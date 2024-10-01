На Покровском направлении Силы обороны за сутки отразили 43 атаки врага. Ситуация остается напряженной, – Генштаб

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений. Больше всего атак врага отбили на Покровском, Кураховском, Лиманском и Купянском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, в частности сбросил 128 КАБ. Кроме этого, совершил 4694 обстрела.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Студенок, Кучеровка, Строительное, Вишенки, Яструбщина, Белополье, Серебрянское лесничество, Северск, Часов Яр, Константиновка, Бересток, Мирноград, Шевченко, Калиновое, Белицкое, Яблоновка, Разлив, Новодонецкое, Тамаровка, Новодаровка, Богоявленка, Малая Токмачка, Пятихатки, Веселянка, Антоновка, Кардашинка и Львовое.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ПВО, пушку на огневой позиции, район сосредоточения личного состава, радиолокационную станцию и один другой важный объект российских захватчиков.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг шестнадцать раз пытался штурмовать в районах населенных пунктов Бугруватка, Старица, Тихое и Волчанск, успеха не имел.

На Купянском направлении за сутки произошло 24 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед в сторону Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве, одно боестолкновение еще продолжается.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. По Серебрянскому лесничеству вражеская авиация нанесла удар более 60 неуправляемыми авиационными ракетами.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Часова Яра. Все атаки вблизи были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где нашими защитниками было остановлено 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Самая большая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово, здесь Силами обороны было отражено более 20 атак.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 31 атаку позиций вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукурино и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.

На Времевском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Малой Токмачки, получили жесткий отпор и понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1370 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 44 боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, 98 БпЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 73 автомобиля и 1 единицу специальной техники оккупантов.

Читайте также: На Покровском направлении Силы обороны за сутки отразили 43 атаки врага. Ситуация остается напряженной, – Генштаб