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Имитация казней, электрошок, изнасилование: Враг пытает военнопленных ВСУ на всех этапах плена, - ООН

Українські військовополонені та цивільні систематично піддаються катуванням на всіх етапах полону

Украинские военнопленные и гражданские систематически подвергаются пыткам на всех этапах пребывания в российском плену.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

Зафиксированные случаи

Согласно ему, российские власти регулярно пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.

Согласно показаниям 169 из 174 опрошенных военнопленных, предоставленных УВКПЧ, такие издевательства являются распространенными во время допросов, приема в места содержания и ежедневных процедур интернирования. Их показания были подтверждены другими источниками информации.

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Пытки включают избиение, поражение электрическим током, сексуальное насилие, удушение, длительное пребывание в напряженных положениях, принуждение к чрезмерным физическим нагрузкам, лишение сна, имитацию казней и угрозы.

"Оккупационные власти в Херсоне неоднократно применяли к мужчине после его задержания в сентябре 2022 года избиение, удушение, пытки водой, поражение электрическим током, в том числе, на половых органах, и угрозы кастрации. Они также изнасиловали мужчину металлическим предметом и одновременно применяли электрический ток к его анусу и гениталиям", - говорится в докладе ООН.

В отчете отмечается, что ко многим задокументированным случаям пыток или жестокого обращения причастны сотрудники различных государственных учреждений, что часто свидетельствует о значительном уровне координации между ними.

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Кроме того, отмечается, что надзиратели в местах лишения свободы знали о таком обращении и имели возможность предотвратить их.

Также в отчете говорится о публичных призывах российских чиновников к жестокому обращению и казням украинских военнопленных.

Автор: 

военнопленные (1080) ООН (4178) плен (2620) пытки (840) военные преступления (1441)


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Топ комментарии
+25
і шо ?! попиз...................іли і замовкли, безхребетне оон.
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02.10.2024 14:20
+16
ау Україні полонені грають у футбол телевізор у кожній камери пенсія для пенсіонера 2700 на полоненого 10000 на мисяць от так якось
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02.10.2024 14:29
+14
сама мерзотна недонація підорів
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02.10.2024 14:23
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і шо ?! попиз...................іли і замовкли, безхребетне оон.
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02.10.2024 14:20 Ответить
А шо они могут сделать?
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03.10.2024 04:31 Ответить
сама мерзотна недонація підорів
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02.10.2024 14:23 Ответить
ООН????? всіх на куй з ООН на конвеєр катувань до орків..
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02.10.2024 14:23 Ответить
ау Україні полонені грають у футбол телевізор у кожній камери пенсія для пенсіонера 2700 на полоненого 10000 на мисяць от так якось
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02.10.2024 14:29 Ответить
Пенсионеры конечно мало.
Вы в нашей больнице лежали?
Госпиталь ВСУ. Калькуляция: койка (правда двухместная палата) - 300грн/сутки. Питание (3 раза) - 400 грн/сутки. Всё остальное лечение, осмотр, лекарства - другие статьи. На месяц - 21 тысяча. На кацапа - 10. Не считать охрану и ост. Кацапа кормят в 2 раза меньше чем нас в больничке.
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02.10.2024 15:17 Ответить
ООН треба послати накуй, як сьогодні це зробив Ізраїль!!!І перестати там комусь щось доказувати,особливо поки там засідяє лавровська конюшня!
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02.10.2024 14:31 Ответить
И между тем ето не мешает росийским нацистам находиться в одном клубе ООН. Тоесть теоретически ООН обязана разделить наказание за преступление сделанные одним из своих членов.
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02.10.2024 14:33 Ответить
Тільки зеркально . На камеру і коментами - що ми робимо з вашими те що ви з нашими, що це відповідь. Інакше ми завжди жертва, "тєрпіли" по їхньому. Коли в Чечні їхнім "ванькам" чечени бошки відрізали на камеру - так вони і досі ссуться навіть косо дивитися на овцейобів.
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02.10.2024 14:37 Ответить
В Афганістані коли душмани наших різали, то в плен ніхто не здавався, воювали до останнього, а коли вже все, то останню пулю, гранату, для себе. Так і зараз, якщо ми будемо так діяти, то вони будуть битися до останнього, а це додатковий втрати для нас
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02.10.2024 14:47 Ответить
Да **** вы ноите? Были б у нас ракеты не закатанные в асфальт, можно было кацапских пленных на ремни резать прямом эфире на твиче. А так кормите их теперь и пылинки сдувайте 73% зебилов
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02.10.2024 14:38 Ответить
Славні традиції совка. Внуки стали на і леніна у всій красі. Сволота москальска, а потім ще розповідає про совок. Як добре жити було. А кто тоді це зробив, кто цих обучав. Одного ху...ла замало, хоча у ху...лостані таких ху...лят море
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02.10.2024 14:40 Ответить
Кацап садистичний - рід хижих ссавців родини свинособак. Не має відношення до Homo Sapiens.
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02.10.2024 14:42 Ответить
 
 