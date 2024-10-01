Окупанти розстріляли 16 українських солдатів, які здавалися в полон на Покровському напрямку. ВIДЕО
Оператор дрона одного з українських підрозділів зафільмував, як російські загарбники на Покровському напрямку, в районі населених пунктів Миколаївка - Сухий Яр, вивезли в поле та розстріляли 16 українських військовослужбовців, які здавалися в полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин росіян, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
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Москалі кричали "сдавайся, жить будешь", і в наших воїнів жевріла надія ризикнути здатися, нас багато, не посміють. Вічна пам'ять полеглим, співчуття батькам, і помсти вбивцям, адже підрозділ рашистів має бути відомий.
А русские всех и расстреляли.
Але коли здаються в полон 16, то тут явно не той випадок. Тут скоріш за все рашисти РЕБом загасили зв'язок цього взводу з ротним, тому не було команд від командира ні по рації, а ні на місці - його або взагалі не було, або він загинув. Звідси - хаос і все наростаюча паніка.
І саме в цей момент серед своїх з'являється одна-дві "гниди", які упрошують інших до здачі в полон, малюючи картину неминучої загибелі у разі спротиву. І на такі понти у цій надстресовій ситуації ведуться навіть обстріляні бійці.
А потрібно не роздумуючи одразу розстрілювати таких панікерів на місці.
Хіба ж не ясно було,що мотивації в них ноль буде.
Так ні,зермаку таке підходить,а відеа цих злодіянь облетіли весь світ.
Ті залишки,що відступали з-під Києва?
Тобто,треба було оточити і знищити відступающих касапів?
Так наказу не було від верховного еее...буратіно...,якого небезпідставно називають слугою пуйла.