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Новости Оккупация Крыма
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В оккупированном Крыму нашли мертвым недавно назначенного россиянами чиновника Хоменко, - СМИ

У Криму помер чиновник Олександр Хоменко

Во временно оккупированном Крыму обнаружили мертвым подконтрольного России главу Молочненского сельского поселения Александра Хоменко. Его назначили на эту должность неделю назад, 18 сентября.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на российскую администрацию Молочненского сельского поселения и российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подконтрольные РФ власти поселения сообщили о смерти Хоменко, не назвав ее причины.

Российский портал "РИА Новости Крым" со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщил, что смерть Хоменко произошла вчера, а российские силовики проводят проверку, работают с коллегами и родственниками.

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В свою очередь российский телеграм-канал утверждает, что Хоменко покончил с собой.

По данным "Крым. Реалии", российские силовики эту информацию не комментировали.

Что известно о предателе?

Александр Хоменко был назначен на должность главы Молочненского сельского поселения 18 сентября после того, как российские власти с 6 по 8 сентября 2024 года провели на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя незаконные выборы в подконтрольный России парламент Крыма, а также депутатов городских и сельских советов.

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Автор: 

Крым (26411) смерть (9230)


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Топ комментарии
+16
С такой фамилией нельзя работать на россию
Можно только с фамилией Ермак
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27.09.2024 15:53
+14
зараз таки вдавитесь !

Єрмак був асвабадітєлєм Сібірі од татар 😕
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27.09.2024 16:02
+11
Ой, я вас умоляю: этот Ермак такой же "Ермак", как я - Рабинович.
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27.09.2024 16:07
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С такой фамилией нельзя работать на россию
Можно только с фамилией Ермак
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27.09.2024 15:53 Ответить
Как то по телемарафету сказали, что Ермак был разбойныком, я аж чаем чуть не подавился
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27.09.2024 15:57 Ответить
зараз таки вдавитесь !

Єрмак був асвабадітєлєм Сібірі од татар 😕
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27.09.2024 16:02 Ответить
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27.09.2024 16:10 Ответить
Того єрмаку врешті вбили. Деже сподіваємось що й цього вбють. Єрмаки не мають помирати власною смертю...
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27.09.2024 18:32 Ответить
гра слів. Не здивуюсь якщо і насправді обидва Єрмака одного полю ягоди
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27.09.2024 16:03 Ответить
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27.09.2024 16:05 Ответить
Ой, я вас умоляю: этот Ермак такой же "Ермак", как я - Рабинович.
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27.09.2024 16:07 Ответить
Тобто хфамилию вкрали
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27.09.2024 16:11 Ответить
А ще єврей Порошенко.
Єврейка Тимошенко.
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27.09.2024 16:26 Ответить
🤣
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27.09.2024 18:24 Ответить
Та всі євреї, бо від Адама та Єви пішли!
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27.09.2024 20:47 Ответить
які адами? що це за церковні бздури?
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27.09.2024 20:49 Ответить
"Господь Бог створив людину за Власною подобою і образом" (с).
Гадаєте, було якось інакше?
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27.09.2024 21:14 Ответить
З прицерковленими дискусый не веду, огидно.
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28.09.2024 00:24 Ответить
Пані не веде дискусій? То є цікаво! А що пані зробила зараз?
...То, мабуть, пані й до люстерка дивитися огидно (як-не-як бачити творіння Боже - це ж так огидно)?
Чи, може, пані комуністка?
...А я думав, що ця кляса вар'ятів та вар'яток вимерла вслід за мамонтами. Чи, може, пані належить до іншої кляси?
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28.09.2024 01:00 Ответить
А ти Абрамовіч.
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27.09.2024 19:08 Ответить
Другому гравцю приготуватись!
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27.09.2024 15:53 Ответить
Невже і його Буданов-Якiзраїлевич дістав.
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27.09.2024 15:55 Ответить
-Ти хто?
- А я пиз.ець.
- що ти тут робиш?
- А я прийшов
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27.09.2024 15:57 Ответить
- А чого ти такий товстий?
- Я не товстий, я повний!
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27.09.2024 20:48 Ответить
хоменка до смерті замучила совість.

следком разисківаєт совість хоменка😂
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27.09.2024 16:00 Ответить
Не смог подняться на Хомяке...
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27.09.2024 16:01 Ответить
Склеів ласти?
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27.09.2024 16:05 Ответить
…Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что «в ящик сыграли». А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, «приказал долго жить». А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят - «перекинулся» или «ноги протянул». Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что - «дуба дают». Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал»…
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27.09.2024 17:55 Ответить
Йому було все одно якою мовою розмовляти?
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27.09.2024 16:05 Ответить
Ну що тут скажеш, - чудова та стрімка кар'єра 🤣
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27.09.2024 16:09 Ответить
Недолго музыка играла,
Недолго фраер танцевал..
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27.09.2024 16:12 Ответить
А є непідконтрольні росії ( чому росії з великої букви, панове редактори Цензора) чиновники в Криму?
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27.09.2024 16:16 Ответить
Так ВІН ВМЕР ОТ ЩАСТЯ
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27.09.2024 16:18 Ответить
здох максим та х.... з ним
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27.09.2024 19:53 Ответить
...А тим часом під однією нельою штепою підскочив і затупав ніжками стільчик.
І дрібненько так затрусився...
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27.09.2024 21:20 Ответить
придержіть татарова
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27.09.2024 22:34 Ответить
 
 