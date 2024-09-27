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Новини Окупація Криму
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В окупованому Криму знайшли мертвим нещодавно призначеного росіянами чиновника Хоменка, - ЗМІ

У Криму помер чиновник Олександр Хоменко

У тимчасово окупованому Криму виявили мертвим підконтрольного Росії очільника Молочненського сільського поселення Олександра Хоменка. Його призначили на цю посаду тиждень тому, 18 вересня.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на російську адміністрацію Молочненського сільського поселення та російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Підконтрольна РФ влада поселення повідомила про смерть Хоменка, не назвавши її причини.

Російський портал "РИА Новости Крим" із посиланням на джерело, близьке до родини, повідомив, що смерть Хоменка сталася вчора, а російські силовики проводять перевірку, працюють з колегами та родичами.

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Своєю чергою російський телеграм-канал стверджує, що Хоменко наклав на себе руки.

За даними "Крим. Реалії", російські силовики цю інформацію не коментували.

Що відомо про зрадника?

Олександр Хоменко був призначений на посаду глави Молочненського сільського поселення 18 вересня після того, як російська влада з 6 до 8 вересня 2024 року провела на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя незаконні вибори до підконтрольного Росії парламенту Криму, а також депутатів міських та сільських рад.

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Автор: 

Крим (14175) смерть (6759)


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Топ коментарі
+16
С такой фамилией нельзя работать на россию
Можно только с фамилией Ермак
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27.09.2024 15:53
+14
зараз таки вдавитесь !

Єрмак був асвабадітєлєм Сібірі од татар 😕
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27.09.2024 16:02
+11
Ой, я вас умоляю: этот Ермак такой же "Ермак", как я - Рабинович.
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27.09.2024 16:07
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С такой фамилией нельзя работать на россию
Можно только с фамилией Ермак
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27.09.2024 15:53 Відповісти
Как то по телемарафету сказали, что Ермак был разбойныком, я аж чаем чуть не подавился
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27.09.2024 15:57 Відповісти
зараз таки вдавитесь !

Єрмак був асвабадітєлєм Сібірі од татар 😕
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27.09.2024 16:02 Відповісти
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27.09.2024 16:10 Відповісти
Того єрмаку врешті вбили. Деже сподіваємось що й цього вбють. Єрмаки не мають помирати власною смертю...
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27.09.2024 18:32 Відповісти
гра слів. Не здивуюсь якщо і насправді обидва Єрмака одного полю ягоди
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27.09.2024 16:03 Відповісти
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27.09.2024 16:05 Відповісти
Ой, я вас умоляю: этот Ермак такой же "Ермак", как я - Рабинович.
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27.09.2024 16:07 Відповісти
Тобто хфамилию вкрали
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27.09.2024 16:11 Відповісти
А ще єврей Порошенко.
Єврейка Тимошенко.
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27.09.2024 16:26 Відповісти
🤣
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27.09.2024 18:24 Відповісти
Та всі євреї, бо від Адама та Єви пішли!
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27.09.2024 20:47 Відповісти
які адами? що це за церковні бздури?
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27.09.2024 20:49 Відповісти
"Господь Бог створив людину за Власною подобою і образом" (с).
Гадаєте, було якось інакше?
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27.09.2024 21:14 Відповісти
З прицерковленими дискусый не веду, огидно.
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28.09.2024 00:24 Відповісти
Пані не веде дискусій? То є цікаво! А що пані зробила зараз?
...То, мабуть, пані й до люстерка дивитися огидно (як-не-як бачити творіння Боже - це ж так огидно)?
Чи, може, пані комуністка?
...А я думав, що ця кляса вар'ятів та вар'яток вимерла вслід за мамонтами. Чи, може, пані належить до іншої кляси?
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28.09.2024 01:00 Відповісти
А ти Абрамовіч.
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27.09.2024 19:08 Відповісти
Другому гравцю приготуватись!
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27.09.2024 15:53 Відповісти
Невже і його Буданов-Якiзраїлевич дістав.
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27.09.2024 15:55 Відповісти
-Ти хто?
- А я пиз.ець.
- що ти тут робиш?
- А я прийшов
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27.09.2024 15:57 Відповісти
- А чого ти такий товстий?
- Я не товстий, я повний!
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27.09.2024 20:48 Відповісти
хоменка до смерті замучила совість.

следком разисківаєт совість хоменка😂
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27.09.2024 16:00 Відповісти
Не смог подняться на Хомяке...
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27.09.2024 16:01 Відповісти
Склеів ласти?
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27.09.2024 16:05 Відповісти
…Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что «в ящик сыграли». А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, «приказал долго жить». А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят - «перекинулся» или «ноги протянул». Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что - «дуба дают». Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал»…
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27.09.2024 17:55 Відповісти
Йому було все одно якою мовою розмовляти?
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27.09.2024 16:05 Відповісти
Ну що тут скажеш, - чудова та стрімка кар'єра 🤣
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27.09.2024 16:09 Відповісти
Недолго музыка играла,
Недолго фраер танцевал..
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27.09.2024 16:12 Відповісти
А є непідконтрольні росії ( чому росії з великої букви, панове редактори Цензора) чиновники в Криму?
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27.09.2024 16:16 Відповісти
Так ВІН ВМЕР ОТ ЩАСТЯ
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27.09.2024 16:18 Відповісти
здох максим та х.... з ним
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27.09.2024 19:53 Відповісти
...А тим часом під однією нельою штепою підскочив і затупав ніжками стільчик.
І дрібненько так затрусився...
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27.09.2024 21:20 Відповісти
придержіть татарова
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27.09.2024 22:34 Відповісти
 
 