...
Момент освобождения.осаоболителем хмелем...нашел братиков! Падла!!!
Освабадитель!!
Вікторія Рощина на окупованій території, звідки вела репортаж. Джерело:
Як вона опинилася на ОТ в серпні 23-го, якщо кацапи на початку війни її захоплювали, а потім, наскільки я розумію вона була звільнена? Чому не виїхала на неокуповану частину, а навіть вела репортажі, розуміючи, що орківські нелюди рано чи пізно її знову схоплять? А це таки подвиг, як мені здається. Царствія небесного цій дівчині.