Воины Киевской штурмовой бригады метко атакуют российских пехотинцев. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли мощный удар по противнику. Бойцы ликвидировали группу российских солдат на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных атак наших бойцов по оккупантам опубликована в соцсети.

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