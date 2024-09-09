Предлагаю нанести "нежный" ядерный удар по Украине: Российский физик написал письмо Путину. ВИДЕО
Профессор Пермского госуниверситета, физик Анатолий Волынцев написал письмо российскому диктатору Владимиру Путину, предложив нанести ядерный удар по территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
"Я предлагаю и президенту, и нашему российскому сообществу рассмотреть возможность и целесообразность применения ядерного оружия во время специальной военной операции. Для того, чтобы быстрее и корректнее достичь всех целей. Дело в том, что СВО продолжается уже два с половиной года, и ситуация на фронте стала такой вязкой и тягучей. То есть каких-то больших прорывных боевых действий нет. Боевые действия осуществляются, как правило, путем коротких вылазок с нашей стороны и контратак с украинской стороны. Сейчас преимущество, конечно, на нашей стороне, но продвигаемся мы достаточно медленно. И у народа возникает вопрос: а когда мы все-таки закончим и достигнем того, чего хотели?" - сказал он.
Также, по словам Волынцева, надо ударить не ядерным оружием по инфраструктуре НАТО.
"Нужно найти таких посредников, которые могли бы сделать это с помощью нашего оружия", - добавил он.
Профессор предлагает прежде всего уничтожить Бескидский тоннель, расположенный в Украинских Карпатах.
"Я предлагаю такой аккуратный, я сказал бы - нежный ядерный удар. Не по промышленной, не по жилой инфраструктуре, с минимальными человеческими жертвами. Для того, чтобы перекрыть основные пути снабжения", - пояснил он.
Таким "нежным" ядерным ударом, по мнению Волынцева, РФ спасет население в Белгородской и других областях.
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О КОМ речь?
Из какой жопы кто-то вытащил этого пермяка-солёные уши?
Ни одной публикации в приличном международном журнале, полюбопытствуйте достижениями прохвесора:
Публикационная деятельность
А. Б. Волынцев является автором более 100 публикаций, среди которых:
монография: «Наследственная механика дислокационных ансамблей. Компьютерные модели и эксперимент». - Иркутск, 1990.
учебно-методические пособия:
«Компьютерное моделирование пластической деформации и дефектов в кристаллах» (авт.: А. Б. Волынцев, А. В. Ратт, А. Н. Шилов. - Пермь, 2012. URL: https://elis.psu.ru/node/23925 .
«Компьютерные технологии в научных исследованиях. Компьютерное моделирование пластической деформации и дефектов в кристаллах» (авт.: А. Б. Волынцев, А. В. Ратт, А. Н. Шилов. - Пермь, 2016. URL: https://elis.psu.ru/node/398853 .
Избранные публикации
https://journals.ioffe.ru/articles/3433 Деформационные эффекты в H:Ti:LiNbO3 монокристаллических слоях / А. Б. Волынцев [и др.] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48, № 6. - С. 990-992.
https://journals.ioffe.ru/articles/3434 Преципитация пластинчатых фаз в H:LiNbO3слоях / А. Б. Волынцев [и др.] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48, № 6. - С. 993-995.
https://journals.ioffe.ru/articles/3435 Метастабильные фазы в протонообменных волноводах на X-срезе ниобата лития / А. Б. Волынцев [и др.] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48, № 6. - С. 996-1000.
https://trudymai.ru/published.php?ID=25992&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Интегрально-оптический модулятор на основе интерферометра Маха-Цандера с асимметричной топологией волноводов / А. Б. Волынцев [и др.] // Труды МАИ [электронный журнал]. - № 46. − С. 22.
Пономарев Р. С. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-defektnoy-struktury-linbo3-na-rabotu-integralno-opticheskoy-shemy Влияние дефектной структуры LiNbO3 на работу интегрально-оптической схемы / Р. С. Пономарев, А. Б. Волынцев // Вестник Пермского университета. Сер.: Физика. − 2012. − Вып. 2(20). − С. 72-77.
https://www.sibran.ru/upload/iblock/d3c/d3c033f964a9e59ceb12cd4746a5874b.pdf Влияние структуры и механических свойств приповерхностного слоя монокристалла ниобата лития на процесс производства интегрально-оптических схем / А. Б. Волынцев [и др.] // Автометрия. - 2017. - Т. 53, № 1. - С. 100-106.
https://www.readcube.com/articles/10.17308%2Fkcmf.2018.20%2F581 Особенности структурно-фазовых превращений при отжиге протонообменных слоев на Z-срезе кристалла ниобата лития / А. Б. Волынцев [и др.] // Конденсированные среды и межфазные границы. - 2018. - Т. 20, № 3. - С. 443-451.
https://rfl18.iae.nsk.su/articles/047.%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf Модель одномодового световода, оптимизированного для передачи мощного лазерного излучения / Р. Р. Кашина, А. А. Поносова, И. С. Азанова, А. Б. Волынцев, А. С. Смирнов // Материалы Российского семинара по волоконным лазерам. - Новосибирск, 2018. - С. 110-111.
http://applied.photonics.pstu.ru/_res/fs/4426file.pdf Непрерывный волоконный лазер в широком спектральном диапазоне от 1518 до 1585 нм на основе высоколегированного эрбиевого кварцевого волокна / А. Б. Волынцев [и др.] // Прикладная фотоника. - 2018. - Т. 5, № 4. - С. 336-347.
Сосунов А. В. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41891586 Влияние предотжига пластин ниобата лития на формирование оптических волноводов / А. В. Сосунов, Р. С. Пономарев, А. Б. Волынцев // Фундаментальные проблемы оптики - 2018 : сборник трудов X Международной конференции. - Санкт-Петербург, 2018. - С. 312-313.
Салгаева У. О. http://press.psu.ru/index.php/phys/article/view/4441 Структура и физико-химические свойства приповерхностных слоев оптических материалов, модифицированных путем обработки в водородной плазме / У. О. Салгаева, А. Б. Волынцев, С. С. Мушинский // Вестник Пермского университета. Сер. Физика. - 2021. - Вып. 1. - С. 12-39.
Стабильность интегрально-оптических схем на основе HXLI1-XNBO3-волноводов в зависимости от состояния приповерхностного слоя кристалла ниобата лития / А. В. Сосунов, А. Б. Волынцев // http://fioconf.mephi.ru/files/2021/01/FIO2021-Sbornik.pdf X международная конференция по фотонике и информационной оптике : сб. науч. тр. - Москва, 2021. - С. 43-44.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00150190802427234 Chemical Etching Technique for Investigations of a Structure of Annealed and Unannealed Proton Exchange Channel LiNbO3 Waveguides / A. B. Volyntsev [et al.] // Ferroelectrics. - 2008. - Vol. 374, № 1. - Р. 110-121.
Shevtsov D. I., Azanova I. S., Volyntsev A. B. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00150190600889379 Proton Sites Occupation Sequencein Crystal Lattice of HxLi1-xNbO3 Monocrystal Layers // Ferroelectrics. - 2006. - Vol. 341, Issue 1. - P. 55-65.
Bulatov M. I. Investigation of optical losses in optical volume under the influence of reduced and increased temperatures / M. I. Bulatov, I. S. Azanova, A. B. Volyntsev // https://elis.psu.ru/node/539011 Новое в естественных и гуманитарных науках : сб. материалов межвуз. науч.-практ. студ. конф., Пермь, 27 ****. 2017 г. - 28 мая 2018 г. - Пермь, 2018. - Вып. XI. - С. 7-13.
Давно пора отбросить человечность и прочую белиберду и начать воевать по настоящему.
Отказалась церквушка переходить в ПЦУ, запереть ее двери вместе с прихожанами и спалить ее благодатным огнем. Лучше оставить в Украине 5 млн Украинцев, чем иметь 45 млн кацапо-хохляцких полупредателей.
Распылять с БПЛА высокорадиоактивные материалы над жилой застройкой городов т.н. рф.
Возбудители тифа, бубонной чумы, холеры (я знаю, где они хранятся) выливать в источники водоснабжения населенных пунктов той же самой рф.
Нас все равно хотят убить! Все без исключения от США до рф!! Чего церемонится?
2.5 года Украина одна соблюдает всю эту дерьмократическую евро-х#йню. Одна. Среди всего мира. Остальные шелестят кремлевским баблом.
Старий безтолковий науківець зі здвигами по фазі, не знає де себе проявити -- вже у війну лізе...
Проблема в тому, що ми помилково вважали їх людьми."
(мем з лютого 2022 р.)
так як така мразота немає права на життя 🧌🤬👹