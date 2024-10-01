УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11547 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 260 18

Україна має право бити по РФ. Обмеження на далекобійну зброю може зняти лише країна постачальник, - Рютте

Рютте заявив, що Україна має право бити по РФ

Лише країна-постачальник далекобійної зброї може зняти обмеження для України на удари по РФ цим типом зброї.

Про це на пресконференції заявив генсек НАТО Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не забуваймо, що Україна веде війну самооборони, і це означає, що Україна має право захищати себе. І, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть завдавати ударів по законних цілях на території агресора. Зрештою, це справа кожного союзника, щоб визначити свою підтримку України", - пояснив він.

За словами Рютте, питання щодо зняття обмежень "стосується окремих союзників у їхніх відносинах з Україною".

"І ми також маємо ясно розуміти, що жодна єдина зброя не виграє війну", - додав генсек НАТО.

Також читайте: Зеленський привітав Рютте на посту генсека НАТО: "Сподіваюся на продуктивну співпрацю"

Він зазначив, що розуміє прохання України, але "зрештою, це справа кожного союзника, щоб вирішити, що вони хочуть зробити".

При цьому Рютте нагадав, що такі партнери, як Сполучені Штати, "витратили десятки тисяч, десятки мільярдів доларів, щоб підтримати право України на самооборону".

"І будьмо чесні: Україна, ймовірно, не існувала б як країна сьогодні без підтримки США", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про погрози Путіна: "Ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї"

Автор: 

зброя (7480) Рютте Марк (402)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Згадаймо велике роззброєння зеленського.
Велике розмінування і велике розведення.
показати весь коментар
01.10.2024 14:03
+4
Так американці ж сказали-" можете лупити куди завгодно, але своєю зброєю''.
Зєля, де ракєти?!!!
показати весь коментар
01.10.2024 14:11
+3
замість того, що б клянчити ракети і дозволи, два роки треба було скуповувати комплектуючі.
про це, казали з самого початку. про це, кажуть зараз.
рютте, відкритим текстом волає, зе!шобле: ****, збирайте свої ракети!
показати весь коментар
01.10.2024 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це ми вже 100 разів чули!
показати весь коментар
01.10.2024 14:03 Відповісти
Згадаймо велике роззброєння зеленського.
Велике розмінування і велике розведення.
показати весь коментар
01.10.2024 14:03 Відповісти
Ну от...кайф декому зламали...
показати весь коментар
01.10.2024 14:04 Відповісти
Так - без підтримки США ми б не встояли - але віина не закінчилась - путлєр все кидає на віину - Захід теж може посилити допомогу зброєю
показати весь коментар
01.10.2024 14:07 Відповісти
замість того, що б клянчити ракети і дозволи, два роки треба було скуповувати комплектуючі.
про це, казали з самого початку. про це, кажуть зараз.
рютте, відкритим текстом волає, зе!шобле: ****, збирайте свої ракети!
показати весь коментар
01.10.2024 14:08 Відповісти
А чому у 90х коли в України забирали її балістичні і крилаті ракети - цього не волали?
показати весь коментар
01.10.2024 14:14 Відповісти
тому що, кравчук и кучма, здавали всю зброю, маючи надію, що сересер вернеться.
америкоси, і не пікнули б, як що б ми відмовились, бо всі наші ракети були на них націлені.
показати весь коментар
01.10.2024 14:17 Відповісти
Скільки крилатих ракет було в Україні?

13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет «Калібр»; 2 крилаті ракети Х-22; 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.8 лип. 2024 р.
показати весь коментар
01.10.2024 14:24 Відповісти
У 2000 році Україна віддала Росії 386 ракет типу Х-22 як оплату за боргиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-nit.2021-02-15-54 [54] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-un.2022-07-05-60 [60] .

У 2001 році Україна почала ліквідацію 60 важких бомбардувальників типу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-22 Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниць Ту-22М3) та 423 авіаційних крилатих ракет типу Х-22https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .

Ліквідація Ту-22 та авіаційних крилатих ракет Х-22 здійснювалась відповідно до Угоди між Україною та США про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення (документ підписано 25 жовтня 1993 року), а також Угоди між Міністерствами оборони України та США щодо забезпечення України матеріально-технічними засобами, послугами та здійснення відповідної підготовки персоналу у зв'язку з ліквідацією стратегічної ядерної зброї, від 5 грудня 1993 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .

У період з 2002 по 2006 роки на аеродромах Повітряних Сил ЗС України у Миколаєві, Полтаві, Прилуках та Білій Церкві ліквідовано 60 літаків типу Ту-22 (17 одиниць Ту-22М2 та 43 одиниці Ту-22М3), а на аеродромі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC) Озерне (Житомирська область) ліквідовано 401 одиницю авіаційних крилатих ракет типу Х-22. Ліквідацію решти авіаційних крилатих ракет типу Х-22 завершили в березні 2006 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-22#cite_note-ump.2019-01-27-62 [62] .
показати весь коментар
01.10.2024 14:28 Відповісти
Так казав Гугл...сам вперше таке прочитав...то хто забирав в України її балістичні і крилаті ракети?
показати весь коментар
01.10.2024 14:34 Відповісти
та ему все 3 года все орут, а оно ложило на всех
Україні не потрібні дозволи США для ударів по Росії, вони можуть застосовувати зброю власного виробництва, - Держдеп Джерело:
показати весь коментар
01.10.2024 14:25 Відповісти
Так американці ж сказали-" можете лупити куди завгодно, але своєю зброєю''.
Зєля, де ракєти?!!!
показати весь коментар
01.10.2024 14:11 Відповісти
це тими ракетами що порізали американці ? чи може тими які забороняв виготовляти договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності який теж нав'язали американці ?
показати весь коментар
01.10.2024 14:25 Відповісти
Ракети ще треба якось наводити. Ті самі Storm Shadow наводятся по американській воєнній GPS, тому вони ниють що тоже потрібен дозвіл США. Навіть якщо нам дадуть можливість використовувати воєнний GPS, то і нам треба буде дозвіл США =(
показати весь коментар
01.10.2024 15:19 Відповісти
Значит страна поставлявшая краску которой покрасили ракеты, не может наложить напрет?
показати весь коментар
01.10.2024 14:15 Відповісти
закрийте небо!!! дайте зброю!!!
пагане нато
показати весь коментар
01.10.2024 14:22 Відповісти
Пане Рютте, продовжуйте закликати закликачів до закликів на заклит до заклику надання дозволів на далекобійну зброю! Ваші заклики нам дуже допоможуть. Дякуємо.
показати весь коментар
01.10.2024 16:25 Відповісти
 
 