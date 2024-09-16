Умеров обсудил с Сикорским привлечение инвестиций в украинскую оборонную промышленность. ФОТОРЕПОРТАЖ

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров провел встречу с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Об этом глава Минобороны сообщил в соцсети Facebook в воскресенье, 15 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров выразил благодарность Польше за всестороннюю поддержку, которую Варшава оказывает Украине для отражения российской агрессии.

Отмечается, что Умеров и Сикорский провели содержательные переговоры относительно следующих шагов укрепления сотрудничества между странами. Также министр обороны проинформировал польскую делегацию о последних событиях на поле боя.

Глава Минобороны отметил, что россияне модернизируют свои инструменты террора, поэтому Украина должна усиливать свои возможности предотвращения российских ударов. Одна из главных задач для Украины, по его словам, это увеличение объемов производства отечественного оружия.

"Оружие украинского производства уже показало свою эффективность, поражая цели на расстоянии почти 2 500 км вглубь территории врага. Украина имеет значительный промышленный потенциал, однако требует достаточного финансирования", - сказал Умеров.

Глава оборонного ведомства также рассказал, что обсудил с Сикорским роль Польши в развитии украинской оборонной промышленности, в частности возможности привлечения ресурсов ЕС.

"Уже создано несколько гибких моделей инвестирования в украинскую оборонную промышленность, и мы готовы рассматривать все возможные форматы совместного финансирования оборонных предприятий", - говорится в заметке министра.

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