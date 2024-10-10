РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10348 посетителей онлайн
Новости
36 443 62

В российском плену умерла украинская журналистка Рощина (обновлено)

Окупанти повідомили про смерть полоненої журналістки Вікторії Рощиної

Отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. В настоящее время данную информацию проверяют. Позже информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Сначала об этом в своем посту в телеграме заявил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова, народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

Однако впоследствии нардеп удалил свое сообщение, перед тем написав, что ожидает подтверждения смерти Рощиной от украинских правоохранителей, пишет hromadske.

"Отцу украинской журналистки Виктории Рощиной Владимиру поступило сообщение о смерти дочери. По официальной информации от российских властей это произошло в процессе этапирования из Таганрога в Москву. Только что общался с господином Владимиром. Кроме выражения соболезнований пообещал что сделаем все возможное, чтобы убийцы его дочери понесли заслуженное наказание. Талантливую журналистку россияне взяли заложницей в августе 2023. А теперь убили", - отметил в своем первом сообщении Юрчишин.

У російському полоні померла журналістка Вікторія Рощина

Читайте также: Имитация казней, электрошок, изнасилование: Враг пытает военнопленных ВСУ на всех этапах плена, - ООН

Впоследствии представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко подтвердил смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену, передает Укринформ.

"Действительно, мы провели внутренние расследования, и, к сожалению, эта информация подтверждена. Мы знали Викторию. В 22-м году она делала материалы в Координационном штабе. Поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики тоже", - сказал представитель Координационного штаба.

Яценко отметил, что об обстоятельствах смерти рано говорить, проводится соответствующая работа, чтобы их установить.

"Я думаю, что в любом случае об этих обстоятельствах мы узнаем. Также, если в этом есть виновные, повлекшие эту смерть или гибель, то они будут обязательно наказаны. Потому что такие преступления не имеют срока давности" , – сказал он.

По словам представителя Координационного штаба, работа по освобождению Виктории из плена велась, и то, что ее переводили из Таганрога в Москву, это был этап подготовки к ее освобождению.

"Мы стараемся постоянно помнить обо всех наших и военнослужащих, и гражданских, и журналистах, которые находятся в российской неволе, и работа постоянно продолжается. К сожалению, тут мы не успели", - добавил Яценко.

Исчезновение журналистки Виктории Рощиной

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Читайте: По меньшей мере 177 украинских военных погибли в российском плену, - Минобороны

Автор: 

плен (2626) россия (96001) смерть (9244) Рощина Виктория (31)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+74
І з ким там ******* хочуть зійтися по середині???
Із вбивцями жінок і дітей??
***** параша - ненавиджу!!!
показать весь комментарий
10.10.2024 16:12
+46
кати кдб тільки так і вміють. ріп
показать весь комментарий
10.10.2024 16:12
+41
Проклята орда
показать весь комментарий
10.10.2024 17:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кати кдб тільки так і вміють. ріп
показать весь комментарий
10.10.2024 16:12 Ответить
Філія тих катів діє в Україні Переслідують НАЙКРАЩІХ Генералів ,офіцерів Ріфмастера , Тетяну Черновол , патріотів - Червінського, Малахова, Дудіна…………… московська церква ПОВНІСТЬЮ складається з цих катів в рясах, а ненажерливі істоти в раді 3 роки , масштабної війни імітували їх прикриття , якє закінчилось профанацією
показать весь комментарий
11.10.2024 03:44 Ответить
І з ким там ******* хочуть зійтися по середині???
Із вбивцями жінок і дітей??
***** параша - ненавиджу!!!
показать весь комментарий
10.10.2024 16:12 Ответить
Воюєм до перемоги! З Канади...
показать весь комментарий
10.10.2024 17:51 Ответить
А ти не під проксі часом, кацапсіна брудна?
показать весь комментарий
10.10.2024 18:09 Ответить
Чому ти ховаєшся під ніком, ублюд?
показать весь комментарий
10.10.2024 18:10 Ответить
від щирого серця вболіваємо за вас, якщо ви на передку і бороните Україну від кацапської навали... і так само насрати на тебе, якщо ти висрався просто так - для лайків від зебілів-какаразніц, чи по-роботі від зєлєнських дермаків-хуйловців..
показать весь комментарий
10.10.2024 18:55 Ответить
Так проблема в тому, що не лише *******.
показать весь комментарий
10.10.2024 19:02 Ответить
з ким вигідно з тим і будуть договарюватись. хто їм завадить?
показать весь комментарий
10.10.2024 19:11 Ответить
То підвези Абрамсів, Ф-16
показать весь комментарий
10.10.2024 19:13 Ответить
Нафіга вони тобі, Дімітрій Піталав?
показать весь комментарий
10.10.2024 19:18 Ответить
Та забув у тебе ухилянта спитати, Гробовскій! Чи тут фсбшною. зрадофіліню підпрацьовуєш?
показать весь комментарий
10.10.2024 19:49 Ответить
R.I.P.
показать весь комментарий
10.10.2024 16:16 Ответить
Такі тварі не мають права бути серед людей! Прокляття на їхні голови до сьомого коліна! Ненавиджу!!!
показать весь комментарий
10.10.2024 16:21 Ответить
Проклята орда
показать весь комментарий
10.10.2024 17:47 Ответить
що там з "українським моссадом", є якісь новини? Чи тільки кричимо, що все повернеться ворогам бумерангом і все
показать весь комментарий
10.10.2024 17:48 Ответить
Український "Моссад " був тільки при Порошенко . А при цій , уже незаконній владі, маємо що маємо , завдяки 73 % ..((
показать весь комментарий
10.10.2024 18:41 Ответить
Підтримую!
Про "Вагнергейт", сподіваюсь, всі пам'ятають?
показать весь комментарий
10.10.2024 19:15 Ответить
Вагнергейт то були квіточки. Ви оглянтесь,за шість років вакханалії Зеленого виродка, Україна втратила чверть населення і п'яту частину території.
показать весь комментарий
10.10.2024 20:09 Ответить
Ну, щодо цього, то головна вина таки лежить на московії.
Вина нашого керівництва - лише в тупості, і неспроможності адекватної оцінки реальної ситуації.
У випадку же ж Вагнергейтом, як і з клістронами - однозначне сприяння ворогу, і нанесення шкоди національним інтересам України!
показать весь комментарий
10.10.2024 20:18 Ответить
Саме зеленський привів війну в Україну. Впевнений, що якби воно ще в молодості здохло від передозу, нічого цього не було би. Не було би Бучі, Маріуполя, Авдіївки, полонених азовців і ще мільйона катастроф.
показать весь комментарий
10.10.2024 20:28 Ответить
1000 % вы правы
показать весь комментарий
10.10.2024 20:46 Ответить
Війну розпочала русня, причому задовго до того, як Зеля став Президентом!
Тож саме русня привела війну в Україну, і звинувачувати у цьому Україну, і Українську владу - це ставити все з ніг на голову, і виправдовувати московію!
Вина Зеленського в тому, що він своїми діями послаблював Україну!
показать весь комментарий
10.10.2024 20:58 Ответить
То, что происходило на Донбассе
Было локальной войной
И путин, видя то, как управляет страной Порошенко
Понимал, что в Украине падает поддержка русского мира
Путин приложил неимоверная усилия
Чтобы убрать Порошенко
И поставить пророссийские президента
А потом -провести с его помощью мягкую экспансию
Без войны
У путина с зеленским не получилось
Мало того - рейтинги Зеленского начали обваливаться
И он НЕМИНУЕМО проиграл бы следующие выборы
Зеленскому помог остаться президентом -путин
Хозяин . Настоящий хозяин Зеленского
А вы все еще талдычите про русских вошей
Когда есть такие украинские ГНИДЫ - как Зеленский
показать весь комментарий
10.10.2024 21:24 Ответить
бач дехто настільки патетечний патріот що не взмозі міркувати раціонально... в них і корупції не було до 2019...
показать весь комментарий
10.10.2024 21:30 Ответить
Нагадаю, на яких гаслах приходив до влади теперішній президент: "просто перестать стрелять", "если идет война, значит комуто єто вігодно". Війна була задовго до його виборі, проте він на це не зважав, він вибирався як президент мирної країни, в якій немає війни. З цього логічне і скорочення ракетних програм, розведення військ і віддача сірої зони кцапам "я не лох" якщо пам'ятаєте, дивні контакти з лукашенком і його шоблою (віддали вагнерів потім вимірялись що то "не наша операція" та інша дічь, яку вони несли). Не знімаю вини з рашки за війну, проте вибір президентом воюючої на той час країни людини, для якої війни не існує з позицією "просто не дивитись вгору" це колективна і самогубча дурість народу. А тепер розхльобуємо. Тоді "все усталі ат вайньі", то що тепер, відпочили? Половина Маріуполя що голосували за зе в кількості 90 відсотків вже відпочиває на кладовищі. Є халатність, є злочинна бездіяльність і я не знаю, що більше підходить до цієї влади на той момент, коли вони вибирались. Таке враження, що прйшли чиїсь бізнес-інтереси захистити, але влізли в цей заміс. Відповідальності не знімає.
показать весь комментарий
11.10.2024 16:18 Ответить
Дякую, що так розлого погоджуєтесь із написаним мною.
показать весь комментарий
11.10.2024 17:22 Ответить
Вони обоє винні. В прямій агресії - хло, в злочинній бездіяльності і ослабленні - інший
показать весь комментарий
11.10.2024 17:24 Ответить
Червінській помалу дає інтерв'ю, але тема затихла
показать весь комментарий
11.10.2024 00:28 Ответить
ісконний кацапський почерк-кацапські кати не змогли зламати тому закатували до смерті...
показать весь комментарий
10.10.2024 17:52 Ответить
Треба починати, якійсь добрій людині, купляти касапські скальпи. По 1000баксів за штуку.. касапи до Нового Року закінчаться..
показать весь комментарий
10.10.2024 17:59 Ответить
Що вилупку сьогодні щареєстрований,думаєш твій висер буде "гуляти" по кацапосайтах, "укри скальпи знімати будуть" лякатиме їх і попруть на війну проти України безкоштовно?
кацапня-звісно,дуріки,але гроші рахувати вміють...
показать весь комментарий
10.10.2024 19:46 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 18:13 Ответить
... пообещал что сделаем все возможное, чтобы убийцы его дочери понесли заслуженное наказание.

Что ты сделаешь? Лишь бы пи@дануть что-нибудь дежурно-пламенное.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:19 Ответить
Могли б поміняти її на якогось кацапського попа , але ж ! ..
показать весь комментарий
10.10.2024 18:42 Ответить
навіть на пучок попів
показать весь комментарий
10.10.2024 21:28 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 19:05 Ответить
Так військова контррозвідка завалила гіві ,моторолку, ,сашку алкаша а потом прийшли з ***** та нелохі і тільки ківа придурок кінчився
показать весь комментарий
10.10.2024 19:14 Ответить
вивезли цемаха, ключового свідка по збиттю боїнга під виглядом чийогось паралізованого баті .
А потім цемаха віддали, помінявши на якогось ноунейма, тих, хто його ловив і вивозив "віддячили" тюрьмою і звільненнями. Досягли *****
показать весь комментарий
11.10.2024 16:24 Ответить
Тоесть убили а не умерла. И что на ето скажет западная либерасня. Что нужно с убийцами сесть за стол и договориться?
показать весь комментарий
10.10.2024 19:15 Ответить
Упокій Боже її душу в мирі, і вчини справедливий суд над її катами
показать весь комментарий
10.10.2024 19:16 Ответить
Господня Канцелярія може забути.Нажаль,маємо гіркий досвід,не минуло й 100 років-кати повернулись...
показать весь комментарий
10.10.2024 19:57 Ответить
Не померла журналістка, а її закатовано і вбито!
показать весь комментарий
10.10.2024 19:16 Ответить
Померла? Чи свиносарана її убила? СБУ-95 підкаже? Чи все буде як з Бакановим?
показать весь комментарий
10.10.2024 19:23 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
показать весь комментарий
10.10.2024 19:43 Ответить
Здичавілі виродки.
показать весь комментарий
10.10.2024 19:45 Ответить
підори.вони там усі одержимі тим клятим мавзолєєм.
показать весь комментарий
10.10.2024 20:08 Ответить
АНДРОФАГИ!
показать весь комментарий
10.10.2024 20:13 Ответить
Замордували українку, ***** рашистські
показать весь комментарий
10.10.2024 20:18 Ответить
Зе шобла зрадники, якщо хочуть здати наші території та домовлятись з людожерами.
показать весь комментарий
10.10.2024 20:51 Ответить
Скільки можна писати "росіяни". РАШИСТИ - це РАШИСТИ. І більше ніяк. Цей термін має закріпитися навічно. Рашизм - це зло ,яке в стократ гірше фашизму
показать весь комментарий
10.10.2024 21:14 Ответить
***** ця патетика від Яценко?! Ніхто не буде покараний! Вона більше року була в полоні! Журналістка! Жінка І всім було ***** крім батьків!
показать весь комментарий
10.10.2024 21:27 Ответить
Зеленій банді пофігу. Вони ручними генералами кожен день зточують кращі бригади без укріплень і бк
показать весь комментарий
11.10.2024 00:30 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2024 00:51 Ответить
Журналісти без даху - лізти в саме полум'я і ще хотіти залишитись живим...
показать весь комментарий
11.10.2024 02:04 Ответить
Это ещё одна трагедия....следствие грёбаный переяславской рады..
Момент освобождения.осаоболителем хмелем...нашел братиков! Падла!!!
Освабадитель!!
показать весь комментарий
11.10.2024 09:43 Ответить
У березні 2022 року Рощину й 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина на окупованій території, звідки вела репортаж. Джерело:
Як вона опинилася на ОТ в серпні 23-го, якщо кацапи на початку війни її захоплювали, а потім, наскільки я розумію вона була звільнена? Чому не виїхала на неокуповану частину, а навіть вела репортажі, розуміючи, що орківські нелюди рано чи пізно її знову схоплять? А це таки подвиг, як мені здається. Царствія небесного цій дівчині.
показать весь комментарий
11.10.2024 09:56 Ответить
Сейчас американские+украинские иуды продают Украину.В кулуарах слышен взволнованый жидовский шепот...сколько?ай,дорого! и т.п.все американожидовские газетенки отрабатывают свои 30 серебрянников от ***** выливая на людей свою тупую блевотину.А нам нужно убивать кацапов Если каждый Украинец убьет 500 кацапов война закончится.
показать весь комментарий
11.10.2024 10:27 Ответить
Будь-яка смерть українця на території, контрольованій Москвомордором, є вбивство і так її і треба називати. Інші формулювання можна залишити для Міжнародного Комітету Червоного Хреста
показать весь комментарий
11.10.2024 13:47 Ответить
Око за око нужно сделать . И это будет справедливо. Как это делает Израиль.
показать весь комментарий
11.10.2024 19:41 Ответить
 
 