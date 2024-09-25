РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10907 посетителей онлайн
Новости Война
29 057 226

Путин расширил список условий, при которых РФ может применить ядерное оружие

Кремлевский диктатор Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета Безопасности относительно ядерного сдерживания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание РИА Новости.

Путин расширил условия, при которых россияне смогут использовать ядерное вооружение, в частности:

  • Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.
  • Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.
  • Агрессию со стороны неядерной державы с участием ядерной предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.
  • Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в частности если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу.

Смотрите также: Предлагаю нанести "нежный" ядерный удар по Украине: Российский физик написал письмо Путину. ВИДЕО

Кроме того, Путин заявил, что в проекте основ госполитики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз.

По его словам, специалисты за последний год провели глубокий анализ, оценили необходимость корректировки подходов к возможному использованию ядерных сил.

Также хозяин Кремля считает, что уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания являются выверенными и соответствующими военным угрозам и рискам, а ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан.

Новина РИА про нові умови використання ядерної зброї в РФ

Читайте также: Угрозы Путина о ядерном оружии пусты. У Запада есть свои "красные линии", - Сикорский

Автор: 

путин владимир (31306) россия (95645) ядерное оружие (1336)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
Не знаю хто автор , але - Браво !
Вчерашний день в ООН - это был прямо день открытых дверей в клинике для импотентов. Там прошло заседание по теме военной агрессии России против Украины. И практически все резко осудили Путина. Глава Госдепа США резко осудил Путина. Глава МИД Польши резко осудил Путина. Глава МИД Германии резко осудила Путина. Глава МИД Великобритании не просто резко осудил Путина. Он даже сказал, что мы, Запад, всё про твои, Путин, дела знаем. Всё знаем про твои военные преступления, про репрессии внутри России, про подрывную работу в странах Запада. Так прямо и сказал. Вообще не побоялся. Посмотрите видео, посмотрите, как решительно глава МИД Британии глядит в камеру, сколько стали в его голосе. И? И что дальше-то? Всё знаете - и? Я представляю себе городок. Дом в городке, в котором живёт мирная семья. И в этот дом вломился маньяк-убийца. И теперь из дома несутся крики и плач детей. А перед домом собрались все полицейские городка. Собрались, стоят и решительно так кричат: - Мы знаем, что ты там творишь! - Мы знаем, кто ты такой! - Мы знаем о твоих прошлых преступлениях! - Мы знаем, что и у себя дома ты насильничаешь! Кричат решительно, но с места не двигаются. И тут из дома выбегает подросток. Бросается к полицейским и просит помочь, просит войти в дом и грохнуть маньяка. - Нет-нет - отвечают полицейские - это же эскалация. Тогда подросток просит дать ему пистолет, он справится сам. - Нет-нет - отвечают полицейские - это же эскалация. Потом полицейские, посовещавшись, выдают подростку бумагу с адресованным маньяку предупреждением о недопустимости его действий, и просят эту бумагу маньяку передать. После этого полицейские с чувством выполненного долга расходятся.
показать весь комментарий
25.09.2024 20:35
+30
Ну ось вам таке!
***** Україну перемогти не може, то я трясе тепер ядрьоною дубиною! Лошара!
показать весь комментарий
25.09.2024 20:33
+30

показать весь комментарий
25.09.2024 20:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
класно у нас сша і англія яз забрали. Молодці союзники. В оон стурбовано виступили і будемо потужно сперечатися про 10 танків і ракети дальністю 300 км ще 3 роки.
показать весь комментарий
26.09.2024 01:00 Ответить
Ніякого союзу між Україною та США/Великобританією немає. Не видумуйте. Вони спонсори.
показать весь комментарий
26.09.2024 18:25 Ответить
спробуйте перечитати текст ще раз. Може дойде
показать весь комментарий
26.09.2024 22:15 Ответить
"Молодці союзники." - які ще союзники:?
показать весь комментарий
27.09.2024 01:57 Ответить
Під Трампа , Путін швидко написав риторику… Трамп лякає світ 3 світовою… Путін підігруе…
показать весь комментарий
26.09.2024 01:00 Ответить
Щоб розвіяти пропаганду, треба Україні вдарити зі всіх ракет…
показать весь комментарий
26.09.2024 01:02 Ответить
Не бути ж терпилами….,)*
показать весь комментарий
26.09.2024 01:03 Ответить
набазьграв на стіні нові "червоні" лінії які ЗСУ ще не перейшли
показать весь комментарий
26.09.2024 01:02 Ответить
Ну тоді кінець світу вже.сьогодні?! А вони кончені, все можливо
показать весь комментарий
26.09.2024 03:38 Ответить
Людина яка хвора і доживає останні роки свого життя хоче зруйнувати світ, це не є нове, після Гітлера,' буддизм каже, що є реінкарнація, але людство каже, що смерть одного "дебіла" збереже людство від загибелі
показать весь комментарий
26.09.2024 03:50 Ответить
Смерть Путіна
показать весь комментарий
26.09.2024 03:57 Ответить
Ну так ***** скоро изменит ещё условия, за убийство русских солдат, может применить ядерное оружие. Украине надо восстановить свой ядерный статус.
показать весь комментарий
26.09.2024 06:00 Ответить
що - до сих пір не зрозуміли ? рашка - це дубина в руках світового сіонізму.цією дубиною кучка нелюдів лякає весь світ.щоб боялись і не заважали робити їх нелюдські справи.
показать весь комментарий
26.09.2024 07:45 Ответить
В подяку пуцкіну зелена шмаркля продовжила прокачку нафти в Угорщину для того щоб пуцкін заробляв гроші для орківської армії.
показать весь комментарий
26.09.2024 08:51 Ответить
У цьому путінському списку - піхва для України, особливо у частині "стартів ракет і БПЛА при пересіченні кордону".
показать весь комментарий
26.09.2024 09:03 Ответить
Агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію
Тобто - Росія атаку на її територію ЗСУ визнає "ядерною загрозою"?!!! А як же "Будапештський меморандум"? По суті - Росія ЗОБОВ"ЯЗАНА" "принять меры"
 "Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії, зокрема якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу"
Цікаво - якщо ми "перднемо" у бік Росії - ми цим створимо "критичну загрозу"???Адже це вони самі собі втановлюють!!!
показать весь комментарий
26.09.2024 09:20 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2024 11:36 Ответить
Нагадує невихованого малюка, що лежить посередині торгового залу, б'є руками та ногами по підлозі й верещить: "Хачу ядерною бомбою вдарити!!! Хачу-хачу-хачуууу!!!!!"
показать весь комментарий
26.09.2024 10:05 Ответить
А я хочу, щоб це абсолютне зло застосувало ядерну зброю - бо тоді воно буде моментально знищене і світ стане набагато безпечнішим і чистішим і закінчиться ця жахлива, кривава війна, а всіляка терористична наволоч зрозуміє, що безкарності не існує!
показать весь комментарий
26.09.2024 10:46 Ответить
не буде воно знищене. Немає ким
показать весь комментарий
26.09.2024 22:16 Ответить
дегенерат !! От не даремно ж фахівці відправляють людину на пенсію у 60-65 років. Це не безпідставно. Мізки висихають геть, або працюють неповноцінно.
****** на пенсію, плюгаве чмо!
показать весь комментарий
26.09.2024 11:02 Ответить
ми підірвемо наші атомні станції. Так що здохнуть усі!
показать весь комментарий
26.09.2024 11:04 Ответить
Та застосовуй вже скоріше, ми втомились «боятись»
показать весь комментарий
26.09.2024 11:18 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2024 11:33 Ответить
Пукін розширив область пукана
показать весь комментарий
26.09.2024 12:24 Ответить
Страница 3 из 3
 
 