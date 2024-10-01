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Воины Киевской штурмовой бригады метко атакуют российских пехотинцев. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли мощный удар по противнику. Бойцы ликвидировали группу российских солдат на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных атак наших бойцов по оккупантам опубликована в соцсети.

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Автор: 

армия РФ (19400) ликвидация (3608) 5 ОШБр (101)


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в якому вусі "жужжить"?
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01.10.2024 18:55 Ответить
прикольно, кацапи 16 полонених розстріляли, а тут відосик як дроном одного кацапа вбили.
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02.10.2024 07:50 Ответить
Покажи відосик, як ти вбиваєш кацапів пачками!
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02.10.2024 09:58 Ответить
 
 