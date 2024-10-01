Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 654 430 осіб (+1370 за добу), 8883 танки, 18855 артсистем, 17 547 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА.
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 654 430 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10 .24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 654430 (+1370) осіб,
- танків ‒ 8883 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од,
- артилерійських систем – 18855 (+33) од,
- РСЗВ / MLRS – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25621 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 3314 (+1)
Топ коментарі
+24 Qq Qqq #455433
показати весь коментар01.10.2024 08:55
+16 Qq Qqq #455433
показати весь коментар01.10.2024 08:58
+13 tarasii smila #448870
показати весь коментар01.10.2024 08:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
160! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та ББМ присутні. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 654 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Хай вищі сили вас бережуть!
Танки - 291
ББМ - 787 (на 120-200 од. більше ніж в літні місяці)
Стволка - 1 291 (тут відставання від літа на 300-400 стволів)
Логістика - 1 740 і це без не зрозумілих 99 одиниць віднесенних до спецтехніки. Тут також просідання - липень 2 103, серпень 2 065.
Зі святом вас захисники і захисниці.
https://uk.tgstat.com/channel/@DeepStateUA