Незаконный вывоз агропродукции через оккупированный Крым: Сообщено о подозрении капитану судна, арестованного в порту Рени. ФОТО

Капитану иностранного морского судна "USKO MFU", который осуществлял вывоз агропродукции через закрытые морские порты оккупированного полуострова Крым, заочно сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, капитану инкриминируется нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины).

Следствие установило, что в октябре 2023 года иностранный гражданин, управляя судном "USKO MFU" под флагом Камеруна, в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, совершил незаконный заход в закрытый Украиной Севастопольский морской торговый порт. Там на судно загрузили более 3 тыс. тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

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В ноябре 2023 года подозреваемый совершил незаконный выход судна "USKO MFU" из порта г. Севастополя. С целью сокрытия своей противоправной деятельности, капитан периодически выключал Автоматическую идентификационную систему "AIS", что является нарушением безопасности мореплавания, и вносил в нее фиктивные сведения о курсе следования судна.

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В июле 2024 года судно "USKO MFU" было задержано в акватории порта Рени Одесской области. На основании постановления суда на него наложен арест и передано в управление АРМА.

Также сообщается, что другому капитану этого судна, который в июне 2024 года руководил им во время незаконных захода и выхода из порта г. Севастополя, было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины в июле 2024 года.