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Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку: правоохоронці розпочали розслідування

Розстріл 16 українських солдатів

У телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав слідчі і розшукові дії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками зс рф 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою", - ідеться в повідомленні.

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.

"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва", - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін

Наразі проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.

Також читайте: Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо ймовірного розстрілу росіянами українського полоненого: Міжнародна спільнота не має мовчати про системні злочини окупантів

Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти розстріляли 16 українських солдатів, які здавалися в полон на Покровському напрямку.

Автор: 

військовополонені (947) розстріл (269) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+20
Ну почему не будет. Выразят озабоченность и пришлют в Украину комиссию по правам военнопленных проверить как себя чуствуют пленные рашисты, кормят ли их три раза в день, дают ли мясо и позвонить маме прислать посылку
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01.10.2024 21:28
+18
Дуже погані новини сьогодні.....
Кацапи просто нелюди.........
в ООН як зазвичай ніякої реакції не буде......
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01.10.2024 21:23
+18
Зєлєнскій та дермак підуть, як свідки чи як співучасники злочинів?.. чи не начасі?.. чи "дайте йому ще 100днів і ще одну Україну, щоб воно й далі вчилося сцарювати на живих, поки шО, людях"?
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01.10.2024 21:26
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Дуже погані новини сьогодні.....
Кацапи просто нелюди.........
в ООН як зазвичай ніякої реакції не буде......
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01.10.2024 21:23 Відповісти
Ну почему не будет. Выразят озабоченность и пришлют в Украину комиссию по правам военнопленных проверить как себя чуствуют пленные рашисты, кормят ли их три раза в день, дают ли мясо и позвонить маме прислать посылку
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01.10.2024 21:28 Відповісти
Цього разу вони стурбуються через обстріл Ізраїлю. Їм не до наших полонених.
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01.10.2024 21:50 Відповісти
А какой реакции вы от них ждете? Ну выразят озабоченность, вам легче от этого станет? Больше ничего они не могут...
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01.10.2024 21:35 Відповісти
зараз вилізе багато ботів і буде хитати смитуацію, вказуючи на всіх. крім ***** та кацапів..
Запам"ятайте: розстрілювати вас будуть кацапи, а не Порошенко, чи Зеленський!
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01.10.2024 21:41 Відповісти
Де докази, хто кого розстріляв? На цьому відео щось можна розібрати? Це може бути монтажем.
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01.10.2024 22:34 Відповісти
Росіяни і про Бучу так саме казали. Типу "где доказательства, это монтаж"
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02.10.2024 00:52 Відповісти
Зєлєнскій та дермак підуть, як свідки чи як співучасники злочинів?.. чи не начасі?.. чи "дайте йому ще 100днів і ще одну Україну, щоб воно й далі вчилося сцарювати на живих, поки шО, людях"?
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01.10.2024 21:26 Відповісти
Зараз вилізе багато ботів і буде хитати смитуацію, вказуючи на всіх. крім ***** та кацапів..
Запам"ятайте: розстрілювати вас будуть кацапи, а не Порошенко, чи Зеленський!
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01.10.2024 21:42 Відповісти
А пам'ятати, яка курва розмінувала і підготувала, майже червоним килимком вислала, доріжку для рашистських людожерів, маємо чи ні?! Чи прастім, оно учітся, **** гундоса?!
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01.10.2024 21:50 Відповісти
Чи не хитати, бо воно проригається після передозу потужного плану?!
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01.10.2024 21:51 Відповісти
Хто сказав забут? Але зараз пропонуєте здатись?
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01.10.2024 21:54 Відповісти
"Зараз вилізе багато ботів і буде хитати смитуацію, вказуючи на всіх. крім ***** та кацапів.." Тобто, за твоєю логікою , про те що замість оборонні споруди зводити - на сході квіточки іще місяць тому садили , а два тижні тому асфальт клали , кацапи винні ? (( Може кацапи винні і у тому що замість купівлі снарядів на два мільярди доларів дехто із наших чиновників за ці гроші собі маєтків прикупив у Європі ? Невже кацапи винні у тому що ВР замість всі кошти спрямувати на зброю для наших військових , підняла запрплатню помічникам депутатів ? ((
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01.10.2024 22:16 Відповісти
💯!
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01.10.2024 22:29 Відповісти
Залиште Порошенко в спокої, рівно як і його сім'ю. Вони роблять усе для ЗСУ.
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02.10.2024 08:44 Відповісти
Судячи з прапорця - ви поруч з його жінкою ? (( P.S.Я може і смішний , але не такий ідіотичний як ви , зелебобики , що за той кордон здриснули як тільки смаленим запахло ((
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02.10.2024 08:46 Відповісти
Подивлюся на вас - ну чисто тобі невловимий Джо (( В курсі чому його ніхто не зловить ? (( Так , вочевидь , і "не хочу бути президентом " , саме тому " здрисну в Німеччину , там на шару хоч допомогу отримаю " .... коротше - зеслимацюга ледача і сциклива - ось хто ви ((
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03.10.2024 02:26 Відповісти
"Тепер вибачайтесь, бо ваші "біженці" живуть за мої величезні податки." " моїх " там жодної особи немає , є лише один знайомий на реабілітації після того як розтрощило обидві ноги на фронті , так що немає мені за що перед зелебобіками вибачатися !
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03.10.2024 09:43 Відповісти
найпотужніші важелі для розхитування ситуації в Україні отримала дермова банда мародерів зеленських одразу після Вироку-2019 і дуже ефективно (на користь *****) ними користується й досі...
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01.10.2024 21:52 Відповісти
Ето вся из-за молчаливого согласия Запада, ООН и других международных организаций. Рашисты сначала убивали наших пленных осторожно, по одному, потом по два а теперь уже ачались массовые растрелы. Зато Украина буквально на днях договорилась о прокачке рашистской нефти в венгрию по дружбе. Чтоб ета нефть вместе с дружбой вам колом в горле стала твари продажные. Одни жизни свои отдают а другие кровью украинской торгуют.
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01.10.2024 21:26 Відповісти
Надіюсь це не наші.
АЛЕ якщо це нащі, то навіть не знаю, що сказати.
4 москаля запропонували здатись 16 нашим, і сказали, що дадуть печенькі і чаю
Наші повірили. Резкльтат на відео.
Кажуть що командир ватник. Або професійно вночі взяли (де 2 вартових + дронщики?)
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01.10.2024 21:39 Відповісти
Звісно, це не ВАШІ, подрляцькі! Це УКРАЇНЦІ!??
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01.10.2024 21:52 Відповісти
що? хто винуватий у війні?
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01.10.2024 21:55 Відповісти
Паскудний продажний фсб-шний 95 шалман (шалман: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста (с)(Вікіпедія)
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01.10.2024 22:34 Відповісти
Перестаньте поширювати домисли. Якщо це злочин, його треба задокументувати. Це відео не може будисвідченням злочину, бо не видно хто кого розстрілює.
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01.10.2024 22:37 Відповісти
Якщо це знімав український дрон то все зрозуміло.
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01.10.2024 23:58 Відповісти
Бізнес на крові,чи нє.Дак це вже було.
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01.10.2024 22:35 Відповісти
Зелений , Скликайте негайно ООН ! Досить замовчувати страшні злодіяння нелюдєй руських фашистів !
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01.10.2024 21:26 Відповісти
Для тих хто буде писати безглузді "поради" для військових - краще донатьте на FPV. Оператори цих ударних пташок полонених не беруть (конструкцією не передбачено)...
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01.10.2024 21:29 Відповісти
Реб краще.. з тої сторони теж пташок немало. Саме сьогодні черговий комплект для сімки замовив, китай все так же відправляє... правда курс блін. Якщо кастомні частоти плату, плату підриву, батарейку норм то дрон вже в 270-280 баксів виходить, один. А їх треба тисячі.
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01.10.2024 21:33 Відповісти
Та я трохи про інше писав - більше про те - куди направити бажання помститися кацапам...
Плату підриву?
Мої знайомі не беруть плати ініціації зі сторони - лише від свого перевіреного місцевого виробника.
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01.10.2024 21:44 Відповісти
плату також тільки у своїх.. бо вже були випадки "тяп ляпних" плат.
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02.10.2024 08:34 Відповісти
Ще більше відкормлюйте кацапських виродків, і давайте їм через телефон мамкину сіську смоктати. Золкін по вихідним вже церквами на молитви не возе виродків, і не знімає сльозниє раскази ожирівших в полоні пдарасів?
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01.10.2024 21:43 Відповісти
Україна надзвичайно горда і цивілізована країна! Нами за це всі захоплюються і хвалять! Ми дуже цивілізовано воюємо з підлим москалем,у точній відповідності з Женевською угодою,ми такі законники! А які у нас комфортні табори-пансіонати для кацапполонених..... Правда,була велика промашка-кацапам заборонили дзвонити додому але після втручання Червоного Хреста та Емнесті інтернешенел,промашка усунута! Всі нам заздрять!
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01.10.2024 22:00 Відповісти
От завтра у тєлємарафоні Буданов скаже, що тих кацапів вже знищили, в ООН, відео послали, Червоний Хрест з Півмісяцем все знають, тому проблема вирішена.... Насправді такі речі відбуваються, коли на бойових залишаються необкатані мобідізовчні, яких не розбпвляють досвідченими воїнами, аоли г нуть, чи втікпють у тил командири, залишаючи ОС напризволяще коли підроздід відрізаний від постачання, тримаючи не потрібну лісоплсадку, чи коли щавівся прямий зрадник, який і здав ворлгу підрозділ. Насправді 16 чоловік одномоментно - то НП. Тим паче, у прямому ефірі майже. На ******** війні 16 чоловік - це дуже багато. І для здачі в полон має бути дуже серйозна причина. Тому тут відмахнутися просто не можна. Так сиплеться фронт.
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01.10.2024 22:06 Відповісти
В ТельАвіві...
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01.10.2024 22:34 Відповісти
І до чого цей коментар?
Пропонуєте такі злочини рашистофашистів не помічати і кримінальні справи не відкривати?
Кожен робить те, що має робити.
Це сирашний злочин, а тому кримінальна справа має бути відкрита, ще і для того аби встановити всіх кого орки вбили(
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01.10.2024 22:34 Відповісти
До того, що прокурор відкрив у місяць надцять таких проваджень, виконав свою "норму", отримав відзнаку, пішов на підвищення. Але реальної роботи зроблено не було, і по тим справам винні покарані не будуть.
А міг, той самий прокурор, відкрити провадження проти посадовців, які винні у провалені будівлі фортифікацій, проти посадовців МО, які незакупили снаряди чи дрони, проти старших офіцерів ЗСУ, у яких втрати більші ніж у противника. І така робота прокурора могла б хоч частково змінити загальну справу на краще.
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01.10.2024 22:44 Відповісти
Що не жінка,то полководець!
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03.10.2024 08:29 Відповісти
Їм полонені зараз не потрібни . У них достатньо захисників Азовсталі котрих свого часу "евакуювали".
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01.10.2024 22:32 Відповісти
А чи винне командування, яке допустило потрапляння в полон?
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02.10.2024 05:40 Відповісти
А чому цiлих пiввзвода здалося у полон? Що розстрiляли, то вiйськовий злочин кацапiв, нажаль черговий, i вже давно ясно що чекати вiд них чогось iншого не варто, вони i своïх розстрiлюють. А от хто допустив такий пройоб з вiйськового керiвництва має прiзвище та iм'я. I чомусь менi здається що це не комвзводу, та навiть не ротний, а вiд комбата, та вище, аж до самого Зе...
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02.10.2024 05:51 Відповісти
Імовірно, а не достеменно. Нехай це просто буде монтаж,бо наявність дрону тільки для фіксації, а не для атаки на ворога якось не до смаку, бо могли б хоть щось зробити. В Ліван розвідку послали, щоб евакуацію провести, а тут таке.....Були ж відео,як дрони рятували хлопців в такій ситуації
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02.10.2024 08:47 Відповісти
 
 