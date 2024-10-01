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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 654 430 осіб (+1370 за добу), 8883 танки, 18855 артсистем, 17 547 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА.

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 654 430  російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10 .24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 654430 (+1370) осіб,
  • танків ‒ 8883 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17547 (+44) од,
  • артилерійських систем – 18855 (+33) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 963 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16322 (+98),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 25621 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3314 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Криму поховали понад 1200 російських окупантів за час війни

інфографіка

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6643) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+24
Минув 3877 день москальсько-української війни.
160! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та ББМ присутні. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 654 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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01.10.2024 08:55
+16
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01.10.2024 08:58
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.10.2024 08:11
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Вже котрий день високий рівень втрат серед техніки, що не може не тішити.
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01.10.2024 08:01 Відповісти
Якщо він правдивий, бо щось з поиходом сирка різко збільшилась смертність серед орків
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01.10.2024 08:10 Відповісти
Є повно свіжого відео де відбиваються механізовані штурми, так що наврад прибрехано в статистиці.
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01.10.2024 08:20 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.10.2024 08:11 Відповісти
Вже навіть не рахуємо круглих чисел. Просто дякуємо ЗСУ!
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01.10.2024 08:21 Відповісти
Минув 3877 день москальсько-української війни.
160! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та ББМ присутні. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 654 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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01.10.2024 08:55 Відповісти
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01.10.2024 08:58 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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01.10.2024 09:18 Відповісти
Це що ,від моськовії,лише одна Махачкала лишилося ??))
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01.10.2024 09:20 Відповісти
До Тольяті дві неділі, а потім 200 тисяч до Тюмені
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01.10.2024 09:41 Відповісти
Мета - "город миллионик масква"!
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01.10.2024 13:01 Відповісти
Усіх братів і сестер, хто зараз на передку, із Святом!!!
Хай вищі сили вас бережуть!
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01.10.2024 09:17 Відповісти
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01.10.2024 09:22 Відповісти
Треба ще задорного домалювати )
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01.10.2024 09:51 Відповісти
він дуже зайнятий він безпосередньо запрошує до казанів зі смолою
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01.10.2024 09:52 Відповісти
Фразою: Ну тупииииєєєє! ))
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01.10.2024 10:02 Відповісти
Вересень очикуванно став другим по чумардосам 38 130, проте першим по середньодобовим втратам 1 271. Травень ц.р. 38 940 і 1 256 відповідно.
Танки - 291
ББМ - 787 (на 120-200 од. більше ніж в літні місяці)
Стволка - 1 291 (тут відставання від літа на 300-400 стволів)
Логістика - 1 740 і це без не зрозумілих 99 одиниць віднесенних до спецтехніки. Тут також просідання - липень 2 103, серпень 2 065.

Зі святом вас захисники і захисниці.
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01.10.2024 09:35 Відповісти
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01.10.2024 10:18 Відповісти
Тим часом підари вже ввійшли в Вугледар з заходу та півдня; та в Торецьк по основній вулиці Центаральна, просочуються в інші бічні вулиці Дружби та Василя Стуса. Ворог завершиві окупацію https://deepstatemap.live/#14/49.1632115/37.9776044 Невського та просунувся біля https://deepstatemap.live/#13/48.1838801/37.3088082 Новогродівки , https://deepstatemap.live/#14/49.5278174/37.8099189 Кругляківки , https://deepstatemap.live/#14/47.7997163/37.2787975 Водяного
https://uk.tgstat.com/channel/@DeepStateUA
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01.10.2024 10:53 Відповісти
Країна-агресорка Кацапстанiя здійснює чергову спробу убезпечити від атак https://www.obozrevatel.com/entity/kerchenskij-most/ Керченський міст . Йдеться про захисний ланцюг від українських морських дронів. Проте в Чорному морі розпочався сезон штормів, і впоратися із цим завданням протягом найближчих місяців Гитлеро-Путлеровичу не вдасться. Україна вже сьогодні має всі необхідні засоби для руйнування моста. Але цю можливість буде реалізовано у момент, коли розпочнеться операція зі звільнення Криму.
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01.10.2024 11:39 Відповісти
 
 