На фронте произошло 74 боевые столкновения, враг активен на Покровском, Кураховском, Купянском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 на фронте произошло 74 боевых столкновения. Оккупанты активно действуют на Покровском, Кураховском, Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины и Харьковщины. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Белополье, Вишенки, Студенка, Павловки, Степного, Токаревки и Уланово сбросив при этом 16 КАБов. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Середина-Буда, Бояро-Лежачи, Галагановка, Демьяновка и Бачевск. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 12 КАБов по Курской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах Волчанска и Старицы. Продолжаются бои. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении враг в течение дня пытается продвинуться к нашим позициям в районах десяти населенных пунктов. Девять атак противника продолжаются неподалеку Синьковки, Новоосиново, Куреловки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Всего на направлении зафиксировано 17 боестолкновений.

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Боевые действия на Донбассе

Агрессор увеличил количество атак до десяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи Грековки, Невского, Новосадово и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники продолжают отражать атаки оккупантов у Часова Яра и Григорьевки. Наступление в направлении Ступочек отбито украинскими воинами.

На Торецком направлении произошло семь штурмов в районах Торецка и Щербиновки, где противник и сейчас проводит два штурма.

Активность врага пока сохраняется и на Покровском направлении. 14 раз за сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас еще продолжаются бои в двух локациях в районах Лисовки и Селидово. Авиация оккупантов била в течение дня КАБами по Чунишино.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Вблизи Цукурино, Горняка, Георгиевки, Константиновки и Катериновки в течение дня состоялось 17 боевых столкновений, пять атак оккупанта продолжаются.

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На Времевском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла пять ударов в районах Богоявленки, Темировки, Новодаровки и Урожайного.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении произошло три безуспешных для оккупантов боевых столкновения в районе Малых Щербаков и Новоданиловки. Враг нанес удары КАБами по Запорожью.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.