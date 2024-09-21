Росія вкрала українського зерна на понад 30 млрд грн, - Офіс Генпрокурора

В Офісі генерального прокурора заявили, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice, передає Цензор.НЕТ.

Ми виділили два періоди атак росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до "зернової угоди". До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.

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За його словами, відтоді росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження. Це і "Шахеди", і "Іскандери", і ракети тактичної авіації, і ракети морського та наземного базування.

Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом російської федерації.

Як зазначив Юрій Бєлоусов, росія намагається позбавити українців засобів до існування. Вони намагаються вкрасти зерно, а якщо це не вдається – знищити.

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Він додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі – один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно.