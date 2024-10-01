У Криму поховали понад 1200 російських окупантів за час війни
Від початку повномасштабної війни у тимчасово окупованому Криму поховали 1230 російських військових, яких ліквідували в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.
Зазначається, що відбулися поховання щонайменше 1231 солдата російської армії. 776 із них, ймовірно, були громадянами України.
Водночас кількість загиблих може бути більшою, оскільки Росія приховує реальні втрати.
Крім того, за інформацією представництва, підтверджено взяття в полон щонайменше 40 військовослужбовців РФ із тимчасово окупованого Криму, більшість із яких, імовірно, є громадянами України.
У відомстві додали, що у Криму триває насильницька мобілізація: "Жителі окупованих Євпаторії та Джанкоя повідомляють, що російські загарбники, прикриваючись "антитерористичними навчаннями", активно шукають чоловіків призовного віку з метою їх подальшої незаконної мобілізації на війну проти України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай мертві лежать - де їх поховали... На їх могилах з часом виросте бур"ян - бо вони будуть в пам"яті - поки за їх могилами будуть наглядать рідні А вони (здебільшого) повтікають з Криму з наближенням ЗСУ - адже судитимуть " са сваей калакольни"і боятимуться стосовно себе "репресій"
Тому - ментальний рів, паркан та крокодили.
У першу чергу - ментальний!!
Без нього не буде реального.
Джерело:
- Легкопоранені:
- поранені середньої тяжкості:
- важкопоранені.
Важкопоранені діляться на:
- вилікуваних;
- інвалідів;
- померлих від ран в госпіталях;
- померлих після виписки з госпіталів
Вилікувані їдуть воювать далі Померлі їдуть "на погост" - "пад берёзки". Інваліди їдуть додому - де:
- помирають від наслідків поранень;
- спиваються та помирають;
- їх убивають з різних причин
Ми ТАКОГО обліку не ведемо...... Приблизну цифру називав недавно Нєвзоров у своєму блозі:
Очень тщательно, и надо сказать, очень успешно - путинский режим ухитряется прятать от глаз болезненную для себя тему инвалидов «сво». Прессе об этом строго велено молчать и не «ворошить калек».
Но! Засекретив эту тему в целом, кремлевские дегенераты не сообразили, что цифры всех БМСЭ (бюро медико-социальной экспертизы) остаются открытыми и легко складываются в жуткие (для россии) данные.
В этой войне уже около 200 тысяч стали инвалидами 1 группы, т.е. полными «самоварами», еще сотни тысяч получили 2 и 3 группы.
Абсолютных калек (безруко-безногих) «всего» 200.000 потому, что процедура присуждения 1 группы - история не быстрая, так как к туповатой медицине подмешивается такая же тупая и медленная социальная бюрократия. Сейчас в «режиме ожидания» звания «самовара» находится еще (примерно) 90 000 новых изувеченцев.
История миллионов русских инвалидов II Мировой войны закончилась в грязных бараках Валаама, в спецлагерях, трущобах и под заборами, в нищете и гное (их убрали с глаз подальше, т.к они портили картинку советской «победы»).
Судьба инвалидов русско-украинской войны будет еще страшнее. Эта война, без сомнения, будет признана «преступной», что обнулит всякие всякие обязательства государства перед калеками.
***************
Якщо за цю війну стало триста тисяч безрукобезногих касапів, то цифра нашого Генштабу в сто п'ятдесят тисяч поліетиленових оркопакетів може десь приблизно відповідати реальності...