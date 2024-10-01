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Новости Война
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Украина имеет право бить по РФ. Ограничение на дальнобойное оружие может снять только страна-поставщик, - Рютте

Рютте заявив, що Україна має право бити по РФ

Только страна-поставщик дальнобойного оружия может снять ограничения для Украины на удары по РФ этим типом оружия.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не забывайте, что Украина ведет войну самообороны, и это означает, что Украина имеет право защищать себя. И, как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Поддержка права Украины на самооборону означает, что они также могут наносить удары по законным целям на территории агрессора. В конце концов, это дело каждого союзника, чтобы определить свою поддержку Украины", - пояснил он.

По словам Рютте, вопрос о снятии ограничений "касается отдельных союзников в их отношениях с Украиной".

"И мы также должны ясно понимать, что ни одно оружие не выиграет войну", - добавил генсек НАТО.

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Он отметил, что понимает просьбу Украины, но "в конце концов, это дело каждого союзника, чтобы решить, что они хотят сделать".

При этом Рютте напомнил, что такие партнеры, как Соединенные Штаты, "потратили десятки тысяч, десятки миллиардов долларов, чтобы поддержать право Украины на самооборону".

"И давайте будем честны: Украина, вероятно, не существовала бы как страна сегодня без поддержки США", - подытожил он.

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Автор: 

оружие (10225) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+4
Згадаймо велике роззброєння зеленського.
Велике розмінування і велике розведення.
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01.10.2024 14:03
+4
Так американці ж сказали-" можете лупити куди завгодно, але своєю зброєю''.
Зєля, де ракєти?!!!
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01.10.2024 14:11
+3
замість того, що б клянчити ракети і дозволи, два роки треба було скуповувати комплектуючі.
про це, казали з самого початку. про це, кажуть зараз.
рютте, відкритим текстом волає, зе!шобле: ****, збирайте свої ракети!
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01.10.2024 14:08
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Правила форума Совет форумчан
Це ми вже 100 разів чули!
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01.10.2024 14:03 Ответить
Згадаймо велике роззброєння зеленського.
Велике розмінування і велике розведення.
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01.10.2024 14:03 Ответить
Ну от...кайф декому зламали...
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01.10.2024 14:04 Ответить
Так - без підтримки США ми б не встояли - але віина не закінчилась - путлєр все кидає на віину - Захід теж може посилити допомогу зброєю
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01.10.2024 14:07 Ответить
замість того, що б клянчити ракети і дозволи, два роки треба було скуповувати комплектуючі.
про це, казали з самого початку. про це, кажуть зараз.
рютте, відкритим текстом волає, зе!шобле: ****, збирайте свої ракети!
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01.10.2024 14:08 Ответить
А чому у 90х коли в України забирали її балістичні і крилаті ракети - цього не волали?
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01.10.2024 14:14 Ответить
тому що, кравчук и кучма, здавали всю зброю, маючи надію, що сересер вернеться.
америкоси, і не пікнули б, як що б ми відмовились, бо всі наші ракети були на них націлені.
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01.10.2024 14:17 Ответить
Скільки крилатих ракет було в Україні?

13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет «Калібр»; 2 крилаті ракети Х-22; 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.8 лип. 2024 р.
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01.10.2024 14:24 Ответить
У 2000 році Україна віддала Росії 386 ракет типу Х-22 як оплату за боргиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-nit.2021-02-15-54 [54] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-un.2022-07-05-60 [60] .

У 2001 році Україна почала ліквідацію 60 важких бомбардувальників типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниць Ту-22М3) та 423 авіаційних крилатих ракет типу Х-22https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .

Ліквідація Ту-22 та авіаційних крилатих ракет Х-22 здійснювалась відповідно до Угоди між Україною та США про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення (документ підписано 25 жовтня 1993 року), а також Угоди між Міністерствами оборони України та США щодо забезпечення України матеріально-технічними засобами, послугами та здійснення відповідної підготовки персоналу у зв'язку з ліквідацією стратегічної ядерної зброї, від 5 грудня 1993 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .

У період з 2002 по 2006 роки на аеродромах Повітряних Сил ЗС України у Миколаєві, Полтаві, Прилуках та Білій Церкві ліквідовано 60 літаків типу Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниці Ту-22М3), а на аеродромі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC) Озерне (Житомирська область) ліквідовано 401 одиницю авіаційних крилатих ракет типу Х-22. Ліквідацію решти авіаційних крилатих ракет типу Х-22 завершили в березні 2006 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .
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01.10.2024 14:28 Ответить
Так казав Гугл...сам вперше таке прочитав...то хто забирав в України її балістичні і крилаті ракети?
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01.10.2024 14:34 Ответить
та ему все 3 года все орут, а оно ложило на всех
Україні не потрібні дозволи США для ударів по Росії, вони можуть застосовувати зброю власного виробництва, - Держдеп Джерело:
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01.10.2024 14:25 Ответить
Так американці ж сказали-" можете лупити куди завгодно, але своєю зброєю''.
Зєля, де ракєти?!!!
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01.10.2024 14:11 Ответить
це тими ракетами що порізали американці ? чи може тими які забороняв виготовляти договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності який теж нав'язали американці ?
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01.10.2024 14:25 Ответить
Ракети ще треба якось наводити. Ті самі Storm Shadow наводятся по американській воєнній GPS, тому вони ниють що тоже потрібен дозвіл США. Навіть якщо нам дадуть можливість використовувати воєнний GPS, то і нам треба буде дозвіл США =(
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01.10.2024 15:19 Ответить
Значит страна поставлявшая краску которой покрасили ракеты, не может наложить напрет?
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01.10.2024 14:15 Ответить
закрийте небо!!! дайте зброю!!!
пагане нато
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01.10.2024 14:22 Ответить
Пане Рютте, продовжуйте закликати закликачів до закликів на заклит до заклику надання дозволів на далекобійну зброю! Ваші заклики нам дуже допоможуть. Дякуємо.
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01.10.2024 16:25 Ответить
 
 