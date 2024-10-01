Бойцы 72-й ОМБр уничтожили наземный российский дрон. ВИДЕО
Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили наземный российский дрон ударом дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+7 Ден Ко #479821
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+3 Зэлэный_Змий
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+1 Luk Viktor
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Я сьогодні коли йшов улицями міста бачив тисячі чоловіків призовного віку - і розумів що у нас немає ніякої мобілізації. Ми втрачаємо Вугледар, в той час як мільйони чоловіків чілять у тилу. Ну я звісно в тому числі. Нас ніхто не мобілізує.
Адреса?
- тебе мєнти привезли?
- ні, сам прийшов, (з дружиною стосунки натягнуті, з подружкою - посварився, на роботі, дістали, є бажання кардинально змінити стиль життя)
- так, уйобуй звідси прийде і твій час
Зараз 02.10. а я так і гуляю, чекаю поки бусифікують😄, дані оновив через резерв+, поки гуляю, до речі відкрито.
P.S. знаю, що таке бардак, в армії, коли на 11році війни, тиловий щур (офіцер), який війну бачив у телеграмі, заставляє рядового який 1.5-2р. був на передку , але його відправили на навчання, підвищення кваліфікації (і заступив у наряд, через сутку) відкривати шлагбаум пішоходам, ще з криком що начальство треба знати в лице😄.