Имитация казней, электрошок, изнасилование: Враг пытает военнопленных ВСУ на всех этапах плена, - ООН
Украинские военнопленные и гражданские систематически подвергаются пыткам на всех этапах пребывания в российском плену.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.
Зафиксированные случаи
Согласно ему, российские власти регулярно пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.
Согласно показаниям 169 из 174 опрошенных военнопленных, предоставленных УВКПЧ, такие издевательства являются распространенными во время допросов, приема в места содержания и ежедневных процедур интернирования. Их показания были подтверждены другими источниками информации.
Пытки включают избиение, поражение электрическим током, сексуальное насилие, удушение, длительное пребывание в напряженных положениях, принуждение к чрезмерным физическим нагрузкам, лишение сна, имитацию казней и угрозы.
"Оккупационные власти в Херсоне неоднократно применяли к мужчине после его задержания в сентябре 2022 года избиение, удушение, пытки водой, поражение электрическим током, в том числе, на половых органах, и угрозы кастрации. Они также изнасиловали мужчину металлическим предметом и одновременно применяли электрический ток к его анусу и гениталиям", - говорится в докладе ООН.
В отчете отмечается, что ко многим задокументированным случаям пыток или жестокого обращения причастны сотрудники различных государственных учреждений, что часто свидетельствует о значительном уровне координации между ними.
Кроме того, отмечается, что надзиратели в местах лишения свободы знали о таком обращении и имели возможность предотвратить их.
Также в отчете говорится о публичных призывах российских чиновников к жестокому обращению и казням украинских военнопленных.
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