Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку: правоохоронці розпочали розслідування
У телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав слідчі і розшукові дії.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
"1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками зс рф 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.
На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою", - ідеться в повідомленні.
Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин.
"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених — не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва", - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін
Наразі проводяться заходи щодо перевірки опублікованого матеріалу. Розпочато слідчі і розшукові дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного злочину.
Досудове розслідування здійснює ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти розстріляли 16 українських солдатів, які здавалися в полон на Покровському напрямку.
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Кацапи просто нелюди.........
в ООН як зазвичай ніякої реакції не буде......
Запам"ятайте: розстрілювати вас будуть кацапи, а не Порошенко, чи Зеленський!
Запам"ятайте: розстрілювати вас будуть кацапи, а не Порошенко, чи Зеленський!
АЛЕ якщо це нащі, то навіть не знаю, що сказати.
4 москаля запропонували здатись 16 нашим, і сказали, що дадуть печенькі і чаю
Наші повірили. Резкльтат на відео.
Кажуть що командир ватник. Або професійно вночі взяли (де 2 вартових + дронщики?)
Плату підриву?
Мої знайомі не беруть плати ініціації зі сторони - лише від свого перевіреного місцевого виробника.
Пропонуєте такі злочини рашистофашистів не помічати і кримінальні справи не відкривати?
Кожен робить те, що має робити.
Це сирашний злочин, а тому кримінальна справа має бути відкрита, ще і для того аби встановити всіх кого орки вбили(
А міг, той самий прокурор, відкрити провадження проти посадовців, які винні у провалені будівлі фортифікацій, проти посадовців МО, які незакупили снаряди чи дрони, проти старших офіцерів ЗСУ, у яких втрати більші ніж у противника. І така робота прокурора могла б хоч частково змінити загальну справу на краще.