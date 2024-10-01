Рютте про погрози Путіна: "Ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї"

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, заяви Путіна не є новими, це лише слова.

"Звісно, ми чуємо регулярні погрози Кремля, і ця риторика нерозсудлива та безвідповідальна. Але водночас, маю чітко наголосити, ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї. Це те, що я маю сказати про стан справ на даний час", - сказав Рютте.

"Нехай говорить про свій ядерний арсенал – адже він і хоче, щоб ми говорили про його ядерний арсенал. А я думаю, що нам цього не варто робити. Нам потрібно зосередитися на тому факті, що зараз загрози застосування ядерної зброї немає", - додав він.

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Генсек вважає, що якщо світ піде на поступки перед погрозами Путіна, це стане небезпечним прецедентом.

"Тоді виявиться, що застосування військової сили дозволяє країні добитися бажаного. І ми не можемо так робити", - підсумував Рютте.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

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