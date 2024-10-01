Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку: правоохоронці розпочали розслідування

У телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав слідчі і розшукові дії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками зс рф 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

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На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою", - ідеться в повідомленні.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва", - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін

Наразі проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

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Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти розстріляли 16 українських солдатів, які здавалися в полон на Покровському напрямку.