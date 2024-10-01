Воїни Київської штурмової бригади влучно атакують російських піхотинців. ВIДЕО

Воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади завдали потужного удару по противнику. Бійці ліквідували групу російських солдатів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних атак наших бійців по окупантах опублікований у соцмережі.

Також дивіться: Бійці 72 ОМБр знищили наземний російський дрон. ВIДЕО