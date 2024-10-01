Україна має право бити по РФ. Обмеження на далекобійну зброю може зняти лише країна постачальник, - Рютте
Лише країна-постачальник далекобійної зброї може зняти обмеження для України на удари по РФ цим типом зброї.
Про це на пресконференції заявив генсек НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не забуваймо, що Україна веде війну самооборони, і це означає, що Україна має право захищати себе. І, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть завдавати ударів по законних цілях на території агресора. Зрештою, це справа кожного союзника, щоб визначити свою підтримку України", - пояснив він.
За словами Рютте, питання щодо зняття обмежень "стосується окремих союзників у їхніх відносинах з Україною".
"І ми також маємо ясно розуміти, що жодна єдина зброя не виграє війну", - додав генсек НАТО.
Він зазначив, що розуміє прохання України, але "зрештою, це справа кожного союзника, щоб вирішити, що вони хочуть зробити".
При цьому Рютте нагадав, що такі партнери, як Сполучені Штати, "витратили десятки тисяч, десятки мільярдів доларів, щоб підтримати право України на самооборону".
"І будьмо чесні: Україна, ймовірно, не існувала б як країна сьогодні без підтримки США", - підсумував він.
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Велике розмінування і велике розведення.
про це, казали з самого початку. про це, кажуть зараз.
рютте, відкритим текстом волає, зе!шобле: ****, збирайте свої ракети!
америкоси, і не пікнули б, як що б ми відмовились, бо всі наші ракети були на них націлені.
13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет «Калібр»; 2 крилаті ракети Х-22; 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.8 лип. 2024 р.
У 2001 році Україна почала ліквідацію 60 важких бомбардувальників типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниць Ту-22М3) та 423 авіаційних крилатих ракет типу Х-22https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .
Ліквідація Ту-22 та авіаційних крилатих ракет Х-22 здійснювалась відповідно до Угоди між Україною та США про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення (документ підписано 25 жовтня 1993 року), а також Угоди між Міністерствами оборони України та США щодо забезпечення України матеріально-технічними засобами, послугами та здійснення відповідної підготовки персоналу у зв'язку з ліквідацією стратегічної ядерної зброї, від 5 грудня 1993 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .
У період з 2002 по 2006 роки на аеродромах Повітряних Сил ЗС України у Миколаєві, Полтаві, Прилуках та Білій Церкві ліквідовано 60 літаків типу Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниці Ту-22М3), а на аеродромі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC) Озерне (Житомирська область) ліквідовано 401 одиницю авіаційних крилатих ракет типу Х-22. Ліквідацію решти авіаційних крилатих ракет типу Х-22 завершили в березні 2006 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .
Україні не потрібні дозволи США для ударів по Росії, вони можуть застосовувати зброю власного виробництва, - Держдеп Джерело:
Зєля, де ракєти?!!!
пагане нато