В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ, - СМИ. ФОТО
На дорогах оккупированного Крыма заметили транспорт 12-го управления Главного управления Минобороны РФ, которое отвечает за ядерные боеприпасы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на данные очевидцев.
Отмечается, что такие авто 12-го управления ГУМО РФ замечены, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова.
Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспортных средств ВС России, машины 12 управления обозначаются кодом 39.
12 ГУМО РФ занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. В его состав также входит Служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах.
Топ комментарии
+19 Jolli Rabbit
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+10 Sergis #587854
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+10 Ivan Ivan #403337
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Всі, кому вдастся вижити в декількох вцілілих бункерах, будуть вбивати друг друга за банку кільки.
Це буде найвища цінність. І що саме прикольне- назад відіграти вже ніколи не вийде.
Кацапи ж не на країну нато кинуть бомбу...
Окрім країни НАТО немає сенсу її кидати. На Крим - це як самознищення та щоб нам не дістався.
На Україну - це бімба на вітер. ***** Україна чистенька потрібна. Без українців, але і не зоною радиоактивною на 100 років. ***** ж стільки не проживе.
Прогноз робивсяч методом розрахунків математичних моделей.
И если бить тактичной, то всё по плану, как сказал Зеленский.
Звучит дико, но вполне реально
Чи не завадить "погана погода" ПС та ППО дружньої нам Польщі знищити ядерну ракету РФ, яка "випадково опинилася" у повітряному просторі країни НАТО?
вєбуть балістикою чи кинджалом по любій точці країни.
і так вони спецом ракети та дрони пускають над територією Польші чи Румунії, перевіряючи їх рекцію.
тоді ці країни будуть посилати Піднєбєсну мєлкім лєсом
Крисчане - це разом із вами та понаєхавшимі.
а может специально "засветили" номера.... ? ( что бы продолжить запугивать Запад) Хотели бы секретности-- номера сменить не долго...