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зерно (3092) росія (63589) Бєлоусов Юрій (10)

Росія вкрала українського зерна на понад 30 млрд грн, - Офіс Генпрокурора

Зерно

В Офісі генерального прокурора заявили, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice, передає Цензор.НЕТ.

Ми виділили два періоди атак росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до "зернової угоди". До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.

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За його словами, відтоді росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження. Це і "Шахеди", і "Іскандери", і ракети тактичної авіації, і ракети морського та наземного базування.

Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом російської федерації.

Як зазначив Юрій Бєлоусов, росія намагається позбавити українців засобів до існування. Вони намагаються вкрасти зерно, а якщо це не вдається – знищити.

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Він додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі – один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно.

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Топ коментарі
+7
скільки агропродукції вкрала влада, генпрокурор не хоче сказати?
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21.09.2024 18:40
+3
ну чого вже там встидатися: бєня жидомойський украв понад 5 мільярдів баксів із держбюджету України - і жоден не оголосив йому війни, він квітне та смердить у буковелі
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21.09.2024 18:44
+3
А запитайтеся у зільоних гнид як вони це допустили?
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21.09.2024 18:59
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А ці все бабло рахують - замість того, щоб справами займатися.....
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21.09.2024 18:38 Відповісти
скільки агропродукції вкрала влада, генпрокурор не хоче сказати?
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21.09.2024 18:40 Відповісти
не на часі.....
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21.09.2024 18:42 Відповісти
ну чого вже там встидатися: бєня жидомойський украв понад 5 мільярдів баксів із держбюджету України - і жоден не оголосив йому війни, він квітне та смердить у буковелі
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21.09.2024 18:44 Відповісти
Чому жоден? Згадайте хто змусив його залишити негласний пост господаря Дніпропетровщини і втікти до Ізраїлю!
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22.09.2024 18:18 Відповісти
За вивезене збіжжя зникло 20 мільярдів, але вже не гривень, неповернутої валютної виручки.

В гривнях це 800 мільярдів.
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21.09.2024 19:33 Відповісти
Кацапи п.дари. Що робити з тими хто обкрадає України знутри прикриваючись владним імунітетом. Як порахувати всі збитки від цього зрадництва..
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21.09.2024 18:45 Відповісти
тюрьція скупала і не стидалась, аж бігом!
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21.09.2024 18:47 Відповісти
"Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки".
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21.09.2024 18:49 Відповісти
І що...дальльше де зезрадники...де ваша дупа сховалася в яких офшорах?
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21.09.2024 18:49 Відповісти
Не просто рашисты украли у нас зерно. Они на ето зерно закупили оружия у северной корее и ирана и подкупили кучу политиков, которых настроили против нас же с помощью нашего же зерна. И где теперь те кто кричал что нельзя сжигать поля с зерновыми и топить баржи? Теперь убийства украинцев от рашистких ракетных атак на вашей совести.
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21.09.2024 18:52 Відповісти
А запитайтеся у зільоних гнид як вони це допустили?
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21.09.2024 18:59 Відповісти
Не зрозуміло що автор статті вважає "вкраденим українським зерном". Те що "ждуни виростили на ТОТ, чи те що захопили вже зараз, тобто висіяне, вирощене і зібране на неокупованій території?
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21.09.2024 19:01 Відповісти
Воровать они начали с первого дня войны а что бы им не мешали и зерновозы не попадали под арест орки убили ракетой владельца компании "Нибулон" Вадатурского.
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21.09.2024 19:03 Відповісти
там, недалеко, такою самою ракетою, орки вбили двох молодих дівчат, вони їм також "мешали"? А про них ніхто не згадую як про Опанасовича...
Вадатурський, при всій повазі до нього, як і деяка інша миколаївська *******, відхапали землю біля річки, на території колишньої військової частини і побудували там свої хатки... от і наслідки...
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21.09.2024 20:30 Відповісти
А Зелене лайно, на скільки????
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21.09.2024 19:07 Відповісти
про крадіжку українського зерна можна було вести мову в 2022р. А в наступні роки хіба Україна фінанасувала? Сіяла? Збирала? Так, на наших землях. Але і Крим з 2014 окупований! На мій погляд, такі натянування сови на глобус не їдуть нам на користь
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21.09.2024 20:26 Відповісти
Я теж хотів це написати. Але мордор не сіяв, не збирав - все місцеві фермери, але за гроші мордору. Сумніваюсь, що вони сіяли збирали за "хліб і воду".
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21.09.2024 20:43 Відповісти
зелена влада просрала південь, здала людей, кинула на призволяще..тощо їм робити? звісно працюють і виживають як можуть, та й паспорти, звісно, побрали...і податки платять...але ж то не їх провина
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21.09.2024 21:35 Відповісти
A укрaїнчики до цього чaсу не можуть пробaчити поляків, що ті висипaли декількa мішків зернa і ні словa про цього рельного ворога.
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21.09.2024 21:25 Відповісти
 
 