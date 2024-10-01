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В Крыму похоронили более 1200 российских оккупантов за время войны

Стало відомо скільки окупантів було поховано в Криму

С начала полномасштабной войны во временно оккупированном Крыму похоронили 1230 российских военных, которых ликвидировали в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

Отмечается, что состоялись захоронения по меньшей мере 1231 солдата российской армии. 776 из них, вероятно, были гражданами Украины.

В то же время количество погибших может быть больше, поскольку Россия скрывает реальные потери.

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Кроме того, по информации представительства, подтверждено взятие в плен по меньшей мере 40 военнослужащих РФ из временно оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.

В ведомстве добавили, что в Крыму продолжается насильственная мобилизация: "Жители оккупированных Евпатории и Джанкоя сообщают, что российские захватчики, прикрываясь "антитеррористическими учениями", активно ищут мужчин призывного возраста с целью их дальнейшей незаконной мобилизации на войну против Украины".

Читайте: В оккупированном Крыму нашли мертвым недавно назначенного россиянами чиновника Хоменко, - СМИ

Автор: 

армия РФ (19403) захоронения (219) Крым (26412) ликвидация (3609)


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Топ комментарии
+6
Заспокойся! "Меморіал" стосувався саме жертв більшовицького терору (за що його діяльність і була "угроблена" ********* "неосталіністами") Ми "йдем в Європу" Скажи мені - після переоцінки діяльності Червоної Армії у Західній Європі там хоч одне КЛАДОВИЩЕ червоноармійців зачепили? (про "кенотафи" та "пам"ятні знаки" мова не ведеться...) Чи ти хочеш буть схожим на кацапів та "лукашенківців"? У палаці Потоцьких в Корсунь-Шевченківському в часи окупації розташовувався німецький госпіталь. Померлих ховали поряд - на беорезі РОсі Так там ще у 80-ті під кущами черепи з кістками знаходили... І пацанва ними у футбол грала...
Хай мертві лежать - де їх поховали... На їх могилах з часом виросте бур"ян - бо вони будуть в пам"яті - поки за їх могилами будуть наглядать рідні А вони (здебільшого) повтікають з Криму з наближенням ЗСУ - адже судитимуть " са сваей калакольни"і боятимуться стосовно себе "репресій"
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01.10.2024 06:18
+4
главно дєло - потім ніколи не пускати ніякі кацапські "Мєморіали" у Крим.
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01.10.2024 02:33
+4
..... та хто там їх "счітаєт"....
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01.10.2024 03:05
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главно дєло - потім ніколи не пускати ніякі кацапські "Мєморіали" у Крим.
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01.10.2024 02:33 Ответить
Заспокойся! "Меморіал" стосувався саме жертв більшовицького терору (за що його діяльність і була "угроблена" ********* "неосталіністами") Ми "йдем в Європу" Скажи мені - після переоцінки діяльності Червоної Армії у Західній Європі там хоч одне КЛАДОВИЩЕ червоноармійців зачепили? (про "кенотафи" та "пам"ятні знаки" мова не ведеться...) Чи ти хочеш буть схожим на кацапів та "лукашенківців"? У палаці Потоцьких в Корсунь-Шевченківському в часи окупації розташовувався німецький госпіталь. Померлих ховали поряд - на беорезі РОсі Так там ще у 80-ті під кущами черепи з кістками знаходили... І пацанва ними у футбол грала...
Хай мертві лежать - де їх поховали... На їх могилах з часом виросте бур"ян - бо вони будуть в пам"яті - поки за їх могилами будуть наглядать рідні А вони (здебільшого) повтікають з Криму з наближенням ЗСУ - адже судитимуть " са сваей калакольни"і боятимуться стосовно себе "репресій"
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01.10.2024 06:18 Ответить
Заспокойся! Їм жертви сталінських репресій давно *****, тому я мав на увазі ті "меморіали" які вони наплодять після війни.
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01.10.2024 11:33 Ответить
Та я спокійний... Я просто непогано знаю ТУ "публіку" Жив там колись. То не "воїни" І не будуть триматься за Крим... Повтікають в Росію А хто залишиться - будуть наввипередки "стучать" один на одного. Це ще німці у ІІ Світову підмітили... Недарма, кажуть, у Парижі на будівлі "гестапо" висіло оголошення: "Доносы на русских от русских не принимаем!"
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01.10.2024 12:13 Ответить
та я теж спокійний... І я теж знаю добре ту "публіку", бо теж там колись жив. І річ не в тому, які вони воїни, а у тому, що коли ні тебе, ні мене вже на цьому світі не буде, то вони припруться вже до наших онуків із своїми "новими меморіалами" і почнуть потроху встановлювати своїх "альош", щоб увіковічити на нашій землі тих, хто прийшов за гроші нас вбивати, "позначаючи" теріторію для майбутньої агресії.
Тому - ментальний рів, паркан та крокодили.
У першу чергу - ментальний!!
Без нього не буде реального.
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01.10.2024 13:42 Ответить
щоб цього не допустити треба усе це кацапське окупаційне лайно, після деокупації Криму, завантажити на сміттєвози на висипати у Чорне море !!!
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01.10.2024 07:44 Ответить
..... та хто там їх "счітаєт"....
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01.10.2024 03:05 Ответить
"крым ваш 150х200"
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01.10.2024 06:06 Ответить
істоти на московії кажуть що за ціной велічія *уйла не постоім. і виходить , що чим більше, тих орків закопають, тим краще, хоть і якось звучить по дикунськи
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01.10.2024 07:22 Ответить
Цікава штука - Росія в черговий раз повторює шлях Римської імперії... Тепер - в сенсі вербування на війну! Якщо раніше "землі на заселення" (на ТОТ) виділялися "ветеранам СВО" - то зараз вони входять у плату за укладення контракту... В Римі це звучало так: "Менше "солідів" - більше землі..." Але Рим все одно розвалився - і у земель з"явилися нові власники (чи повернулися старі)
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01.10.2024 07:26 Ответить
Всього лиш? Там тільки від пальонки в рази більше дохне.
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01.10.2024 07:58 Ответить
776 із них, ймовірно, були громадянами України.
Джерело:

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01.10.2024 08:35 Ответить
Ця інформація для розуміння того що зроблять з нами у разі нашої поразки. Ми загинемо на війні проти ,,нєнавістнага Запада,, у складі російської армії.
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01.10.2024 08:59 Ответить
Якщо Крим - один з приблизно ста регіонів всієї колоніальної імперії лаптєстану, з 1% всіх касапів, то виходячи з тексту інфи "у тимчасово окупованому Криму поховали 1230 російських військових" по всьому лаптєстану, видать, зарили лише 123 тисячі дохлих орків. Цікаво, де інші півмільйона?
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01.10.2024 09:12 Ответить
У зведеннях і поранених враховують А там - різні категорії:
- Легкопоранені:
- поранені середньої тяжкості:
- важкопоранені.
Важкопоранені діляться на:
- вилікуваних;
- інвалідів;
- померлих від ран в госпіталях;
- померлих після виписки з госпіталів
Вилікувані їдуть воювать далі Померлі їдуть "на погост" - "пад берёзки". Інваліди їдуть додому - де:
- помирають від наслідків поранень;
- спиваються та помирають;
- їх убивають з різних причин
Ми ТАКОГО обліку не ведемо...... Приблизну цифру називав недавно Нєвзоров у своєму блозі:

Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
***************
Якщо за цю війну стало триста тисяч безрукобезногих касапів, то цифра нашого Генштабу в сто п'ятдесят тисяч поліетиленових оркопакетів може десь приблизно відповідати реальності...
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01.10.2024 09:42 Ответить
В Україні https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/poteri-rossii-v-vojne-s-ukrainoj/ ліквідували російського футболіста Миколу Пальянова. Уродженець Тюмені в свій 21 рік свідомо воював проти суверенної держави і вбивав мирних жителів.Получив падлюка "клаптик перемоги".
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01.10.2024 11:27 Ответить
1200 !!! но не ПОЛМИЛЛИОНА !!!! если бы было полмиллиона росия уже б давно свалила бы наххххх с Украины !!!!((( мы пиз....ны похлеще руских !!!(((
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01.10.2024 12:12 Ответить
 
 