Путін розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю

Кремлівський диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише російське видання РИА Новости.

Путін розширив умови, за яких росіяни зможуть використати ядерне озброєння, зокрема:

Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Росії та Білорусії як учасника Союзної держави

Росія може розглянути питання застосування ядерної зброї вже після достовірних даних про масований старт ракет і БПЛА під час перетину кордону

Агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію

Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу

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Крім того, Путін заявив, що в проєкті основ держполітики Росії в галузі ядерного стримування розширено категорію країн і військових союзів, доповнено перелік військових загроз.

За його словами, спеціалісти за останній рік провели глибокий аналіз, оцінили необхідність коригування підходів до можливого використання ядерних сил.

Також господар Кремля вважає, що уточнения засад держполітики Росії в галузі ядерного стримування є вивіреними і відповідними військовим загрозам і ризикам, а ядерна тріада залишається найважливішою гарантією забезпечення безпеки держави і громадян.

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