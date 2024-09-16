Погрози Путіна про ядерну зброю є порожніми. У Заходу є свої "червоні лінії", - Сікорський

Західним країнам не варто серйозно зважати на погрози Росії щодо застосування ядерної зброї, коли йдеться про зняття обмежень для України на використання озброєння партнерів.

Про це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з погляду міжнародного права аеродроми дислокації стратегічної авіації РФ, з яких злітають носії ракет, що завдають ударів по Україні, можуть вважатися легітимною ціллю, навіть якщо вони у глибокому тилу.

Сікорський заявив, що не розуміє зволікань зі зняттям обмежень для України на застосування західної зброї, попри воєнні злочини, які скоює Росія.

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Я чую від західних журналістів про "червоні лінії" Путіна і про путінські погрози ескалацією. Але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають. А по-друге, я не думаю, що є щось таке, чого б Путін ще не робив, але зробить у відповідь на наші дії", - наголосив польский міністр.

"Я б дуже здивувався, якби він виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми", - додав Сікорський.

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