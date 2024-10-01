У Криму поховали понад 1200 російських окупантів за час війни

Від початку повномасштабної війни у тимчасово окупованому Криму поховали 1230 російських військових, яких ліквідували в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Зазначається, що відбулися поховання щонайменше 1231 солдата російської армії. 776 із них, ймовірно, були громадянами України.

Водночас кількість загиблих може бути більшою, оскільки Росія приховує реальні втрати.

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Крім того, за інформацією представництва, підтверджено взяття в полон щонайменше 40 військовослужбовців РФ із тимчасово окупованого Криму, більшість із яких, імовірно, є громадянами України.

У відомстві додали, що у Криму триває насильницька мобілізація: "Жителі окупованих Євпаторії та Джанкоя повідомляють, що російські загарбники, прикриваючись "антитерористичними навчаннями", активно шукають чоловіків призовного віку з метою їх подальшої незаконної мобілізації на війну проти України".

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