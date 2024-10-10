В российском плену умерла украинская журналистка Рощина (обновлено)

Отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. В настоящее время данную информацию проверяют. Позже информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Сначала об этом в своем посту в телеграме заявил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Однако впоследствии нардеп удалил свое сообщение, перед тем написав, что ожидает подтверждения смерти Рощиной от украинских правоохранителей, пишет hromadske.

"Отцу украинской журналистки Виктории Рощиной Владимиру поступило сообщение о смерти дочери. По официальной информации от российских властей это произошло в процессе этапирования из Таганрога в Москву. Только что общался с господином Владимиром. Кроме выражения соболезнований пообещал что сделаем все возможное, чтобы убийцы его дочери понесли заслуженное наказание. Талантливую журналистку россияне взяли заложницей в августе 2023. А теперь убили", - отметил в своем первом сообщении Юрчишин.

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Впоследствии представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко подтвердил смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену, передает Укринформ.

"Действительно, мы провели внутренние расследования, и, к сожалению, эта информация подтверждена. Мы знали Викторию. В 22-м году она делала материалы в Координационном штабе. Поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики тоже", - сказал представитель Координационного штаба.

Яценко отметил, что об обстоятельствах смерти рано говорить, проводится соответствующая работа, чтобы их установить.

"Я думаю, что в любом случае об этих обстоятельствах мы узнаем. Также, если в этом есть виновные, повлекшие эту смерть или гибель, то они будут обязательно наказаны. Потому что такие преступления не имеют срока давности" , – сказал он.

По словам представителя Координационного штаба, работа по освобождению Виктории из плена велась, и то, что ее переводили из Таганрога в Москву, это был этап подготовки к ее освобождению.

"Мы стараемся постоянно помнить обо всех наших и военнослужащих, и гражданских, и журналистах, которые находятся в российской неволе, и работа постоянно продолжается. К сожалению, тут мы не успели", - добавил Яценко.

Исчезновение журналистки Виктории Рощиной

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

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