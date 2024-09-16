Угрозы Путина о ядерном оружии пусты. У Запада есть свои "красные линии", - Сикорский

Западным странам не стоит серьезно считаться с угрозами России по применению ядерного оружия, когда речь идет о снятии ограничений для Украины на использование вооружения партнеров.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с точки зрения международного права аэродромы дислокации стратегической авиации РФ, с которых взлетают носители ракет, наносящих удары по Украине, могут считаться легитимной целью, даже если они в глубоком тылу.

Сикорский заявил, что не понимает проволочек со снятием ограничений для Украины на применение западного оружия, несмотря на военные преступления, которые совершает Россия.

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Я слышу от западных журналистов о "красных линиях" Путина и о путинских угрозах эскалацией. Но ведь у нас тоже есть свои красные линии, а о них почему-то никогда не спрашивают. А во-вторых, я не думаю, что есть что-то такое, чего бы Путин еще не делал, но сделает в ответ на наши действия", - подчеркнул польский министр.

"Я бы очень удивился, если бы он оказался настолько сумасшедшим, чтобы начать войну с НАТО. Так же его угрозы о ядерном оружии также остаются пустыми", - добавил Сикорский.

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