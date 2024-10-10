У російському полоні померла українська журналістка Рощина (оновлено)

Батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Наразі цю інформацію перевіряють. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Спочатку про це у своєму пості в телеграмі заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

Однак згодом нардеп видалив своє повідомлення, перед тим написавши, що очікує підтвердження про смерть Рощиної від українських правоохоронців, пише hromadske.

"Батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки. За офіційною інформацією від російської влади це сталося в процесі етапування з Таганрогу до Москви. Щойно спілкувався з паном Володимиром. Крім висловлення співчуття пообіцяв що зробимо все можливе, щоб убивці його доньки понесли заслужену кару. Талановиту журналістку росіяни взяли заручницею в серпні 2023. А тепер убили", - зазначив у своєму першому повідомленні Юрчишин.

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Згодом представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні, передає Укрінформ.

"Справді, ми провели внутрішні розслідування, і, на жаль, ця інформація підтверджена. Ми знали Вікторію. В 22-му році вона робила матеріали в Координаційному штабі. Тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики теж", - сказав представник Координаційного штабу.

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Яценко зазначив, що про обставини смерті зарано говорити, проводиться відповідна робота, щоб їх встановити.

"Я думаю, що в будь-якому випадку про ці обставини ми дізнаємося. Також, якщо в цьому є винні, ті, хто спричинив цю смерть або загибель, то вони будуть обов'язково покарані. Тому що такі злочини не мають терміну давності", - сказав він.

За словами представника Координаційного штабу, робота щодо звільнення Вікторії з полону велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви, це був етап підготовки до її звільнення.

"Ми намагаємося постійно пам'ятати про всіх наших і військовослужбовців, і цивільних, і журналістів, які знаходяться у російській неволі, і робота постійно триває. На жаль, тут ми не встигли", - додав Яценко.

Зникнення журналістки Вікторії Рощиної

У березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти й 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

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