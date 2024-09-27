В оккупированном Крыму нашли мертвым недавно назначенного россиянами чиновника Хоменко, - СМИ

Во временно оккупированном Крыму обнаружили мертвым подконтрольного России главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко. Его назначили на эту должность неделю назад, 18 сентября.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на российскую администрацию Молочненского сельского поселения и российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подконтрольные РФ власти поселения сообщили о смерти Хоменко, не назвав ее причины.

Российский портал "РИА Новости Крым" со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщил, что смерть Хоменко произошла вчера, а российские силовики проводят проверку, работают с коллегами и родственниками.

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В свою очередь российский телеграм-канал утверждает, что Хоменко покончил с собой.

По данным "Крым. Реалии", российские силовики эту информацию не комментировали.

Что известно о предателе?

Александр Хоменко был назначен на должность главы Молочненского сельского поселения 18 сентября после того, как российские власти с 6 по 8 сентября 2024 года провели на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя незаконные выборы в подконтрольный России парламент Крыма, а также депутатов городских и сельских советов.

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