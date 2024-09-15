Умєров обговорив із Сікорським залучення інвестицій в українську оборонну промисловість. ФОТОрепортаж

Очільник оборонного відомства України Рустем Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Про це глава Міноборони повідомив у соцмережі Facebook у неділю, 15 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров висловив вдячність Польщі за всебічну підтримку, яку Варшава надає Україні для відбиття російської агресії.

Зазначається, що Умєров та Сікорський провели змістовні переговори щодо наступних кроків зміцнення співпраці між країнами. Також міністр оборони поінформував польську делегацію про останні події на полі бою.

Очільник Міноборони зазначив, що росіяни модернізують свої інструменти терору, тож Україна має посилювати свої спроможності запобігання російським ударам. Одне з головних завдань для України, за його словами, це збільшення обсягів виробництва вітчизняної зброї.

"Зброя українського виробництва вже показала свою ефективність, вражаючи цілі на відстані майже 2 500 км вглиб території ворога. Україна має значний промисловий потенціал, однак потребує достатнього фінансування", - сказав Умєров.

Глава оборонного відомства також розповів, що обговорив з Сікорським роль Польщі у розбудові української оборонної промисловості, зокрема можливості залучення ресурсів ЄС.

"Вже створено декілька гнучких моделей інвестування в українську оборонну промисловість, і ми готові розглядати усі можливі формати спільного фінансування оборонних підприємств", - йдеться у дописі міністра.

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