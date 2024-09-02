В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ, - СМИ. ФОТО

На дорогах оккупированного Крыма заметили транспорт 12-го управления Главного управления Минобороны РФ, которое отвечает за ядерные боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на данные очевидцев.

Отмечается, что такие авто 12-го управления ГУМО РФ замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.

Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств ВС России, машины 12 управления обозначаются кодом 39.

12 ГУМО РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входит Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.

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