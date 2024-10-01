Общие боевые потери РФ с начала войны – около 654 430 человек (+1370 за сутки), 8883 танка, 18855 артсистем, 17 547 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 654 430 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 654430 (+1370) человек,

танков - 8883 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17547 (+44) ед,

артиллерийских систем - 18855 (+33) ед,

РСЗО / MLRS - 1204 (+0) ед,

средства ППО - 963 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16322 (+98),

крылатые ракеты - 2613 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25621 (+73) ед,

специальная техника - 3314 (+1)

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