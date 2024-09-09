Предлагаю нанести "нежный" ядерный удар по Украине: Российский физик написал письмо Путину. ВИДЕО

Профессор Пермского госуниверситета, физик Анатолий Волынцев написал письмо российскому диктатору Владимиру Путину, предложив нанести ядерный удар по территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

"Я предлагаю и президенту, и нашему российскому сообществу рассмотреть возможность и целесообразность применения ядерного оружия во время специальной военной операции. Для того, чтобы быстрее и корректнее достичь всех целей. Дело в том, что СВО продолжается уже два с половиной года, и ситуация на фронте стала такой вязкой и тягучей. То есть каких-то больших прорывных боевых действий нет. Боевые действия осуществляются, как правило, путем коротких вылазок с нашей стороны и контратак с украинской стороны. Сейчас преимущество, конечно, на нашей стороне, но продвигаемся мы достаточно медленно. И у народа возникает вопрос: а когда мы все-таки закончим и достигнем того, чего хотели?" - сказал он.

Также, по словам Волынцева, надо ударить не ядерным оружием по инфраструктуре НАТО.

"Нужно найти таких посредников, которые могли бы сделать это с помощью нашего оружия", - добавил он.

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Профессор предлагает прежде всего уничтожить Бескидский тоннель, расположенный в Украинских Карпатах.

"Я предлагаю такой аккуратный, я сказал бы - нежный ядерный удар. Не по промышленной, не по жилой инфраструктуре, с минимальными человеческими жертвами. Для того, чтобы перекрыть основные пути снабжения", - пояснил он.

Таким "нежным" ядерным ударом, по мнению Волынцева, РФ спасет население в Белгородской и других областях.

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