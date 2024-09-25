Незаконне вивезення агропродукції через окупований Крим: Повідомлено про підозру капітану заарештованого в порту Рені судна. ФОТО

Капітану іноземного морського судна "USKO MFU", який здійснював вивезення агропродукції через закриті морські порти окупованого півострова Крим, заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, капітану інкриміновано порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

Слідство встановило, що в жовтні 2023 року іноземний громадянин, керуючи судном "USKO MFU" під прапором Камеруну, у порушення законодавства України та норм міжнародного морського права, здійснив незаконний захід до закритого Україною Севастопольського морського торговельного порту. Там на судно завантажили понад 3 тис. тонн агропродукції, призначеної для турецької компанії.

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У листопаді 2023 року підозрюваний здійснив незаконний вихід судна "USKO MFU" з порту м. Севастополя. З метою приховування своєї протиправної діяльності, капітан періодично вимикав Автоматичну ідентифікаційну систему "AIS", що є порушенням безпеки мореплавства, та вносив до неї фіктивні відомості щодо курсу слідування судна.

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У липні 2024 року судно "USKO MFU" було затримано в акваторії порту Рені Одеської області. На підставі ухвали суду на нього накладено арешт та передано в управління АРМА.

Також повідомляється, що іншому капітану цього судна, який у червні 2024 року керував ним під час незаконних заходу та виходу з порту м. Севастополя, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 КК України у липні 2024 року.