В Крыму похоронили более 1200 российских оккупантов за время войны

С начала полномасштабной войны во временно оккупированном Крыму похоронили 1230 российских военных, которых ликвидировали в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Отмечается, что состоялись захоронения по меньшей мере 1231 солдата российской армии. 776 из них, вероятно, были гражданами Украины.

В то же время количество погибших может быть больше, поскольку Россия скрывает реальные потери.

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Кроме того, по информации представительства, подтверждено взятие в плен по меньшей мере 40 военнослужащих РФ из временно оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.

В ведомстве добавили, что в Крыму продолжается насильственная мобилизация: "Жители оккупированных Евпатории и Джанкоя сообщают, что российские захватчики, прикрываясь "антитеррористическими учениями", активно ищут мужчин призывного возраста с целью их дальнейшей незаконной мобилизации на войну против Украины".

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