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Умеров обсудил с Сикорским привлечение инвестиций в украинскую оборонную промышленность. ФОТОРЕПОРТАЖ

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров провел встречу с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Об этом глава Минобороны сообщил в соцсети Facebook в воскресенье, 15 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров выразил благодарность Польше за всестороннюю поддержку, которую Варшава оказывает Украине для отражения российской агрессии.

Отмечается, что Умеров и Сикорский провели содержательные переговоры относительно следующих шагов укрепления сотрудничества между странами. Также министр обороны проинформировал польскую делегацию о последних событиях на поле боя.

Умєров зустрівся із Сікорським

Глава Минобороны отметил, что россияне модернизируют свои инструменты террора, поэтому Украина должна усиливать свои возможности предотвращения российских ударов. Одна из главных задач для Украины, по его словам, это увеличение объемов производства отечественного оружия.

"Оружие украинского производства уже показало свою эффективность, поражая цели на расстоянии почти 2 500 км вглубь территории врага. Украина имеет значительный промышленный потенциал, однако требует достаточного финансирования", - сказал Умеров.

Умєров зустрівся із Сікорським

Глава оборонного ведомства также рассказал, что обсудил с Сикорским роль Польши в развитии украинской оборонной промышленности, в частности возможности привлечения ресурсов ЕС.

"Уже создано несколько гибких моделей инвестирования в украинскую оборонную промышленность, и мы готовы рассматривать все возможные форматы совместного финансирования оборонных предприятий", - говорится в заметке министра.

Также читайте: Умеров обсудил с министрами обороны стран Скандинавии и Балтии совместное производство украинского оружия

Автор: 

инвестиции (1164) оборона (5213) Сикорский Радослав (417) Умеров Рустем (535)


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- А ви не хочете бардзо перекинути півтора мільярда від фарахвону на ВПК? - нєт! На ето оні пойтіть нє могут...
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15.09.2024 23:38 Ответить
Лол вони по 600 лямів крадуть і в машинах возять, а тебе марафон турбує 😂
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16.09.2024 07:49 Ответить
Краще так, як зробили шведи - конкретні гроші на виробництво конкретних Богдан.

Бо Умеров з Єрмаком ще ті інвестиційні няні.
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15.09.2024 23:38 Ответить
Де мільйон дронів,рустем? Риторичне питання. МО буде красти бюджетні гроші а ви інвестуйте,не відволікайтесь.
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16.09.2024 00:15 Ответить
Ну то подзвоніть Шарлю Мішелю та спитайте.
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16.09.2024 01:11 Ответить
То що Умеров не знає яку посаду займає Сікорський доволі очікувано. Вони не мають жодного сумніву., що Нью Йорк - столиця США, а Торонто -Канади. Але хто сказав Сікорському, що Умеров - міністр закордонних справ України?
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16.09.2024 04:01 Ответить
а Сікорський не сказав міністру що гаубиці профінансувала Данія
а Україна фінансує мапафон.
а ****** так????
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16.09.2024 06:21 Ответить
Бо на марафоні грошей не вкрадеш, там так , немає грошей - немає контенту, а на впк можна. Зробив один снаряд, сказав що зробив 10 а різницю в карман. А щоб зрозуміти цю різницю, загугли скільки ті снаряди коштують)
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16.09.2024 08:05 Ответить
 
 