В Крыму похоронили более 1200 российских оккупантов за время войны
С начала полномасштабной войны во временно оккупированном Крыму похоронили 1230 российских военных, которых ликвидировали в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.
Отмечается, что состоялись захоронения по меньшей мере 1231 солдата российской армии. 776 из них, вероятно, были гражданами Украины.
В то же время количество погибших может быть больше, поскольку Россия скрывает реальные потери.
Кроме того, по информации представительства, подтверждено взятие в плен по меньшей мере 40 военнослужащих РФ из временно оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.
В ведомстве добавили, что в Крыму продолжается насильственная мобилизация: "Жители оккупированных Евпатории и Джанкоя сообщают, что российские захватчики, прикрываясь "антитеррористическими учениями", активно ищут мужчин призывного возраста с целью их дальнейшей незаконной мобилизации на войну против Украины".
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Хай мертві лежать - де їх поховали... На їх могилах з часом виросте бур"ян - бо вони будуть в пам"яті - поки за їх могилами будуть наглядать рідні А вони (здебільшого) повтікають з Криму з наближенням ЗСУ - адже судитимуть " са сваей калакольни"і боятимуться стосовно себе "репресій"
Тому - ментальний рів, паркан та крокодили.
У першу чергу - ментальний!!
Без нього не буде реального.
Джерело:
- Легкопоранені:
- поранені середньої тяжкості:
- важкопоранені.
Важкопоранені діляться на:
- вилікуваних;
- інвалідів;
- померлих від ран в госпіталях;
- померлих після виписки з госпіталів
Вилікувані їдуть воювать далі Померлі їдуть "на погост" - "пад берёзки". Інваліди їдуть додому - де:
- помирають від наслідків поранень;
- спиваються та помирають;
- їх убивають з різних причин
Ми ТАКОГО обліку не ведемо...... Приблизну цифру називав недавно Нєвзоров у своєму блозі:
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
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Якщо за цю війну стало триста тисяч безрукобезногих касапів, то цифра нашого Генштабу в сто п'ятдесят тисяч поліетиленових оркопакетів може десь приблизно відповідати реальності...