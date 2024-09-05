Умєров зустрівся із Пісторіусом у Німеччині. ФОТО

Міністр оборони України Рустем Умєров наразі перебуває з офіційним візитом в Німеччині, де провів важливу зустріч з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Про це Умєров зазначив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами.

"Зокрема, акцентували увагу на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони. Щиро вдячний нашим німецьким партнерам за надані системи Patriot і беззаперечне лідерство у посиленні української ППО. Без сумніву, ця допомога врятувала життя тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

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Він нагадує, що наразі Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких ми отримаємо вже до кінця цього року, а решта у 2025.

"Ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку росії", - резюмує український міністр.