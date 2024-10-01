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Воїни Київської штурмової бригади влучно атакують російських піхотинців. ВIДЕО

Воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади завдали потужного удару по противнику. Бійці ліквідували групу російських солдатів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучних атак наших бійців по окупантах опублікований у соцмережі.

Також дивіться: Бійці 72 ОМБр знищили наземний російський дрон. ВIДЕО

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армія рф (17557) ліквідація (3993) 5 ОШБр (103)


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в якому вусі "жужжить"?
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01.10.2024 18:55 Відповісти
прикольно, кацапи 16 полонених розстріляли, а тут відосик як дроном одного кацапа вбили.
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02.10.2024 07:50 Відповісти
Покажи відосик, як ти вбиваєш кацапів пачками!
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02.10.2024 09:58 Відповісти
 
 