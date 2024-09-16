УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8940 відвідувачів онлайн
Новини
1 879 4
путін (23330) Сікорський (200) ядерна зброя (1110) ядерна безпека (543)

Погрози Путіна про ядерну зброю є порожніми. У Заходу є свої "червоні лінії", - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що ядерних погроз Кремля не варто боятись

Західним країнам не варто серйозно зважати на погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, коли йдеться про зняття обмежень для України на використання озброєння партнерів.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з погляду міжнародного права аеродроми дислокації стратегічної авіації РФ, з яких злітають носії ракет, що завдають ударів по Україні, можуть вважатися легітимною ціллю, навіть якщо вони у глибокому тилу.

Сікорський заявив, що не розуміє зволікань зі зняттям обмежень для України на застосування західної зброї, попри воєнні злочини, які скоює Росія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров обговорив із Сікорським залучення інвестицій в українську оборонну промисловість. ФОТОрепортаж

Я чую від західних журналістів про "червоні лінії" Путіна і про путінські погрози ескалацією. Але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого б Путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії", - наголосив польский міністр.

"Я б дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми", - додав Сікорський.

Також читайте: Україна повинна мати право на удари західною зброєю по РФ, - Сікорський

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Часто такі інтерв'ю далекі від реальності. Навіщо друкувати те,що не має ніякого відношення до захисту Євросоюзу. Це як буданов про каву в Криму, а потім про продовження війни аж до 2026
показати весь коментар
16.09.2024 09:56 Відповісти
"аж до 2026 "

та ти оптиміст )))
показати весь коментар
16.09.2024 10:21 Відповісти
Це тіктокер написав,а не я. Початок 2026,інакше кацапія буде в глибокій кризі. Відчуття, що багато коментаторів тільки для коментарів, не читаючи зміст повідомлення
показати весь коментар
16.09.2024 10:25 Відповісти
А те що він використовує повітряний простір заходу для нараду на нас то є жарт чи видумка?
Вам уже в рота стють. Погодьтеся
показати весь коментар
16.09.2024 09:58 Відповісти
 
 