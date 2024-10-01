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Бойцы 72-й ОМБр уничтожили наземный российский дрон. ВИДЕО

Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили наземный российский дрон ударом дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Читайте также: На фронте произошло 74 боевые столкновения, враг активен на Покровском, Кураховском, Купянском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Автор: 

уничтожение (7040) 72 отдельная механизированная бригада (240) дроны (3986)


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Топ комментарии
+7
Ось ми і дочекалися війни роботів з роботами.
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01.10.2024 18:14
+3
От блін. Кацапський дрон не встиг здатися в полон...
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01.10.2024 17:54
+1
"народжений повзти - літати не може", а якщо літає, то тільки молекулами
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01.10.2024 18:03
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От блін. Кацапський дрон не встиг здатися в полон...
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01.10.2024 17:54 Ответить
"народжений повзти - літати не може", а якщо літає, то тільки молекулами
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01.10.2024 18:03 Ответить
Ось ми і дочекалися війни роботів з роботами.
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01.10.2024 18:14 Ответить
на наземних дронах будуть встановлювати засоби РЕП або ППО
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01.10.2024 18:19 Ответить
Хіба 72 бригада не у Вугледарі в напівоточенні ледь виживає?

Я сьогодні коли йшов улицями міста бачив тисячі чоловіків призовного віку - і розумів що у нас немає ніякої мобілізації. Ми втрачаємо Вугледар, в той час як мільйони чоловіків чілять у тилу. Ну я звісно в тому числі. Нас ніхто не мобілізує.
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01.10.2024 18:20 Ответить
Вам, ухилянтам, порушникам законодавства все одно ким бути, українцем чи кацапом, аби не чіпали
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01.10.2024 18:32 Ответить
Хіба я ухиляюся? Мені жодних повісток не надходило, а ТЦК ще жодного разу не перевіряли документи.
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01.10.2024 18:35 Ответить
укр пошта зараз повістку пришле.....
Адреса?
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01.10.2024 18:39 Ответить
Закон один для всіх. Нехай усім сусідам пришле також. А не тільки одному.
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01.10.2024 18:41 Ответить
у сусідів бронь - "обілечині"
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01.10.2024 18:42 Ответить
О, раз закон один для всіх, то можна я тоді піду додому і почекаю поки принесуть вам? І так щоб без приписування всяких СЗЧ
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02.10.2024 08:21 Ответить
Історія з особистого, закінчилась бронь 18.08.24, пішов у воєнкомат, кажу дайте повістку і забирайте, дальше діалог:
- тебе мєнти привезли?
- ні, сам прийшов, (з дружиною стосунки натягнуті, з подружкою - посварився, на роботі, дістали, є бажання кардинально змінити стиль життя)
- так, уйобуй звідси прийде і твій час
Зараз 02.10. а я так і гуляю, чекаю поки бусифікують😄, дані оновив через резерв+, поки гуляю, до речі відкрито.
P.S. знаю, що таке бардак, в армії, коли на 11році війни, тиловий щур (офіцер), який війну бачив у телеграмі, заставляє рядового який 1.5-2р. був на передку , але його відправили на навчання, підвищення кваліфікації (і заступив у наряд, через сутку) відкривати шлагбаум пішоходам, ще з криком що начальство треба знати в лице😄.
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02.10.2024 00:30 Ответить
Ну, насколько я помню, ПРЯМЫХ начальников подчинённый обязан знать в лицо...
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02.10.2024 11:02 Ответить
 
 