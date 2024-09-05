Умєров зустрівся із Пісторіусом у Німеччині. ФОТО
Міністр оборони України Рустем Умєров наразі перебуває з офіційним візитом в Німеччині, де провів важливу зустріч з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом.
Про це Умєров зазначив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час зустрічі обговорили ключові питання зміцнення оборонного співробітництва між нашими країнами.
"Зокрема, акцентували увагу на постачанні сучасних ракетних систем та боєприпасів для України, а також подальшому розвитку протиповітряної оборони. Щиро вдячний нашим німецьким партнерам за надані системи Patriot і беззаперечне лідерство у посиленні української ППО. Без сумніву, ця допомога врятувала життя тисяч людей", - йдеться у повідомленні.
Він нагадує, що наразі Німеччина замовила для України ще 17 систем ППО IRIS-T, чотири з яких ми отримаємо вже до кінця цього року, а решта у 2025.
"Ця допомога є надзвичайно важливою для захисту нашого неба у світлі останніх повітряних терористичних атак з боку росії", - резюмує український міністр.
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Мені подобаються нехуді чоловіки, щоб трошки були сальцем обкладені.
Але від такого кавалєра я б риганула.
Може, ти до Умєрова приревнував? Боїшся конкуренції🤓
Може тобі прочитати лекцію про поезію срібного віку? Ти тільки скажи.
Сєр-гей?