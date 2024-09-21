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Россия украла украинского зерна более чем на 30 млрд грн, - Офис Генпрокурора

Зерно

В Офисе генерального прокурора заявили, что убытки в результате присвоения Россией украинского зерна составляют более 30 млрд грн, однако эти данные не окончательные.

Об этом заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов на конференции United for Justice, передает Цензор.НЕТ.

Мы выделили два периода атак россии на агропромышленную инфраструктуру, имеющих привязку к "зерновой сделке". До его подписания обстрелы осуществлялись из артиллерийских систем в прифронтовых зонах: больше всего пораженных объектов в Николаевской (59) и Херсонской (78) областях. После того, как Украина отказалась от угрожающих условий страны-агрессора, масштабы ударов начали расширяться. В первую очередь целью стала Одесса и Одесская область, которая имеет наиболее мощную и развитую инфраструктуру.

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По его словам, с тех пор Россия стала использовать большой диапазон совершенно разных средств поражения. Это и "Шахеды", и "Искандеры", и ракеты тактической авиации, и ракеты морского и наземного базирования.

Это говорит лишь о том, что это хорошо скоординированная политика России. В таких атаках задействованы совершенно разные роды войск. И решение синхронно осуществлять атаки принимаются высшим военно-политическим руководством Российской Федерации.

Как отметил Юрий Белоусов, Россия пытается лишить украинцев средств к существованию. Они пытаются украсть зерно, а если это не удается - уничтожить.

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Он добавил, что только на сегодня убытки, которые Украина получила в результате присвоения зерна, предварительно составляют более 30 млрд грн.

Учитывая масштабы таких преступлений, однозначно как минимум прослеживается преступление против человечности, в более широкой перспективе - один из элементов геноцида, который связан с созданием условий для физического уничтожения нации. Речь идет о лишении нации условий для выживания, ведь мы знаем, какой потенциал имеет зерно.
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Топ комментарии
+7
скільки агропродукції вкрала влада, генпрокурор не хоче сказати?
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21.09.2024 18:40
+3
ну чого вже там встидатися: бєня жидомойський украв понад 5 мільярдів баксів із держбюджету України - і жоден не оголосив йому війни, він квітне та смердить у буковелі
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21.09.2024 18:44
+3
А запитайтеся у зільоних гнид як вони це допустили?
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21.09.2024 18:59
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А ці все бабло рахують - замість того, щоб справами займатися.....
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21.09.2024 18:38 Ответить
скільки агропродукції вкрала влада, генпрокурор не хоче сказати?
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21.09.2024 18:40 Ответить
не на часі.....
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21.09.2024 18:42 Ответить
ну чого вже там встидатися: бєня жидомойський украв понад 5 мільярдів баксів із держбюджету України - і жоден не оголосив йому війни, він квітне та смердить у буковелі
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21.09.2024 18:44 Ответить
Чому жоден? Згадайте хто змусив його залишити негласний пост господаря Дніпропетровщини і втікти до Ізраїлю!
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22.09.2024 18:18 Ответить
За вивезене збіжжя зникло 20 мільярдів, але вже не гривень, неповернутої валютної виручки.

В гривнях це 800 мільярдів.
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21.09.2024 19:33 Ответить
Кацапи п.дари. Що робити з тими хто обкрадає України знутри прикриваючись владним імунітетом. Як порахувати всі збитки від цього зрадництва..
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21.09.2024 18:45 Ответить
тюрьція скупала і не стидалась, аж бігом!
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21.09.2024 18:47 Ответить
"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки".
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21.09.2024 18:49 Ответить
І що...дальльше де зезрадники...де ваша дупа сховалася в яких офшорах?
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21.09.2024 18:49 Ответить
Не просто рашисты украли у нас зерно. Они на ето зерно закупили оружия у северной корее и ирана и подкупили кучу политиков, которых настроили против нас же с помощью нашего же зерна. И где теперь те кто кричал что нельзя сжигать поля с зерновыми и топить баржи? Теперь убийства украинцев от рашистких ракетных атак на вашей совести.
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21.09.2024 18:52 Ответить
А запитайтеся у зільоних гнид як вони це допустили?
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21.09.2024 18:59 Ответить
Не зрозуміло що автор статті вважає "вкраденим українським зерном". Те що "ждуни виростили на ТОТ, чи те що захопили вже зараз, тобто висіяне, вирощене і зібране на неокупованій території?
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21.09.2024 19:01 Ответить
Воровать они начали с первого дня войны а что бы им не мешали и зерновозы не попадали под арест орки убили ракетой владельца компании "Нибулон" Вадатурского.
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21.09.2024 19:03 Ответить
там, недалеко, такою самою ракетою, орки вбили двох молодих дівчат, вони їм також "мешали"? А про них ніхто не згадую як про Опанасовича...
Вадатурський, при всій повазі до нього, як і деяка інша миколаївська *******, відхапали землю біля річки, на території колишньої військової частини і побудували там свої хатки... от і наслідки...
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21.09.2024 20:30 Ответить
А Зелене лайно, на скільки????
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21.09.2024 19:07 Ответить
про крадіжку українського зерна можна було вести мову в 2022р. А в наступні роки хіба Україна фінанасувала? Сіяла? Збирала? Так, на наших землях. Але і Крим з 2014 окупований! На мій погляд, такі натянування сови на глобус не їдуть нам на користь
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21.09.2024 20:26 Ответить
Я теж хотів це написати. Але мордор не сіяв, не збирав - все місцеві фермери, але за гроші мордору. Сумніваюсь, що вони сіяли збирали за "хліб і воду".
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21.09.2024 20:43 Ответить
зелена влада просрала південь, здала людей, кинула на призволяще..тощо їм робити? звісно працюють і виживають як можуть, та й паспорти, звісно, побрали...і податки платять...але ж то не їх провина
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21.09.2024 21:35 Ответить
A укрaїнчики до цього чaсу не можуть пробaчити поляків, що ті висипaли декількa мішків зернa і ні словa про цього рельного ворога.
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21.09.2024 21:25 Ответить
 
 