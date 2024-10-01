УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини
2 610 19

У Криму поховали понад 1200 російських окупантів за час війни

Стало відомо скільки окупантів було поховано в Криму

Від початку повномасштабної війни у тимчасово окупованому Криму поховали 1230 російських військових, яких ліквідували в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

Зазначається, що відбулися поховання щонайменше 1231 солдата російської армії. 776 із них, ймовірно, були громадянами України.

Водночас кількість загиблих може бути більшою, оскільки Росія приховує реальні втрати.

Читайте також: Капітан арештованого судна під прапором Камеруну отримав заочну підозру за рейси в окупований Крим

Крім того, за інформацією представництва, підтверджено взяття в полон щонайменше 40 військовослужбовців РФ із тимчасово окупованого Криму, більшість із яких, імовірно, є громадянами України.

У відомстві додали, що у Криму триває насильницька мобілізація: "Жителі окупованих Євпаторії та Джанкоя повідомляють, що російські загарбники, прикриваючись "антитерористичними навчаннями", активно шукають чоловіків призовного віку з метою їх подальшої незаконної мобілізації на війну проти України".

Читайте: В окупованому Криму знайшли мертвим нещодавно призначеного росіянами чиновника Хоменка, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (17551) поховання (202) Крим (14176) ліквідація (3991)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Заспокойся! "Меморіал" стосувався саме жертв більшовицького терору (за що його діяльність і була "угроблена" ********* "неосталіністами") Ми "йдем в Європу" Скажи мені - після переоцінки діяльності Червоної Армії у Західній Європі там хоч одне КЛАДОВИЩЕ червоноармійців зачепили? (про "кенотафи" та "пам"ятні знаки" мова не ведеться...) Чи ти хочеш буть схожим на кацапів та "лукашенківців"? У палаці Потоцьких в Корсунь-Шевченківському в часи окупації розташовувався німецький госпіталь. Померлих ховали поряд - на беорезі РОсі Так там ще у 80-ті під кущами черепи з кістками знаходили... І пацанва ними у футбол грала...
Хай мертві лежать - де їх поховали... На їх могилах з часом виросте бур"ян - бо вони будуть в пам"яті - поки за їх могилами будуть наглядать рідні А вони (здебільшого) повтікають з Криму з наближенням ЗСУ - адже судитимуть " са сваей калакольни"і боятимуться стосовно себе "репресій"
показати весь коментар
01.10.2024 06:18
+4
главно дєло - потім ніколи не пускати ніякі кацапські "Мєморіали" у Крим.
показати весь коментар
01.10.2024 02:33
+4
..... та хто там їх "счітаєт"....
показати весь коментар
01.10.2024 03:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
главно дєло - потім ніколи не пускати ніякі кацапські "Мєморіали" у Крим.
показати весь коментар
01.10.2024 02:33 Відповісти
Заспокойся! "Меморіал" стосувався саме жертв більшовицького терору (за що його діяльність і була "угроблена" ********* "неосталіністами") Ми "йдем в Європу" Скажи мені - після переоцінки діяльності Червоної Армії у Західній Європі там хоч одне КЛАДОВИЩЕ червоноармійців зачепили? (про "кенотафи" та "пам"ятні знаки" мова не ведеться...) Чи ти хочеш буть схожим на кацапів та "лукашенківців"? У палаці Потоцьких в Корсунь-Шевченківському в часи окупації розташовувався німецький госпіталь. Померлих ховали поряд - на беорезі РОсі Так там ще у 80-ті під кущами черепи з кістками знаходили... І пацанва ними у футбол грала...
Хай мертві лежать - де їх поховали... На їх могилах з часом виросте бур"ян - бо вони будуть в пам"яті - поки за їх могилами будуть наглядать рідні А вони (здебільшого) повтікають з Криму з наближенням ЗСУ - адже судитимуть " са сваей калакольни"і боятимуться стосовно себе "репресій"
показати весь коментар
01.10.2024 06:18 Відповісти
Заспокойся! Їм жертви сталінських репресій давно *****, тому я мав на увазі ті "меморіали" які вони наплодять після війни.
показати весь коментар
01.10.2024 11:33 Відповісти
Та я спокійний... Я просто непогано знаю ТУ "публіку" Жив там колись. То не "воїни" І не будуть триматься за Крим... Повтікають в Росію А хто залишиться - будуть наввипередки "стучать" один на одного. Це ще німці у ІІ Світову підмітили... Недарма, кажуть, у Парижі на будівлі "гестапо" висіло оголошення: "Доносы на русских от русских не принимаем!"
показати весь коментар
01.10.2024 12:13 Відповісти
та я теж спокійний... І я теж знаю добре ту "публіку", бо теж там колись жив. І річ не в тому, які вони воїни, а у тому, що коли ні тебе, ні мене вже на цьому світі не буде, то вони припруться вже до наших онуків із своїми "новими меморіалами" і почнуть потроху встановлювати своїх "альош", щоб увіковічити на нашій землі тих, хто прийшов за гроші нас вбивати, "позначаючи" теріторію для майбутньої агресії.
Тому - ментальний рів, паркан та крокодили.
У першу чергу - ментальний!!
Без нього не буде реального.
показати весь коментар
01.10.2024 13:42 Відповісти
щоб цього не допустити треба усе це кацапське окупаційне лайно, після деокупації Криму, завантажити на сміттєвози на висипати у Чорне море !!!
показати весь коментар
01.10.2024 07:44 Відповісти
..... та хто там їх "счітаєт"....
показати весь коментар
01.10.2024 03:05 Відповісти
"крым ваш 150х200"
показати весь коментар
01.10.2024 06:06 Відповісти
істоти на московії кажуть що за ціной велічія *уйла не постоім. і виходить , що чим більше, тих орків закопають, тим краще, хоть і якось звучить по дикунськи
показати весь коментар
01.10.2024 07:22 Відповісти
Цікава штука - Росія в черговий раз повторює шлях Римської імперії... Тепер - в сенсі вербування на війну! Якщо раніше "землі на заселення" (на ТОТ) виділялися "ветеранам СВО" - то зараз вони входять у плату за укладення контракту... В Римі це звучало так: "Менше "солідів" - більше землі..." Але Рим все одно розвалився - і у земель з"явилися нові власники (чи повернулися старі)
показати весь коментар
01.10.2024 07:26 Відповісти
Всього лиш? Там тільки від пальонки в рази більше дохне.
показати весь коментар
01.10.2024 07:58 Відповісти
776 із них, ймовірно, були громадянами України.
Джерело:

показати весь коментар
01.10.2024 08:35 Відповісти
Ця інформація для розуміння того що зроблять з нами у разі нашої поразки. Ми загинемо на війні проти ,,нєнавістнага Запада,, у складі російської армії.
показати весь коментар
01.10.2024 08:59 Відповісти
Якщо Крим - один з приблизно ста регіонів всієї колоніальної імперії лаптєстану, з 1% всіх касапів, то виходячи з тексту інфи "у тимчасово окупованому Криму поховали 1230 російських військових" по всьому лаптєстану, видать, зарили лише 123 тисячі дохлих орків. Цікаво, де інші півмільйона?
показати весь коментар
01.10.2024 09:12 Відповісти
У зведеннях і поранених враховують А там - різні категорії:
- Легкопоранені:
- поранені середньої тяжкості:
- важкопоранені.
Важкопоранені діляться на:
- вилікуваних;
- інвалідів;
- померлих від ран в госпіталях;
- померлих після виписки з госпіталів
Вилікувані їдуть воювать далі Померлі їдуть "на погост" - "пад берёзки". Інваліди їдуть додому - де:
- помирають від наслідків поранень;
- спиваються та помирають;
- їх убивають з різних причин
Ми ТАКОГО обліку не ведемо...... Приблизну цифру називав недавно Нєвзоров у своєму блозі:

Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
***************
Якщо за цю війну стало триста тисяч безрукобезногих касапів, то цифра нашого Генштабу в сто п'ятдесят тисяч поліетиленових оркопакетів може десь приблизно відповідати реальності...
показати весь коментар
01.10.2024 09:42 Відповісти
В Україні https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/poteri-rossii-v-vojne-s-ukrainoj/ ліквідували російського футболіста Миколу Пальянова. Уродженець Тюмені в свій 21 рік свідомо воював проти суверенної держави і вбивав мирних жителів.Получив падлюка "клаптик перемоги".
показати весь коментар
01.10.2024 11:27 Відповісти
1200 !!! но не ПОЛМИЛЛИОНА !!!! если бы было полмиллиона росия уже б давно свалила бы наххххх с Украины !!!!((( мы пиз....ны похлеще руских !!!(((
показати весь коментар
01.10.2024 12:12 Відповісти
 
 