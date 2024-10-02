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Новини
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Імітація страт, електрошок, зґвалтування: Ворог катує військовополонених ЗСУ на всіх етапах полону, - ООН

Українські військовополонені та цивільні систематично піддаються катуванням на всіх етапах полону

Українські військовополонені та цивільні систематично піддаються катуванням на всіх етапах перебування у російському полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара з прав людини ООН.

Зафіксовані випадки

Згідно з ним, російська влада регулярно катує та жорстоко поводиться з українськими військовополоненими.

Згідно зі свідченнями 169 із 174 опитаних військовополонених, які надані УВКПЛ, такі знущання є поширеними під час допитів, прийому до місць утримання та щоденних процедур інтернування. Їхні свідчення були підтверджені іншими джерелами інформації.

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Катування включають побиття, ураження електричним струмом, сексуальне насильство, удушення, тривале перебування у напружених положеннях, примус до надмірних фізичних навантажень, позбавлення сну, імітацію страт та погрози.

"Окупаційна влада в Херсоні неодноразово застосовувала до чоловіка після його затримання у вересні 2022 року побиття, удушення, катування водою, ураження електричним струмом, у тому числі на статевих органах, та погрози кастрації. Вони також зґвалтували чоловіка металевим предметом і одночасно застосовували електричний струм до його анусу та геніталій", - йдеться у доповіді ООН.

У звіті наголошують, що до багатьох задокументованих випадків катувань або жорстокого поводження причетні співробітники різних державних установ, що часто свідчить про значний рівень координації між ними.

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Крім того, зазначається, що наглядачі в місцях позбавлення волі знали про таке поводження та мали можливість запобігти їм.

Також у звіті йдеться про публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страт українських військовополонених.

Автор: 

військовополонені (947) ООН (3363) полон (1572) катування (605) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+25
і шо ?! попиз...................іли і замовкли, безхребетне оон.
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02.10.2024 14:20
+16
ау Україні полонені грають у футбол телевізор у кожній камери пенсія для пенсіонера 2700 на полоненого 10000 на мисяць от так якось
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02.10.2024 14:29
+14
сама мерзотна недонація підорів
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02.10.2024 14:23
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і шо ?! попиз...................іли і замовкли, безхребетне оон.
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02.10.2024 14:20 Відповісти
А шо они могут сделать?
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03.10.2024 04:31 Відповісти
сама мерзотна недонація підорів
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02.10.2024 14:23 Відповісти
ООН????? всіх на куй з ООН на конвеєр катувань до орків..
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02.10.2024 14:23 Відповісти
ау Україні полонені грають у футбол телевізор у кожній камери пенсія для пенсіонера 2700 на полоненого 10000 на мисяць от так якось
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02.10.2024 14:29 Відповісти
Пенсионеры конечно мало.
Вы в нашей больнице лежали?
Госпиталь ВСУ. Калькуляция: койка (правда двухместная палата) - 300грн/сутки. Питание (3 раза) - 400 грн/сутки. Всё остальное лечение, осмотр, лекарства - другие статьи. На месяц - 21 тысяча. На кацапа - 10. Не считать охрану и ост. Кацапа кормят в 2 раза меньше чем нас в больничке.
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02.10.2024 15:17 Відповісти
ООН треба послати накуй, як сьогодні це зробив Ізраїль!!!І перестати там комусь щось доказувати,особливо поки там засідяє лавровська конюшня!
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02.10.2024 14:31 Відповісти
И между тем ето не мешает росийским нацистам находиться в одном клубе ООН. Тоесть теоретически ООН обязана разделить наказание за преступление сделанные одним из своих членов.
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02.10.2024 14:33 Відповісти
Тільки зеркально . На камеру і коментами - що ми робимо з вашими те що ви з нашими, що це відповідь. Інакше ми завжди жертва, "тєрпіли" по їхньому. Коли в Чечні їхнім "ванькам" чечени бошки відрізали на камеру - так вони і досі ссуться навіть косо дивитися на овцейобів.
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02.10.2024 14:37 Відповісти
В Афганістані коли душмани наших різали, то в плен ніхто не здавався, воювали до останнього, а коли вже все, то останню пулю, гранату, для себе. Так і зараз, якщо ми будемо так діяти, то вони будуть битися до останнього, а це додатковий втрати для нас
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02.10.2024 14:47 Відповісти
Да **** вы ноите? Были б у нас ракеты не закатанные в асфальт, можно было кацапских пленных на ремни резать прямом эфире на твиче. А так кормите их теперь и пылинки сдувайте 73% зебилов
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02.10.2024 14:38 Відповісти
Славні традиції совка. Внуки стали на і леніна у всій красі. Сволота москальска, а потім ще розповідає про совок. Як добре жити було. А кто тоді це зробив, кто цих обучав. Одного ху...ла замало, хоча у ху...лостані таких ху...лят море
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02.10.2024 14:40 Відповісти
Кацап садистичний - рід хижих ссавців родини свинособак. Не має відношення до Homo Sapiens.
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02.10.2024 14:42 Відповісти
 
 