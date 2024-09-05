РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11635 посетителей онлайн
Новости Фото
1 545 18

Умеров встретился с Писториусом в Германии. ФОТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров сейчас находится с официальным визитом в Германии, где провел важную встречу с Федеральным министром обороны Борисом Писториусом.

Об этом Умеров отметил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи обсудили ключевые вопросы укрепления оборонного сотрудничества между нашими странами.

"В частности, акцентировали внимание на поставке современных ракетных систем и боеприпасов для Украины, а также дальнейшем развитии противовоздушной обороны. Искренне благодарен нашим немецким партнерам за предоставленные системы Patriot и безоговорочное лидерство в усилении украинской ПВО. Без сомнения, эта помощь спасла жизни тысяч людей", - говорится в сообщении.

Умєров та Пісторіус

Также читайте: Германия продолжит помогать Украине без "если" и "но", - Писториус

Он напоминает, что сейчас Германия заказала для Украины еще 17 систем ПВО IRIS-T, четыре из которых мы получим уже до конца этого года, а остальные в 2025.

"Эта помощь является чрезвычайно важной для защиты нашего неба в свете последних воздушных террористических атак со стороны России", - резюмирует украинский министр.

Автор: 

Германия (6974) Писториус Борис (209) Умеров Рустем (534)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Мені цей умєров чисто зовнішньо дуже неприємний.
Мені подобаються нехуді чоловіки, щоб трошки були сальцем обкладені.
Але від такого кавалєра я б риганула.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:39
+2
Умєров , харош жрать ! Міністр оборони повинен хоч бути схожим на військового а не продавця шаурми .
показать весь комментарий
05.09.2024 15:53
+1
Поїхав, передати прохання від Єрмака, надати трішки менше ППО,ніж обіцяли нещодавно…
показать весь комментарий
05.09.2024 14:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені цей умєров чисто зовнішньо дуже неприємний.
Мені подобаються нехуді чоловіки, щоб трошки були сальцем обкладені.
Але від такого кавалєра я б риганула.
показать весь комментарий
05.09.2024 14:39 Ответить
Кавалєрів шукаєте? Може варто тоді на інші ресурси сходити?
показать весь комментарий
05.09.2024 14:49 Ответить
Чого ти так стрепенувся? Кавалєром себе вважаєш?
Може, ти до Умєрова приревнував? Боїшся конкуренції🤓
показать весь комментарий
05.09.2024 14:51 Ответить
Просто цікаво, хто той кавалєр, якому подобаються жінки, що пишуть "я б риганула".
показать весь комментарий
05.09.2024 15:27 Ответить
Тю, а як треба сказати? Струганула? Я ж не написала, що всралася б. Чого тебе так вкурвило?
Може тобі прочитати лекцію про поезію срібного віку? Ти тільки скажи.
Сєр-гей?
показать весь комментарий
06.09.2024 20:02 Ответить
тонко!!! за умерова і сальце )))))))
показать весь комментарий
05.09.2024 15:01 Ответить
Я все соромлюся спитати, а хто такі єри, що їх ум, тобто ум єров, за державний кошт по закордонам їздить?
показать весь комментарий
05.09.2024 14:42 Ответить
Ну і ?...
показать весь комментарий
05.09.2024 14:46 Ответить
Поїхав, передати прохання від Єрмака, надати трішки менше ППО,ніж обіцяли нещодавно…
показать весь комментарий
05.09.2024 14:47 Ответить
умеров посіпака і шістка коломойського
показать весь комментарий
05.09.2024 14:47 Ответить
Умєров не хоче Пісторіусу розказать,що він напідписував в Стамбулі,хоча тоді не був ще Міністром?

показать весь комментарий
05.09.2024 14:52 Ответить
він скаже, шо нічого не підписував. бо писати не вміє. окрім гроші рахувати, більш нічого і в точних науках непетра ))
показать весь комментарий
05.09.2024 14:59 Ответить
Умєров , харош жрать ! Міністр оборони повинен хоч бути схожим на військового а не продавця шаурми .
показать весь комментарий
05.09.2024 15:53 Ответить
на фото Пісторіус і якась неголена, пом'ята бомжара
показать весь комментарий
05.09.2024 16:03 Ответить
Нет представительства в этой персоне, хотя и не отрицаю, что он может быть глубоко порядочным человеком. Но если ты приезжаешь в страну с которой хочешь сотрудничать по таким ёмким вопросом, как поставка вооружений, да к тому же с официальным визитом, в этом случае хотя бы формально будь похож на джентльмена и для начала побрейся. Ты же представляешь целую Страну-Страну, которая сегодня истекает кровью. На тебя же весь Мир смотрит! Бери пример с Кулебы.
показать весь комментарий
05.09.2024 16:06 Ответить
бомжі на виїзді...
показать весь комментарий
05.09.2024 16:42 Ответить
Мішок з г... , а не міністр. Стефанчука наздоганяє, чи що?
показать весь комментарий
08.09.2024 15:28 Ответить
 
 