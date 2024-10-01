Украина имеет право бить по РФ. Ограничение на дальнобойное оружие может снять только страна-поставщик, - Рютте

Только страна-поставщик дальнобойного оружия может снять ограничения для Украины на удары по РФ этим типом оружия.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не забывайте, что Украина ведет войну самообороны, и это означает, что Украина имеет право защищать себя. И, как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Поддержка права Украины на самооборону означает, что они также могут наносить удары по законным целям на территории агрессора. В конце концов, это дело каждого союзника, чтобы определить свою поддержку Украины", - пояснил он.

По словам Рютте, вопрос о снятии ограничений "касается отдельных союзников в их отношениях с Украиной".

"И мы также должны ясно понимать, что ни одно оружие не выиграет войну", - добавил генсек НАТО.

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Он отметил, что понимает просьбу Украины, но "в конце концов, это дело каждого союзника, чтобы решить, что они хотят сделать".

При этом Рютте напомнил, что такие партнеры, как Соединенные Штаты, "потратили десятки тысяч, десятки миллиардов долларов, чтобы поддержать право Украины на самооборону".

"И давайте будем честны: Украина, вероятно, не существовала бы как страна сегодня без поддержки США", - подытожил он.

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