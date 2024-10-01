Окупанти розстріляли 16 українських солдатів, які здавалися в полон на Покровському напрямку. ВIДЕО

Оператор дрона одного з українських підрозділів зафільмував, як російські загарбники на Покровському напрямку, в районі населених пунктів Миколаївка - Сухий Яр, вивезли в поле та розстріляли 16 українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин росіян, опублікований у соцмережах.

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