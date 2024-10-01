Общие боевые потери РФ с начала войны – около 654 430 человек (+1370 за сутки), 8883 танка, 18855 артсистем, 17 547 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 654 430 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 654430 (+1370) человек,
- танков - 8883 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 17547 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 18855 (+33) ед,
- РСЗО / MLRS - 1204 (+0) ед,
- средства ППО - 963 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16322 (+98),
- крылатые ракеты - 2613 (+3),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25621 (+73) ед,
- специальная техника - 3314 (+1)
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160! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та ББМ присутні. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 654 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Хай вищі сили вас бережуть!
Танки - 291
ББМ - 787 (на 120-200 од. більше ніж в літні місяці)
Стволка - 1 291 (тут відставання від літа на 300-400 стволів)
Логістика - 1 740 і це без не зрозумілих 99 одиниць віднесенних до спецтехніки. Тут також просідання - липень 2 103, серпень 2 065.
Зі святом вас захисники і захисниці.
https://uk.tgstat.com/channel/@DeepStateUA