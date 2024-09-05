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Умєров зустрівся із Пісторіусом у Німеччині. ФОТО

Міністр оборони України Рустем Умєров наразі перебуває з офіційним візитом в Німеччині, де провів важливу зустріч з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом.

Про це Умєров зазначив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами.

"Зокрема, акцентували увагу на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони. Щиро вдячний нашим німецьким партнерам за надані системи Patriot і беззаперечне лідерство у посиленні української ППО. Без сумніву, ця допомога врятувала життя тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

Умєров та Пісторіус

Також читайте: Умєров сьогодні у Берліні зустрінеться із Пісторіусом: Обговорять посилення ППО України

Він нагадує, що наразі Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких ми отримаємо вже до кінця цього року, а решта у 2025.

"Ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку росії", - резюмує український міністр.

Автор: 

Німеччина (7374) Пісторіус Борис (257) Умєров Рустем (615)


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Топ коментарі
+4
Мені цей умєров чисто зовнішньо дуже неприємний.
Мені подобаються нехуді чоловіки, щоб трошки були сальцем обкладені.
Але від такого кавалєра я б риганула.
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05.09.2024 14:39
+2
Умєров , харош жрать ! Міністр оборони повинен хоч бути схожим на військового а не продавця шаурми .
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05.09.2024 15:53
+1
Поїхав, передати прохання від Єрмака, надати трішки менше ППО,ніж обіцяли нещодавно…
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05.09.2024 14:47
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Мені цей умєров чисто зовнішньо дуже неприємний.
Мені подобаються нехуді чоловіки, щоб трошки були сальцем обкладені.
Але від такого кавалєра я б риганула.
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05.09.2024 14:39 Відповісти
Кавалєрів шукаєте? Може варто тоді на інші ресурси сходити?
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05.09.2024 14:49 Відповісти
Чого ти так стрепенувся? Кавалєром себе вважаєш?
Може, ти до Умєрова приревнував? Боїшся конкуренції🤓
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05.09.2024 14:51 Відповісти
Просто цікаво, хто той кавалєр, якому подобаються жінки, що пишуть "я б риганула".
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05.09.2024 15:27 Відповісти
Тю, а як треба сказати? Струганула? Я ж не написала, що всралася б. Чого тебе так вкурвило?
Може тобі прочитати лекцію про поезію срібного віку? Ти тільки скажи.
Сєр-гей?
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06.09.2024 20:02 Відповісти
тонко!!! за умерова і сальце )))))))
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05.09.2024 15:01 Відповісти
Я все соромлюся спитати, а хто такі єри, що їх ум, тобто ум єров, за державний кошт по закордонам їздить?
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05.09.2024 14:42 Відповісти
Ну і ?...
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05.09.2024 14:46 Відповісти
Поїхав, передати прохання від Єрмака, надати трішки менше ППО,ніж обіцяли нещодавно…
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05.09.2024 14:47 Відповісти
умеров посіпака і шістка коломойського
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05.09.2024 14:47 Відповісти
Умєров не хоче Пісторіусу розказать,що він напідписував в Стамбулі,хоча тоді не був ще Міністром?

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05.09.2024 14:52 Відповісти
він скаже, шо нічого не підписував. бо писати не вміє. окрім гроші рахувати, більш нічого і в точних науках непетра ))
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05.09.2024 14:59 Відповісти
Умєров , харош жрать ! Міністр оборони повинен хоч бути схожим на військового а не продавця шаурми .
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05.09.2024 15:53 Відповісти
на фото Пісторіус і якась неголена, пом'ята бомжара
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05.09.2024 16:03 Відповісти
Нет представительства в этой персоне, хотя и не отрицаю, что он может быть глубоко порядочным человеком. Но если ты приезжаешь в страну с которой хочешь сотрудничать по таким ёмким вопросом, как поставка вооружений, да к тому же с официальным визитом, в этом случае хотя бы формально будь похож на джентльмена и для начала побрейся. Ты же представляешь целую Страну-Страну, которая сегодня истекает кровью. На тебя же весь Мир смотрит! Бери пример с Кулебы.
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05.09.2024 16:06 Відповісти
бомжі на виїзді...
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05.09.2024 16:42 Відповісти
Мішок з г... , а не міністр. Стефанчука наздоганяє, чи що?
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08.09.2024 15:28 Відповісти
 
 