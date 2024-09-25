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Новини Війна
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Путін розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання РИА Новости.

Путін розширив умови, за яких росіяни зможуть використати ядерне озброєння, зокрема:

  • Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Росії та Білорусії як учасника Союзної держави
  • Росія може розглянути питання застосування ядерної зброї вже після достовірних даних про масований старт ракет і БПЛА під час перетину кордону
  • Агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію
  • Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу

Дивіться: Пропоную завдати "ніжного" ядерного удару по Україні: Російський фізик написав листа Путіну. ВIДЕО

Крім того, Путін заявив, що в проєкті основ держполітики Росії в галузі ядерного стримування розширено категорію країн і військових союзів, доповнено перелік військових загроз. 

За його словами, спеціалісти за останній рік провели глибокий аналіз, оцінили необхідність коригування підходів до можливого використання ядерних сил.

Також господар Кремля вважає, що уточнения засад держполітики Росії в галузі ядерного стримування є вивіреними і відповідними військовим загрозам і ризикам, а ядерна тріада залишається найважливішою гарантією забезпечення безпеки держави і громадян.

Новина РИА про нові умови використання ядерної зброї в РФ

Читайте: Погрози Путіна про ядерну зброю є порожніми. У Заходу є свої "червоні лінії", - Сікорський

Автор: 

путін володимир (23869) росія (65346) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+52
Не знаю хто автор , але - Браво !
Вчерашний день в ООН - это был прямо день открытых дверей в клинике для импотентов. Там прошло заседание по теме военной агрессии России против Украины. И практически все резко осудили Путина. Глава Госдепа США резко осудил Путина. Глава МИД Польши резко осудил Путина. Глава МИД Германии резко осудила Путина. Глава МИД Великобритании не просто резко осудил Путина. Он даже сказал, что мы, Запад, всё про твои, Путин, дела знаем. Всё знаем про твои военные преступления, про репрессии внутри России, про подрывную работу в странах Запада. Так прямо и сказал. Вообще не побоялся. Посмотрите видео, посмотрите, как решительно глава МИД Британии глядит в камеру, сколько стали в его голосе. И? И что дальше-то? Всё знаете - и? Я представляю себе городок. Дом в городке, в котором живёт мирная семья. И в этот дом вломился маньяк-убийца. И теперь из дома несутся крики и плач детей. А перед домом собрались все полицейские городка. Собрались, стоят и решительно так кричат: - Мы знаем, что ты там творишь! - Мы знаем, кто ты такой! - Мы знаем о твоих прошлых преступлениях! - Мы знаем, что и у себя дома ты насильничаешь! Кричат решительно, но с места не двигаются. И тут из дома выбегает подросток. Бросается к полицейским и просит помочь, просит войти в дом и грохнуть маньяка. - Нет-нет - отвечают полицейские - это же эскалация. Тогда подросток просит дать ему пистолет, он справится сам. - Нет-нет - отвечают полицейские - это же эскалация. Потом полицейские, посовещавшись, выдают подростку бумагу с адресованным маньяку предупреждением о недопустимости его действий, и просят эту бумагу маньяку передать. После этого полицейские с чувством выполненного долга расходятся.
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25.09.2024 20:35
+30
Ну ось вам таке!
***** Україну перемогти не може, то я трясе тепер ядрьоною дубиною! Лошара!
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25.09.2024 20:33
+30

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25.09.2024 20:38
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Сторінка 3 з 3
класно у нас сша і англія яз забрали. Молодці союзники. В оон стурбовано виступили і будемо потужно сперечатися про 10 танків і ракети дальністю 300 км ще 3 роки.
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26.09.2024 01:00 Відповісти
Ніякого союзу між Україною та США/Великобританією немає. Не видумуйте. Вони спонсори.
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26.09.2024 18:25 Відповісти
спробуйте перечитати текст ще раз. Може дойде
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26.09.2024 22:15 Відповісти
"Молодці союзники." - які ще союзники:?
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27.09.2024 01:57 Відповісти
Під Трампа , Путін швидко написав риторику… Трамп лякає світ 3 світовою… Путін підігруе…
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26.09.2024 01:00 Відповісти
Щоб розвіяти пропаганду, треба Україні вдарити зі всіх ракет…
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26.09.2024 01:02 Відповісти
Не бути ж терпилами….,)*
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26.09.2024 01:03 Відповісти
набазьграв на стіні нові "червоні" лінії які ЗСУ ще не перейшли
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26.09.2024 01:02 Відповісти
Ну тоді кінець світу вже.сьогодні?! А вони кончені, все можливо
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26.09.2024 03:38 Відповісти
Людина яка хвора і доживає останні роки свого життя хоче зруйнувати світ, це не є нове, після Гітлера,' буддизм каже, що є реінкарнація, але людство каже, що смерть одного "дебіла" збереже людство від загибелі
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26.09.2024 03:50 Відповісти
Смерть Путіна
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26.09.2024 03:57 Відповісти
Ну так ***** скоро изменит ещё условия, за убийство русских солдат, может применить ядерное оружие. Украине надо восстановить свой ядерный статус.
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26.09.2024 06:00 Відповісти
що - до сих пір не зрозуміли ? рашка - це дубина в руках світового сіонізму.цією дубиною кучка нелюдів лякає весь світ.щоб боялись і не заважали робити їх нелюдські справи.
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26.09.2024 07:45 Відповісти
В подяку пуцкіну зелена шмаркля продовжила прокачку нафти в Угорщину для того щоб пуцкін заробляв гроші для орківської армії.
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26.09.2024 08:51 Відповісти
У цьому путінському списку - піхва для України, особливо у частині "стартів ракет і БПЛА при пересіченні кордону".
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26.09.2024 09:03 Відповісти
Агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію
Тобто - Росія атаку на її територію ЗСУ визнає "ядерною загрозою"?!!! А як же "Будапештський меморандум"? По суті - Росія ЗОБОВ"ЯЗАНА" "принять меры"
 "Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу"
Цікаво - якщо ми "перднемо" у бік Росії - ми цим створимо "критичну загрозу"???Адже це вони самі собі втановлюють!!!
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26.09.2024 09:20 Відповісти
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26.09.2024 11:36 Відповісти
Нагадує невихованого малюка, що лежить посередині торгового залу, б'є руками та ногами по підлозі й верещить: "Хачу ядерною бомбою вдарити!!! Хачу-хачу-хачуууу!!!!!"
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26.09.2024 10:05 Відповісти
А я хочу, щоб це абсолютне зло застосувало ядерну зброю - бо тоді воно буде моментально знищене і світ стане набагато безпечнішим і чистішим і закінчиться ця жахлива, кривава війна, а всіляка терористична наволоч зрозуміє, що безкарності не існує!
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26.09.2024 10:46 Відповісти
не буде воно знищене. Немає ким
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26.09.2024 22:16 Відповісти
дегенерат !! От не даремно ж фахівці відправляють людину на пенсію у 60-65 років. Це не безпідставно. Мізки висихають геть, або працюють неповноцінно.
****** на пенсію, плюгаве чмо!
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26.09.2024 11:02 Відповісти
ми підірвемо наші атомні станції. Так що здохнуть усі!
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26.09.2024 11:04 Відповісти
Та застосовуй вже скоріше, ми втомились «боятись»
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26.09.2024 11:18 Відповісти
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26.09.2024 11:33 Відповісти
Пукін розширив область пукана
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26.09.2024 12:24 Відповісти
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