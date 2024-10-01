Рютте про погрози Путіна: "Ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї"
Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За його словами, заяви Путіна не є новими, це лише слова.
"Звісно, ми чуємо регулярні погрози Кремля, і ця риторика нерозсудлива та безвідповідальна. Але водночас, маю чітко наголосити, ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї. Це те, що я маю сказати про стан справ на даний час", - сказав Рютте.
"Нехай говорить про свій ядерний арсенал – адже він і хоче, щоб ми говорили про його ядерний арсенал. А я думаю, що нам цього не варто робити. Нам потрібно зосередитися на тому факті, що зараз загрози застосування ядерної зброї немає", - додав він.
Генсек вважає, що якщо світ піде на поступки перед погрозами Путіна, це стане небезпечним прецедентом.
"Тоді виявиться, що застосування військової сили дозволяє країні добитися бажаного. І ми не можемо так робити", - підсумував Рютте.
Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.
Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
😂👍
по-друге, я бачу в його очах бєзнадьогу та страх, бо він хотів "срубіть Кієв по-льогкому", а ввязався в війну, яка його ж і прикончить
в абсолютній більшості випадків рашку послали мєлкім лєсом 😂👍
Крутий дядько.
Здається мені, що при ньому ми таки вступимо в НАТО
хіба що одна з десяти ракет
.
"партнери" роблять вигляд, що лякаються
"ета такой палітічєский трюк"
Сейчас ситуация прямо противоположная. Так зачем РФ применять ЯО?
Рютте - аналитик уровня "бог"
То запитай у ***** - навіщо воно лякає ядерною бімбою .!?
Мабуть воно все ж не вважає що діла в нього йдуть - збсь , інакше не погрожував би .
Діпстейст усе бреше. Захід дає Україні ешелони озброєнь. В економіці (особливо в енергетиці) України все в повному порядку. У ТЦК черги добровольців. «Санкції з пекла» ось-ось (завтра, ну максимум післязавтра) повністю зруйнують економіку РФ. З чого ж путіну вважати, що у нього все *******? У нього все вкрай куєво.
Може ти тільки з Марсу прилетів , і ще не в курсі - шо тут і до чого ,, то ж пояснюю - кацапня на найбільш успішній для себе ділянці фронту за рік наступу просунулася на жалюгідні 28 км ( пабьєда така шо пц ! Жора жуков вже заї..вся крутитися в труні ) , Захід не сьогодні так завтра оголосить про зняття обмежень на удари своїми ракетами по паРаші , паливні і збройні склади палають і злітають в повітря , ЗСУ з Курської обл кацапам вигнати не вдається , флот з Чорного моря давно втік і тд . тп .!
Ну і в двох словах про економіку рашки - облікова ставка вже - 19 ( якщо не тупий то зрозумієш що це означає ) і тд і тп .
Отже у ***** все збсь . ! Всьо ідьот - па плану .. Нахея погрожує - не зрозуміло .
Не розумієш - запитай. Золоте правило.