В окупованому Криму знайшли мертвим нещодавно призначеного росіянами чиновника Хоменка, - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму виявили мертвим підконтрольного Росії очільника Молочненського сільського поселення Олександра Хоменка. Його призначили на цю посаду тиждень тому, 18 вересня.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на російську адміністрацію Молочненського сільського поселення та російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Підконтрольна РФ влада поселення повідомила про смерть Хоменка, не назвавши її причини.

Російський портал "РИА Новости Крим" із посиланням на джерело, близьке до родини, повідомив, що смерть Хоменка сталася вчора, а російські силовики проводять перевірку, працюють з колегами та родичами.

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Своєю чергою російський телеграм-канал стверджує, що Хоменко наклав на себе руки.

За даними "Крим. Реалії", російські силовики цю інформацію не коментували.

Що відомо про зрадника?

Олександр Хоменко був призначений на посаду глави Молочненського сільського поселення 18 вересня після того, як російська влада з 6 до 8 вересня 2024 року провела на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя незаконні вибори до підконтрольного Росії парламенту Криму, а також депутатів міських та сільських рад.

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