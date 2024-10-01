Україна має право бити по РФ. Обмеження на далекобійну зброю може зняти лише країна постачальник, - Рютте

Лише країна-постачальник далекобійної зброї може зняти обмеження для України на удари по РФ цим типом зброї.

Про це на пресконференції заявив генсек НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не забуваймо, що Україна веде війну самооборони, і це означає, що Україна має право захищати себе. І, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть завдавати ударів по законних цілях на території агресора. Зрештою, це справа кожного союзника, щоб визначити свою підтримку України", - пояснив він.

За словами Рютте, питання щодо зняття обмежень "стосується окремих союзників у їхніх відносинах з Україною".

"І ми також маємо ясно розуміти, що жодна єдина зброя не виграє війну", - додав генсек НАТО.

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Він зазначив, що розуміє прохання України, але "зрештою, це справа кожного союзника, щоб вирішити, що вони хочуть зробити".

При цьому Рютте нагадав, що такі партнери, як Сполучені Штати, "витратили десятки тисяч, десятки мільярдів доларів, щоб підтримати право України на самооборону".

"І будьмо чесні: Україна, ймовірно, не існувала б як країна сьогодні без підтримки США", - підсумував він.

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