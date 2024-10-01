Украина имеет право бить по РФ. Ограничение на дальнобойное оружие может снять только страна-поставщик, - Рютте
Только страна-поставщик дальнобойного оружия может снять ограничения для Украины на удары по РФ этим типом оружия.
Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Не забывайте, что Украина ведет войну самообороны, и это означает, что Украина имеет право защищать себя. И, как мы знаем, согласно международному праву, это право не заканчивается на границе. Поддержка права Украины на самооборону означает, что они также могут наносить удары по законным целям на территории агрессора. В конце концов, это дело каждого союзника, чтобы определить свою поддержку Украины", - пояснил он.
По словам Рютте, вопрос о снятии ограничений "касается отдельных союзников в их отношениях с Украиной".
"И мы также должны ясно понимать, что ни одно оружие не выиграет войну", - добавил генсек НАТО.
Он отметил, что понимает просьбу Украины, но "в конце концов, это дело каждого союзника, чтобы решить, что они хотят сделать".
При этом Рютте напомнил, что такие партнеры, как Соединенные Штаты, "потратили десятки тысяч, десятки миллиардов долларов, чтобы поддержать право Украины на самооборону".
"И давайте будем честны: Украина, вероятно, не существовала бы как страна сегодня без поддержки США", - подытожил он.
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Велике розмінування і велике розведення.
про це, казали з самого початку. про це, кажуть зараз.
рютте, відкритим текстом волає, зе!шобле: ****, збирайте свої ракети!
америкоси, і не пікнули б, як що б ми відмовились, бо всі наші ракети були на них націлені.
13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет «Калібр»; 2 крилаті ракети Х-22; 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.8 лип. 2024 р.
У 2001 році Україна почала ліквідацію 60 важких бомбардувальників типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниць Ту-22М3) та 423 авіаційних крилатих ракет типу Х-22https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .
Ліквідація Ту-22 та авіаційних крилатих ракет Х-22 здійснювалась відповідно до Угоди між Україною та США про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення (документ підписано 25 жовтня 1993 року), а також Угоди між Міністерствами оборони України та США щодо забезпечення України матеріально-технічними засобами, послугами та здійснення відповідної підготовки персоналу у зв'язку з ліквідацією стратегічної ядерної зброї, від 5 грудня 1993 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .
У період з 2002 по 2006 роки на аеродромах Повітряних Сил ЗС України у Миколаєві, Полтаві, Прилуках та Білій Церкві ліквідовано 60 літаків типу Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниці Ту-22М3), а на аеродромі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC) Озерне (Житомирська область) ліквідовано 401 одиницю авіаційних крилатих ракет типу Х-22. Ліквідацію решти авіаційних крилатих ракет типу Х-22 завершили в березні 2006 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .
Україні не потрібні дозволи США для ударів по Росії, вони можуть застосовувати зброю власного виробництва, - Держдеп Джерело:
Зєля, де ракєти?!!!
пагане нато