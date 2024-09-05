Умеров встретился с Писториусом в Германии. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров сейчас находится с официальным визитом в Германии, где провел важную встречу с Федеральным министром обороны Борисом Писториусом.

Об этом Умеров отметил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи обсудили ключевые вопросы укрепления оборонного сотрудничества между нашими странами.

"В частности, акцентировали внимание на поставке современных ракетных систем и боеприпасов для Украины, а также дальнейшем развитии противовоздушной обороны. Искренне благодарен нашим немецким партнерам за предоставленные системы Patriot и безоговорочное лидерство в усилении украинской ПВО. Без сомнения, эта помощь спасла жизни тысяч людей", - говорится в сообщении.

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Он напоминает, что сейчас Германия заказала для Украины еще 17 систем ПВО IRIS-T, четыре из которых мы получим уже до конца этого года, а остальные в 2025.

"Эта помощь является чрезвычайно важной для защиты нашего неба в свете последних воздушных террористических атак со стороны России", - резюмирует украинский министр.