Воїни Київської штурмової бригади влучно атакують російських піхотинців. ВIДЕО
Воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади завдали потужного удару по противнику. Бійці ліквідували групу російських солдатів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних атак наших бійців по окупантах опублікований у соцмережі.
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Luk Viktor
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Lex Lexton
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Бандерівець
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