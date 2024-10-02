Імітація страт, електрошок, зґвалтування: Ворог катує військовополонених ЗСУ на всіх етапах полону, - ООН
Українські військовополонені та цивільні систематично піддаються катуванням на всіх етапах перебування у російському полоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара з прав людини ООН.
Зафіксовані випадки
Згідно з ним, російська влада регулярно катує та жорстоко поводиться з українськими військовополоненими.
Згідно зі свідченнями 169 із 174 опитаних військовополонених, які надані УВКПЛ, такі знущання є поширеними під час допитів, прийому до місць утримання та щоденних процедур інтернування. Їхні свідчення були підтверджені іншими джерелами інформації.
Катування включають побиття, ураження електричним струмом, сексуальне насильство, удушення, тривале перебування у напружених положеннях, примус до надмірних фізичних навантажень, позбавлення сну, імітацію страт та погрози.
"Окупаційна влада в Херсоні неодноразово застосовувала до чоловіка після його затримання у вересні 2022 року побиття, удушення, катування водою, ураження електричним струмом, у тому числі на статевих органах, та погрози кастрації. Вони також зґвалтували чоловіка металевим предметом і одночасно застосовували електричний струм до його анусу та геніталій", - йдеться у доповіді ООН.
У звіті наголошують, що до багатьох задокументованих випадків катувань або жорстокого поводження причетні співробітники різних державних установ, що часто свідчить про значний рівень координації між ними.
Крім того, зазначається, що наглядачі в місцях позбавлення волі знали про таке поводження та мали можливість запобігти їм.
Також у звіті йдеться про публічні заклики російських посадовців до жорстокого поводження та страт українських військовополонених.
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