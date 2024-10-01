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Новини Війна
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Рютте про погрози Путіна: "Ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї"

Рютте прокоментував ядерні погрози Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, заяви Путіна не є новими, це лише слова.

"Звісно, ми чуємо регулярні погрози Кремля, і ця риторика нерозсудлива та безвідповідальна. Але водночас, маю чітко наголосити, ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування ядерної зброї. Це те, що я маю сказати про стан справ на даний час", - сказав Рютте.

"Нехай говорить про свій ядерний арсенал – адже він і хоче, щоб ми говорили про його ядерний арсенал. А я думаю, що нам цього не варто робити. Нам потрібно зосередитися на тому факті, що зараз загрози застосування ядерної зброї немає", - додав він.

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Генсек вважає, що якщо світ піде на поступки перед погрозами Путіна, це стане небезпечним прецедентом.

"Тоді виявиться, що застосування військової сили дозволяє країні добитися бажаного. І ми не можемо так робити", - підсумував Рютте.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерні погрози Путіна не повинні стримувати НАТО від допомоги Україні, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6469) росія (65459) ядерна зброя (1158) Рютте Марк (402)


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Топ коментарі
+2
Идиотизм какой то. Мы не видим угрозы - сейчас может и не видите. Но чтобы угроза не появилась нужно говорить - что как только мы увидим - мы передадим ВВС Израиля координаты бункера на Валдае и обеспечим им аэродромы подскока. Плешивая крыса очень хочет жить.
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01.10.2024 13:56
+2
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01.10.2024 14:01
+2
Молодець Рютте!

Крутий дядько.
Здається мені, що при ньому ми таки вступимо в НАТО
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01.10.2024 14:09
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Идиотизм какой то. Мы не видим угрозы - сейчас может и не видите. Но чтобы угроза не появилась нужно говорить - что как только мы увидим - мы передадим ВВС Израиля координаты бункера на Валдае и обеспечим им аэродромы подскока. Плешивая крыса очень хочет жить.
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01.10.2024 13:56 Відповісти
ВПС Фінляндії можете доручити. Там вже Ф-35 є.
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01.10.2024 17:40 Відповісти
Рютте легко казати. Доньки ***** живуть в Амстері. А шо робити бідним нещасним Штатам?
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01.10.2024 13:57 Відповісти
Нє, це якась одна певний час жила з чоловіком. Зараз вже наче на РФ.
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01.10.2024 17:41 Відповісти
"...ми не бачимо ніякої навислої загрози застосування . Ти б іще запропонував готуватися до шашликів. Рютте- це Зеленський напередодні війни.
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01.10.2024 14:00 Відповісти
бьемся в истерике что ядрьоные судила буйла никого НЕ испугали?
😂👍
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01.10.2024 14:06 Відповісти
Ті, Алекс Мышкевич, тоже видишь мир в глазах Путина?
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01.10.2024 14:09 Відповісти
по-перше, для тебе Путін, а для для мене - хрєн простой

по-друге, я бачу в його очах бєзнадьогу та страх, бо він хотів "срубіть Кієв по-льогкому", а ввязався в війну, яка його ж і прикончить
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01.10.2024 14:29 Відповісти
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01.10.2024 14:01 Відповісти
ну і ?

в абсолютній більшості випадків рашку послали мєлкім лєсом 😂👍
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01.10.2024 14:08 Відповісти
Молодець Рютте!

Крутий дядько.
Здається мені, що при ньому ми таки вступимо в НАТО
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01.10.2024 14:09 Відповісти
Учитывая что из 7 запусков ракет, которые могут нести ЯО, только одна долетела, Воронежу стоит подумать где купить всё белое
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01.10.2024 14:10 Відповісти
Іскандери, кинджали і х-101 теж можуть нести ядерні боєголовки. Аби щось написати...
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01.10.2024 14:18 Відповісти
нести можуть, а вот чи донесуть ?

хіба що одна з десяти ракет

.
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01.10.2024 14:33 Відповісти
Долітають же ...
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01.10.2024 17:43 Відповісти
Уже сбиваются перечисленные. А вот с сарматами продлема - не хотят летать
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01.10.2024 18:25 Відповісти
путін робить вигляд, що лякає
"партнери" роблять вигляд, що лякаються
"ета такой палітічєский трюк"
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01.10.2024 14:27 Відповісти
Наибольшая угроза применения ЯО была в начале осени 2022 г. , т.е. когда армия РФ терпела поражение и их оборона по всей линии фронта трещала по всем швам.
Сейчас ситуация прямо противоположная. Так зачем РФ применять ЯО?
Рютте - аналитик уровня "бог"
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01.10.2024 15:04 Відповісти
Ти теж - нівроку ..
То запитай у ***** - навіщо воно лякає ядерною бімбою .!?
Мабуть воно все ж не вважає що діла в нього йдуть - збсь , інакше не погрожував би .
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01.10.2024 15:57 Відповісти
Повністю з тобою згоден, путін "не вважає, що справи у нього йдуть *******".
Діпстейст усе бреше. Захід дає Україні ешелони озброєнь. В економіці (особливо в енергетиці) України все в повному порядку. У ТЦК черги добровольців. «Санкції з пекла» ось-ось (завтра, ну максимум післязавтра) повністю зруйнують економіку РФ. З чого ж путіну вважати, що у нього все *******? У нього все вкрай куєво.
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01.10.2024 16:11 Відповісти
До чого тут Україна , товаріщ оналітєг .? Це Україна лякає ***** - яз , чи ***** Україну ? Ти нічого не наплутав , шукатєль зради ?
Може ти тільки з Марсу прилетів , і ще не в курсі - шо тут і до чого ,, то ж пояснюю - кацапня на найбільш успішній для себе ділянці фронту за рік наступу просунулася на жалюгідні 28 км ( пабьєда така шо пц ! Жора жуков вже заї..вся крутитися в труні ) , Захід не сьогодні так завтра оголосить про зняття обмежень на удари своїми ракетами по паРаші , паливні і збройні склади палають і злітають в повітря , ЗСУ з Курської обл кацапам вигнати не вдається , флот з Чорного моря давно втік і тд . тп .!
Ну і в двох словах про економіку рашки - облікова ставка вже - 19 ( якщо не тупий то зрозумієш що це означає ) і тд і тп .
Отже у ***** все збсь . ! Всьо ідьот - па плану .. Нахея погрожує - не зрозуміло .
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01.10.2024 16:44 Відповісти
Багато букв. Головне - це останнє твоє речення. Тільки ти там одне слово пропустив - «мені».
Не розумієш - запитай. Золоте правило.
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01.10.2024 17:04 Відповісти
Рютте-думаю з яйцями,кацапам треба напрягти оч...ко
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01.10.2024 17:42 Відповісти
 
 