Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 654 430 осіб (+1370 за добу), 8883 танки, 18855 артсистем, 17 547 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА.

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 654 430 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10 .24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 654430 (+1370) осіб,

танків ‒ 8883 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од,

артилерійських систем – 18855 (+33) од,

РСЗВ / MLRS – 1204 (+0) од,

засоби ППО ‒ 963 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),

крилаті ракети ‒ 2613 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 3314 (+1)

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