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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 654 430 человек (+1370 за сутки), 8883 танка, 18855 артсистем, 17 547 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 654 430 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 654430 (+1370) человек,
  • танков - 8883 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 17547 (+44) ед,
  • артиллерийских систем - 18855 (+33) ед,
  • РСЗО / MLRS - 1204 (+0) ед,
  • средства ППО - 963 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16322 (+98),
  • крылатые ракеты - 2613 (+3),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25621 (+73) ед,
  • специальная техника - 3314 (+1)

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інфографіка

Автор: 

армия РФ (19403) Генштаб ВС (6346) ВСУ (6634)


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Топ комментарии
+24
Минув 3877 день москальсько-української війни.
160! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та ББМ присутні. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 654 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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01.10.2024 08:55
+16
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01.10.2024 08:58
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.10.2024 08:11
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Вже котрий день високий рівень втрат серед техніки, що не може не тішити.
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01.10.2024 08:01 Ответить
Якщо він правдивий, бо щось з поиходом сирка різко збільшилась смертність серед орків
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01.10.2024 08:10 Ответить
Є повно свіжого відео де відбиваються механізовані штурми, так що наврад прибрехано в статистиці.
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01.10.2024 08:20 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.10.2024 08:11 Ответить
Вже навіть не рахуємо круглих чисел. Просто дякуємо ЗСУ!
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01.10.2024 08:21 Ответить
Минув 3877 день москальсько-української війни.
160! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та ББМ присутні. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 654 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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01.10.2024 08:55 Ответить
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01.10.2024 08:58 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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01.10.2024 09:18 Ответить
Це що ,від моськовії,лише одна Махачкала лишилося ??))
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01.10.2024 09:20 Ответить
До Тольяті дві неділі, а потім 200 тисяч до Тюмені
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01.10.2024 09:41 Ответить
Мета - "город миллионик масква"!
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01.10.2024 13:01 Ответить
Усіх братів і сестер, хто зараз на передку, із Святом!!!
Хай вищі сили вас бережуть!
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01.10.2024 09:17 Ответить
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01.10.2024 09:22 Ответить
Треба ще задорного домалювати )
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01.10.2024 09:51 Ответить
він дуже зайнятий він безпосередньо запрошує до казанів зі смолою
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01.10.2024 09:52 Ответить
Фразою: Ну тупииииєєєє! ))
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01.10.2024 10:02 Ответить
Вересень очикуванно став другим по чумардосам 38 130, проте першим по середньодобовим втратам 1 271. Травень ц.р. 38 940 і 1 256 відповідно.
Танки - 291
ББМ - 787 (на 120-200 од. більше ніж в літні місяці)
Стволка - 1 291 (тут відставання від літа на 300-400 стволів)
Логістика - 1 740 і це без не зрозумілих 99 одиниць віднесенних до спецтехніки. Тут також просідання - липень 2 103, серпень 2 065.

Зі святом вас захисники і захисниці.
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01.10.2024 09:35 Ответить
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01.10.2024 10:18 Ответить
Тим часом підари вже ввійшли в Вугледар з заходу та півдня; та в Торецьк по основній вулиці Центаральна, просочуються в інші бічні вулиці Дружби та Василя Стуса. Ворог завершиві окупацію https://deepstatemap.live/#14/49.1632115/37.9776044 Невського та просунувся біля https://deepstatemap.live/#13/48.1838801/37.3088082 Новогродівки , https://deepstatemap.live/#14/49.5278174/37.8099189 Кругляківки , https://deepstatemap.live/#14/47.7997163/37.2787975 Водяного
https://uk.tgstat.com/channel/@DeepStateUA
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01.10.2024 10:53 Ответить
Країна-агресорка Кацапстанiя здійснює чергову спробу убезпечити від атак https://www.obozrevatel.com/entity/kerchenskij-most/ Керченський міст . Йдеться про захисний ланцюг від українських морських дронів. Проте в Чорному морі розпочався сезон штормів, і впоратися із цим завданням протягом найближчих місяців Гитлеро-Путлеровичу не вдасться. Україна вже сьогодні має всі необхідні засоби для руйнування моста. Але цю можливість буде реалізовано у момент, коли розпочнеться операція зі звільнення Криму.
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01.10.2024 11:39 Ответить
 
 