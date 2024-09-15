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Умєров обговорив із Сікорським залучення інвестицій в українську оборонну промисловість. ФОТОрепортаж

Очільник оборонного відомства України Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Про це глава Міноборони повідомив у соцмережі Facebook у неділю, 15 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров висловив вдячність Польщі за всебічну підтримку, яку Варшава надає Україні для відбиття російської агресії.

Зазначається, що Умєров та Сікорський провели змістовні переговори щодо наступних кроків зміцнення співпраці між країнами. Також міністр оборони поінформував польську делегацію про останні події на полі бою.

Умєров зустрівся із Сікорським

Очільник Міноборони зазначив, що росіяни модернізують свої інструменти терору, тож Україна має посилювати свої спроможності запобігання російським ударам. Одне з головних завдань для України, за його словами, це збільшення обсягів виробництва вітчизняної зброї.

"Зброя українського виробництва вже показала свою ефективність, вражаючи цілі на відстані майже 2 500 км вглиб території ворога. Україна має значний промисловий потенціал, однак потребує достатнього фінансування", - сказав Умєров.

Умєров зустрівся із Сікорським

Глава оборонного відомства також розповів, що обговорив з Сікорським роль Польщі у розбудові української оборонної промисловості, зокрема можливості залучення ресурсів ЄС.

"Вже створено декілька гнучких моделей інвестування в українську оборонну промисловість, і ми готові розглядати усі можливі формати спільного фінансування оборонних підприємств", - йдеться у дописі міністра.

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Автор: 

інвестиції (2061) оборона (4795) Сікорський Радослав (259) Умєров Рустем (615)


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- А ви не хочете бардзо перекинути півтора мільярда від фарахвону на ВПК? - нєт! На ето оні пойтіть нє могут...
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15.09.2024 23:38 Відповісти
Лол вони по 600 лямів крадуть і в машинах возять, а тебе марафон турбує 😂
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16.09.2024 07:49 Відповісти
Краще так, як зробили шведи - конкретні гроші на виробництво конкретних Богдан.

Бо Умеров з Єрмаком ще ті інвестиційні няні.
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15.09.2024 23:38 Відповісти
Де мільйон дронів,рустем? Риторичне питання. МО буде красти бюджетні гроші а ви інвестуйте,не відволікайтесь.
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16.09.2024 00:15 Відповісти
Ну то подзвоніть Шарлю Мішелю та спитайте.
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16.09.2024 01:11 Відповісти
То що Умеров не знає яку посаду займає Сікорський доволі очікувано. Вони не мають жодного сумніву., що Нью Йорк - столиця США, а Торонто -Канади. Але хто сказав Сікорському, що Умеров - міністр закордонних справ України?
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16.09.2024 04:01 Відповісти
а Сікорський не сказав міністру що гаубиці профінансувала Данія
а Україна фінансує мапафон.
а ****** так????
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16.09.2024 06:21 Відповісти
Бо на марафоні грошей не вкрадеш, там так , немає грошей - немає контенту, а на впк можна. Зробив один снаряд, сказав що зробив 10 а різницю в карман. А щоб зрозуміти цю різницю, загугли скільки ті снаряди коштують)
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16.09.2024 08:05 Відповісти
 
 