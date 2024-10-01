Воины Киевской штурмовой бригады метко атакуют российских пехотинцев. ВИДЕО
Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли мощный удар по противнику. Бойцы ликвидировали группу российских солдат на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точных атак наших бойцов по оккупантам опубликована в соцсети.
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Luk Viktor
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Lex Lexton
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Бандерівець
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